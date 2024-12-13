Imaginez une vidéo promotionnelle vibrante de 30 secondes destinée aux créateurs de contenu en herbe ou aux propriétaires de petites entreprises, montrant à quel point il est facile de lancer leur marque. Le style visuel doit être moderne et énergique, utilisant une palette de couleurs vives et des transitions fluides, accompagné d'une musique de fond contemporaine et entraînante et d'un narrateur amical. Cette vidéo mettra en avant la vaste fonctionnalité "Modèles & scènes" de HeyGen, permettant aux utilisateurs de concevoir rapidement un contenu captivant sans expérience préalable en montage vidéo, positionnant HeyGen comme le créateur ultime de vidéos promotionnelles.

