Générez une vidéo convaincante d'une minute expliquant la fonctionnalité principale de notre générateur de vidéos AI, destinée aux passionnés de technologie et aux développeurs. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec un ton informatif mais engageant, en utilisant les avatars AI de HeyGen et une génération de voix off robuste pour plus de clarté.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez un tutoriel de 2 minutes démontrant une nouvelle fonctionnalité de notre éditeur vidéo, destiné aux nouveaux utilisateurs recherchant des instructions d'installation rapides. Imaginez une présentation visuelle dynamique, étape par étape, complétée par une bande sonore claire et entraînante, en utilisant la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script et des sous-titres automatiques pour une compréhension maximale.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo d'annonce de 45 secondes pour une mise à jour logicielle récente dans la création de vidéos alimentées par l'IA, conçue pour les utilisateurs de logiciels existants et les professionnels de l'industrie. L'esthétique doit être élégante et moderne avec des animations nettes et une voix confiante et professionnelle, intégrant parfaitement divers modèles et scènes avec le support de la bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative concise de 30 secondes mettant en avant un avantage clé de notre créateur de vidéos de style créateur, destinée aux dirigeants d'entreprise et aux passionnés d'innovation. L'approche visuelle doit adopter un style authentique, face caméra, présentée avec un ton conversationnel et perspicace, assurant une diffusion parfaite sur toutes les plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de format d'image de HeyGen.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Style Créateur

Produisez sans effort des vidéos captivantes et professionnelles de style créateur avec l'IA, transformant vos idées en histoires visuelles engageantes.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Commencez avec un Modèle
Commencez par taper ou coller votre script directement dans l'éditeur, ou choisissez parmi une bibliothèque de modèles professionnels pour lancer votre contenu. La capacité avancée de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script transforme vos mots en une base vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Vos Visuels
Donnez vie à votre histoire en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour représenter votre message. Améliorez encore votre vidéo avec des séquences et des images pertinentes de notre bibliothèque de médias.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et du Branding
Générez un audio naturel avec une génération de voix off avancée dans plusieurs langues et accents. Appliquez le logo, les couleurs et les polices uniques de votre marque en utilisant des contrôles de branding complets pour assurer la cohérence.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo de Style Créateur
Finalisez votre vidéo avec des sous-titres automatiques et ajustez le format d'image pour différentes plateformes. Exportez votre contenu de haute qualité, prêt à engager votre audience sur divers réseaux sociaux et au-delà.

Créez des Publicités Vidéo AI Performantes

Développez rapidement des publicités vidéo percutantes, alimentées par l'IA, pour augmenter la portée et les conversions de votre marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos alimentées par l'IA pour les utilisateurs ?

HeyGen offre une interface conviviale et fluide qui transforme les scripts de texte en vidéos professionnelles sans effort. Les utilisateurs peuvent exploiter une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter leurs messages avec impact et efficacité.

Puis-je personnaliser le rendu de mon générateur de vidéos AI avec des éléments de marque spécifiques ?

Absolument, HeyGen propose des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer directement votre logo, vos couleurs et vos polices d'entreprise dans vos vidéos. Vous pouvez également utiliser notre vaste bibliothèque de modèles vidéo et de séquences stock pour maintenir une esthétique de marque cohérente dans toutes vos créations.

Quelles fonctionnalités de génération de voix off et d'accessibilité HeyGen propose-t-il ?

HeyGen excelle dans la génération de voix off, fournissant des voix de haute qualité pour narrer votre contenu à partir d'un script. De plus, HeyGen génère automatiquement des sous-titres et légendes AI précis, améliorant l'accessibilité et l'engagement pour un public plus large.

Quels types de vidéos puis-je créer avec le générateur de vidéos AI de HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez produire une large gamme de contenus, des vidéos marketing dynamiques et des vidéos explicatives détaillées aux vidéos animées engageantes. Notre plateforme vous permet d'agir en tant que créateur de vidéos de style créateur, donnant vie à des visions diverses de manière efficace.

