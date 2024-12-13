Générateur de Vidéos UGC pour Créateurs : Transformez vos Idées en Réalité

Exploitez la technologie des Avatars AI pour créer des publicités UGC engageantes, prêtes pour la synchronisation labiale. Convertissez facilement des scripts textuels en vidéos captivantes avec des modèles variés et plus de 50 langues.

Développez une vidéo de témoignage de 45 secondes pour un propriétaire de petite entreprise, mettant en avant la puissance d'un générateur de vidéos UGC pour créateurs. La vidéo doit présenter un avatar AI partageant une expérience client positive, avec un style visuel chaleureux et engageant. Assurez-vous que l'audio soit professionnel et articulé, en utilisant la capacité "Text-to-video from script" de HeyGen pour livrer le récit de manière fluide, ciblant les propriétaires de petites entreprises cherchant à instaurer la confiance.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une publicité UGC convaincante de 30 secondes conçue pour les équipes de marketing e-commerce, mettant en avant un nouveau produit avec une prise de vue "Produit en main". Le style visuel doit être dynamique et entraînant, utilisant une musique de fond tendance et une voix off énergique générée via la fonctionnalité "Voiceover generation" de HeyGen pour captiver l'audience et stimuler les ventes pour diverses marques.
Exemple de Prompt 2
Comment les créateurs de contenu peuvent-ils expliquer efficacement un sujet complexe à leur audience ? Produisez une vidéo de 60 secondes en mode face caméra pour les créateurs de contenu éducatif et les influenceurs des réseaux sociaux, en utilisant un style visuel informatif, clair et accessible avec un ton amical et un son professionnel. Intégrez les "Templates & scenes" de HeyGen pour simplifier la production, leur permettant de se concentrer sur la livraison de contenu généré par les utilisateurs de valeur.
Exemple de Prompt 3
Pour les innovateurs dans l'éducation technologique ou les lancements de produits, développez une vidéo concise de 15 secondes introduisant un avantage clé du produit. Le style visuel doit être moderne et élégant, accompagné de musique électronique entraînante, avec un avatar AI délivrant un message clair. Exploitez le "AI Avatar Generator" de HeyGen pour créer le présentateur, en veillant à ce que la vidéo inclue des séquences B-roll percutantes et soit conçue pour une communication rapide et efficace.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un générateur de vidéos UGC pour créateurs

Transformez facilement vos idées en vidéos UGC authentiques et de haute qualité pour des campagnes et les réseaux sociaux avec des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Collez votre Script
Collez votre script vidéo directement dans la plateforme. Cela forme la base de votre contenu généré par les utilisateurs engageant, en exploitant notre capacité de texte à vidéo à partir de script.
2
Step 2
Sélectionnez votre Avatar AI
Choisissez parmi notre galerie diversifiée d'avatars AI qui donnent vie à votre script, ajoutant une touche humaine à votre vidéo UGC AI.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations Visuelles
Enrichissez votre vidéo avec des séquences B-roll de notre bibliothèque de médias/soutien de stock ou téléchargez les vôtres, et appliquez des gestes à votre avatar pour une livraison expressive.
4
Step 4
Exportez votre Vidéo
Produisez votre vidéo UGC AI de haute qualité dans divers formats d'aspect et résolutions en utilisant notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de format d'aspect, prête à être partagée sur toutes vos plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Témoignages Clients Authentiques

Créez facilement des vidéos de style témoignage authentiques, en exploitant les histoires de réussite des clients pour instaurer la confiance et la crédibilité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos UGC de haute qualité pour les créateurs de contenu ?

HeyGen permet aux créateurs de contenu de générer des vidéos de contenu généré par les utilisateurs (UGC) authentiques en utilisant des capacités AI avancées. Notre plateforme agit comme un puissant générateur de vidéos UGC pour créateurs, vous permettant d'utiliser des Avatars AI réalistes et un générateur de vidéos AI pour donner vie à vos scripts vidéo sans effort pour des publicités UGC engageantes ou des vidéos de style témoignage.

Quel est le processus pour transformer un script vidéo créatif en une vidéo professionnelle avec l'AI de HeyGen ?

Avec HeyGen, transformer vos scripts vidéo créatifs en vidéos professionnelles est simple et efficace. Il vous suffit d'entrer votre texte, de sélectionner parmi notre large gamme d'Avatars AI, et notre générateur de vidéos AI synthétisera la performance, avec une synchronisation labiale AI naturelle. Ce processus permet aux créateurs de contenu de produire facilement des vidéos en mode face caméra et d'autres contenus créatifs pour les marques.

Puis-je personnaliser les visuels et intégrer des éléments créatifs spécifiques dans mes vidéos HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour s'aligner sur la vision créative de votre marque. Vous pouvez choisir parmi divers Avatars AI, ajouter des séquences B-roll, et même intégrer des éléments spécifiques comme des visuels de Produit en main ou des Gestes. Cette flexibilité vous aide à produire des vidéos de style témoignage uniques ou des publicités UGC dynamiques adaptées à vos besoins.

HeyGen prend-il en charge la création de contenu vidéo UGC AI dans plusieurs langues pour une portée mondiale ?

Oui, HeyGen élargit considérablement votre portée créative en prenant en charge la création de vidéos dans plus de 50 langues, permettant aux créateurs de contenu de se connecter avec un public véritablement mondial. Notre AI de synchronisation labiale avancée assure une génération de voix off naturelle et précise, rendant votre contenu vidéo UGC AI universellement engageant et accessible.

