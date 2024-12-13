Générateur de Vidéos de Projet Créateur : Élevez Votre Contenu Aujourd'hui

Créez du contenu vidéo dynamique et personnalisé avec des avatars AI photoréalistes, parfait pour le marketing ou les réseaux sociaux.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo marketing de 45 secondes destinée aux gestionnaires de réseaux sociaux, illustrant la rapidité avec laquelle ils peuvent générer du contenu engageant pour leurs plateformes. Le style visuel doit être rapide et moderne, avec des superpositions de texte nettes et une musique de fond entraînante, accompagnée d'une narration claire et concise. Soulignez comment les "modèles et scènes" diversifiés de HeyGen simplifient le flux de travail et permettent une création "texte-à-vidéo à partir de script" sans effort, économisant un temps précieux.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative de 60 secondes ciblant les éducateurs ou les formateurs d'entreprise, simplifiant un sujet complexe en un format facilement digestible. L'approche visuelle doit être informative et riche en visuels, utilisant des visuels de "bibliothèque de médias/soutien de stock" de haute qualité, tandis que l'audio présente une voix off calme et autoritaire. Démontrez comment les "sous-titres/légendes" améliorent la compréhension pour des audiences diverses et comment le "redimensionnement du format d'image" rend la vidéo adaptable à diverses plateformes, présentant HeyGen comme un "générateur de vidéos AI" efficace.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo d'annonce concise de 15 secondes pour les entreprises cherchant à diffuser rapidement des mises à jour internes ou des points forts de produits externes. Ce court extrait de "créateur de vidéos AI" nécessite un style visuel direct et professionnel, se concentrant sur un avatar AI amical délivrant le message, accompagné d'une voix off claire et engageante. Mettez en avant la facilité de "génération de voix off" avec les avatars AI de HeyGen, assurant la cohérence de la marque et un déploiement rapide.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Projet Créateur

Transformez facilement vos idées en vidéos professionnelles et engageantes avec des outils alimentés par AI, conçus pour les créateurs.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par entrer votre script pour exploiter notre capacité de texte-à-vidéo à partir de script, transformant vos idées en scènes vidéo initiales avec AI.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message, ajoutant une touche humaine à votre contenu sans avoir besoin d'une caméra.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque
Appliquez vos contrôles de marque uniques, y compris des logos personnalisés et des palettes de couleurs, pour vous assurer que votre vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Utilisez le redimensionnement du format d'image et les exports pour générer des vidéos AI de haute qualité, optimisées pour toute plateforme ou audience.

Cas d'Utilisation

Développez du Contenu Éducatif & des Cours

Élargissez votre offre éducative en créant plus de cours et en atteignant un public mondial plus large avec des vidéos générées par AI convaincantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI pour mes projets ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos générées par AI en vous permettant de transformer des scripts textuels en vidéos professionnelles avec des avatars AI réalistes et des voix AI, parfait pour tout projet créateur. Il fonctionne comme un puissant générateur de vidéos AI, rendant la création de contenu accessible et efficace.

Quels types de contenu créatif puis-je produire avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez générer divers contenus créatifs, y compris des vidéos marketing engageantes, des vidéos explicatives informatives et du contenu dynamique pour les réseaux sociaux en utilisant des modèles prêts à l'emploi. Cela fait de HeyGen un créateur de vidéos AI idéal pour diverses applications et plateformes comme YouTube Shorts.

HeyGen peut-il m'aider à maintenir l'identité visuelle de ma marque dans les vidéos générées par AI ?

Absolument, HeyGen vous permet de maintenir l'identité visuelle de votre marque grâce à des contrôles de marque personnalisables. Vous pouvez facilement intégrer votre logo, vos couleurs de marque et vos éléments dans vos vidéos professionnelles, assurant un look et une sensation cohérents et reconnaissables pour tout votre contenu.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour le réalisme des vidéos ?

HeyGen utilise une AI avancée pour générer des vidéos de têtes parlantes incroyablement réalistes en synchronisant parfaitement les voix AI avec des avatars AI expressifs. De plus, son générateur de voix AI robuste assure des voix off de haute qualité et des sous-titres précis pour des expériences vidéo véritablement immersives et professionnelles.

