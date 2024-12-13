créateur de vidéos UGC : AI pour un contenu viral

Générez des vidéos UGC authentiques avec des avatars AI réalistes qui captivent votre audience et stimulent l'engagement.

Créez une vidéo authentique et vivante de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les spécialistes du marketing digital, montrant à quel point il est facile de devenir un "créateur de vidéos UGC" pour générer des "vidéos UGC" engageantes. Le style visuel doit être lumineux et positif, avec une bande sonore entraînante et les points de vente clés mis en avant via des "Sous-titres/légendes". Démontrez la simplicité de transformer une idée écrite en une histoire visuelle captivante en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo professionnelle et informative de 45 secondes ciblant les créateurs de contenu et les éducateurs. Cette vidéo doit mettre en avant le pouvoir transformateur des "avatars AI", démontrant comment les utilisateurs peuvent "créer leur propre Avatar AI" pour un branding cohérent ou du contenu éducatif. L'audio doit être une "Génération de voix off" claire et articulée, complétant un style visuel épuré qui met en valeur les qualités réalistes et la polyvalence de l'avatar AI, agissant véritablement comme un "Acteur AI" pour diverses utilisations.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo dynamique et rapide de 60 secondes pour les spécialistes du marketing de performance et les marques de commerce électronique, en se concentrant sur la façon de "Créer des publicités gagnantes avec AI". L'esthétique visuelle doit être élégante et moderne, avec une voix off confiante et persuasive, illustrant la rapidité et l'efficacité de la production de "publicités vidéo". Mettez en avant l'utilité des "modèles personnalisables" de la bibliothèque "Modèles & scènes" et la capacité d'optimiser pour n'importe quelle plateforme en utilisant le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" avec le soutien de la vaste "Bibliothèque de médias/soutien de stock".
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 15 secondes, tendance et accrocheuse, destinée aux influenceurs des réseaux sociaux et aux ambassadeurs de marque. L'objectif est de montrer comment HeyGen fonctionne comme un "Générateur de Vidéos UGC AI" pour créer des "vidéos de style créateur" organiques et authentiques. Utilisez un style visuel engageant adapté aux plateformes de formats courts, associé à une bande sonore de fond accrocheuse. Mettez en avant la facilité de générer des vidéos courtes percutantes directement à partir d'un script en utilisant "Texte en vidéo à partir d'un script" et en assurant l'accessibilité avec des "Sous-titres/légendes".
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le Créateur de Vidéos UGC

Créez facilement des vidéos UGC authentiques et de haute qualité avec des outils alimentés par AI, parfaits pour engager votre audience et mener des campagnes percutantes.

1
Step 1
Sélectionnez votre point de départ créatif
Commencez par choisir parmi une variété de modèles personnalisables ou en saisissant simplement votre script pour lancer la création de votre vidéo de style UGC.
2
Step 2
Choisissez votre Avatar AI
Personnalisez votre vidéo en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes ou générez votre propre Avatar AI unique pour transmettre votre message.
3
Step 3
Améliorez vos visuels et votre son
Élevez la qualité de production de votre vidéo en incorporant des B-Rolls, de la musique, des légendes et des transitions dynamiques pour captiver votre audience.
4
Step 4
Exportez et partagez votre création
Finalisez votre vidéo UGC en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect, puis exportez sans effort votre création, prête pour n'importe quelle plateforme.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Contenu Motivant et Inspirant

Créez des vidéos motivantes et inspirantes avec AI, établissant des connexions solides et favorisant la communauté parmi votre audience.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus de création de vidéos UGC ?

HeyGen vous permet de devenir un créateur de vidéos UGC d'élite, transformant vos idées en vidéos UGC de haute qualité grâce à la technologie de Générateur de Vidéos UGC AI de pointe. Profitez facilement de modèles personnalisables et d'avatars AI pour produire du contenu engageant pour les réseaux sociaux ou créer des publicités gagnantes avec AI.

Puis-je créer mon propre avatar AI personnalisé avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de créer votre propre Avatar AI pour représenter votre marque ou vous-même, rendant votre contenu vraiment unique. Notre plateforme propose des avatars AI réalistes et des Acteurs AI qui offrent des performances convaincantes, renforçant l'authenticité et l'engagement de votre vidéo.

Comment HeyGen aide-t-il à produire des publicités vidéo efficaces ?

HeyGen simplifie le processus pour créer des publicités gagnantes avec AI, permettant aux spécialistes du marketing de performance de générer rapidement des publicités vidéo engageantes. Utilisez notre puissante fonctionnalité Texte en Vidéo pour transformer des scripts en visuels dynamiques avec des avatars AI et des modèles personnalisables, prêts pour n'importe quelle plateforme.

HeyGen propose-t-il un support multilingue pour le contenu créatif ?

Absolument, HeyGen offre un support multilingue robuste pour élargir la portée de vos vidéos de style créateur. Avec des capacités avancées de Doublage AI, vous pouvez localiser votre contenu sans effort, garantissant que votre message résonne auprès de divers publics mondiaux.

