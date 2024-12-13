Générateur de Vidéos Promotionnelles pour Créateurs : Puissant & Facile

Générez sans effort des vidéos promotionnelles professionnelles pour les réseaux sociaux. Transformez vos idées en visuels époustouflants avec le Texte en vidéo à partir d'un script alimenté par l'AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative engageante de 90 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux éducateurs en ligne qui ont besoin de simplifier des sujets complexes. L'esthétique doit être épurée, accessible et éducative, avec des infographies claires et une voix off AI amicale et informative. Montrez à quel point il est facile de "Générer du contenu et des médias avec l'AI" directement à partir d'un script, en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen pour donner vie aux idées sans effort.
Exemple de Prompt 2
Produisez une publicité percutante de 45 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux gestionnaires de réseaux sociaux et aux monteurs vidéo indépendants recherchant l'efficacité. La vidéo doit avoir un style visuel rapide et tendance, incorporant des coupes rapides, du texte façon mème et des palettes de couleurs vibrantes, le tout sur un clip audio populaire et tendance. Mettez en avant l'application pratique des "outils de montage vidéo" de HeyGen pour une création rapide et soulignez la valeur des "Sous-titres/légendes" pour une accessibilité et un engagement maximum sur toutes les plateformes.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo tutorielle complète de 2 minutes pour les passionnés de technologie et les entreprises SaaS, démontrant les nouvelles fonctionnalités d'un éditeur en ligne hypothétique. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des enregistrements d'écran de haute qualité et des animations subtiles de l'interface utilisateur, accompagnés d'une musique instrumentale calme et guidante. Mettez en avant la puissance de HeyGen en tant que "générateur de vidéos promotionnelles pour créateurs" en intégrant un "avatar AI" réaliste pour guider les spectateurs à travers la démonstration, rendant l'information complexe digeste et engageante.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Promotionnelles pour Créateurs

Créez des vidéos promotionnelles engageantes pour votre marque ou contenu avec notre plateforme intuitive alimentée par l'AI et des modèles prêts à l'emploi.

1
Step 1
Choisissez un Point de Départ
Commencez votre parcours avec l'AI Promo Video Maker en choisissant parmi une variété de modèles & scènes professionnels pour définir instantanément le ton de votre projet, ou convertissez directement un script en vidéo.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu et Médias
Intégrez vos propres médias ou parcourez notre vaste bibliothèque pour des séquences d'archives pertinentes. Notre plateforme prend en charge une riche bibliothèque de médias/soutien d'archives pour donner vie à votre vision.
3
Step 3
Personnalisez et Améliorez
Affinez le message de votre vidéo avec nos outils de montage vidéo intuitifs. Ajoutez facilement des sous-titres automatiques pour améliorer l'accessibilité et l'engagement de votre audience.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre création et exportez votre vidéo promotionnelle de haute qualité dans divers formats d'aspect. Préparez votre contenu pour un partage facile sur toutes les plateformes souhaitées.

Élargissez la Portée du Contenu Éducatif

Développez et distribuez des cours plus engageants, atteignant un public mondial plus large et améliorant les expériences d'apprentissage avec la vidéo AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de montage vidéo pour les vidéos promotionnelles ?

L'éditeur en ligne intuitif de HeyGen offre des outils de montage vidéo puissants avec une interface simple de glisser-déposer, rendant la création de vidéos promotionnelles professionnelles facile. Vous pouvez organiser efficacement les scènes, ajouter des médias et personnaliser votre contenu sans expertise technique approfondie.

HeyGen peut-il vraiment générer du contenu et des médias avec l'AI pour mes vidéos promotionnelles ?

Oui, HeyGen est un AI Promo Video Maker avancé conçu pour générer du contenu et des médias avec l'AI. Des capacités de texte en vidéo aux avatars AI en passant par les voix off AI naturelles, HeyGen vous permet de créer des vidéos captivantes avec un minimum d'effort.

Quels types de fonctionnalités automatisées HeyGen propose-t-il pour l'amélioration des vidéos ?

HeyGen améliore vos vidéos avec des fonctionnalités automatisées clés, y compris des sous-titres automatiques pour l'accessibilité et des modèles engageants pour une création de contenu rapide. Ces outils de montage vidéo garantissent un produit final soigné et professionnel.

Où puis-je accéder à la plateforme de création vidéo de HeyGen ?

HeyGen est un éditeur entièrement en ligne, offrant une plateforme cloud pour tous vos besoins de création de vidéos promotionnelles. Cette accessibilité vous permet de créer et de gérer vos projets de n'importe où avec une connexion Internet, en utilisant des outils de montage vidéo puissants.

