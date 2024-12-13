créateur de vidéos promotionnelles : Générer des Promos Engagantes

Concevez rapidement des vidéos promotionnelles percutantes en utilisant des Modèles & scènes conçus par des professionnels pour toutes vos campagnes marketing.

Imaginez une vidéo promotionnelle vibrante de 30 secondes destinée aux créateurs de contenu en herbe ou aux propriétaires de petites entreprises, montrant à quel point il est facile de lancer leur marque. Le style visuel doit être moderne et énergique, utilisant une palette de couleurs vives et des transitions fluides, accompagné d'une musique de fond contemporaine et entraînante et d'un narrateur amical. Cette vidéo mettra en avant la vaste fonctionnalité "Modèles & scènes" de HeyGen, permettant aux utilisateurs de concevoir rapidement un contenu captivant sans expérience préalable en montage vidéo, positionnant HeyGen comme le créateur ultime de vidéos promotionnelles.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes destinée aux professionnels du marketing et aux entreprises de commerce électronique désireux d'amplifier leurs campagnes marketing. L'esthétique doit être élégante et professionnelle, avec des coupes rapides, des prises de vue de produits convaincantes et des graphiques animés sophistiqués, le tout souligné par une voix off engageante et autoritaire. Cette vidéo mettra en avant comment la puissante "Génération de voix off" de HeyGen transforme un simple texte en audio soigné, en faisant un créateur de vidéos promotionnelles indispensable pour créer des publicités à fort impact.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo explicative accueillante de 60 secondes conçue pour les éducateurs, les coachs et les constructeurs de marques personnelles qui souhaitent délivrer des messages personnalisés avec une touche unique. Le style visuel doit être épuré et invitant, avec des "Avatars AI" amicaux agissant comme présentateurs, utilisant des gestes expressifs et une élocution claire et articulée. Cette présentation démontrera la fonctionnalité innovante "Avatars AI" de HeyGen, permettant aux utilisateurs de créer des personnalités à l'écran engageantes et cohérentes pour leur contenu, en faisant un créateur avancé de vidéos promotionnelles AI.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo concise et percutante de 15 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les marques mondiales cherchant à maximiser la portée et l'accessibilité sur les plateformes. L'exécution visuelle doit être audacieuse et dynamique, avec des superpositions de texte percutantes, des changements de scène rapides et une bande sonore énergique qui capte instantanément l'attention. Cette vidéo soulignera la valeur des "Sous-titres/captions" automatiques de HeyGen, garantissant que chaque message est compris par un public diversifié, consolidant son rôle de créateur polyvalent de vidéos promotionnelles en ligne pour les réseaux sociaux.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le Créateur de Vidéos Promotionnelles

Créez facilement des vidéos promotionnelles captivantes avec des outils alimentés par l'AI, du script aux visuels époustouflants, conçus pour capter l'attention et stimuler l'engagement.

1
Step 1
Créez votre Fondation
Commencez par utiliser l'AI pour générer un script à partir de simples invites textuelles ou sélectionnez parmi des modèles conçus par des professionnels pour lancer votre projet.
2
Step 2
Ajoutez des Médias Engagés
Améliorez votre vidéo avec des médias riches. Intégrez des séquences d'archives de haute qualité ou utilisez des options alimentées par l'AI comme des visuels et des voix off générés pour donner vie à votre histoire.
3
Step 3
Appliquez votre Marque
Appliquez vos logos de marque uniques et vos schémas de couleurs pour maintenir une identité professionnelle cohérente. Utilisez des fonctionnalités d'édition intuitives pour parfaire votre vidéo.
4
Step 4
Exportez et Publiez
Finalisez votre vidéo et exportez-la en résolution HD 1080p. Redimensionnez pour diverses plateformes de réseaux sociaux pour maximiser l'impact et atteindre votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès de Produits

Créez des vidéos de produits convaincantes ou des témoignages clients avec l'AI, construisant efficacement la confiance et mettant en valeur la valeur de vos offres à votre audience.

background image

Questions Fréquemment Posées

Qu'est-ce qui rend HeyGen un créateur de vidéos promotionnelles AI efficace ?

HeyGen est un créateur de vidéos promotionnelles AI efficace car il utilise une AI avancée pour transformer du texte en vidéos promotionnelles dynamiques. Vous pouvez générer facilement du contenu de haute qualité en tapant simplement votre script, que HeyGen convertit en visuels captivants grâce à des avatars AI réalistes et des voix off sophistiquées.

Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour des campagnes marketing uniques ?

HeyGen propose une multitude de fonctionnalités créatives pour améliorer vos campagnes marketing, y compris des modèles vidéo conçus par des professionnels et une vaste banque d'images. Vous pouvez également personnaliser les titres animés, appliquer des sous-titres automatiques et intégrer des logos de marque pour faire ressortir vos vidéos promotionnelles.

HeyGen est-il un créateur de vidéos promotionnelles en ligne intuitif pour tous les niveaux de compétence ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos promotionnelles en ligne intuitif conçu pour les utilisateurs de tous niveaux de compétence. Son éditeur par glisser-déposer et ses outils de montage vidéo conviviaux facilitent la création et l'affinement de vos vidéos promotionnelles, garantissant un flux de production fluide et efficace.

Comment HeyGen aide-t-il à maintenir la cohérence de la marque sur toutes mes vidéos de produits ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour garantir que vos vidéos de produits et promotions marketing s'alignent toujours avec l'identité de votre marque. Téléchargez facilement des logos de marque et des couleurs personnalisées, et utilisez des modèles préconçus pour produire de manière cohérente des vidéos d'introduction d'entreprise professionnelles en résolution HD 1080p.

