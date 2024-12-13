Créateur de Vidéos de Partenariat avec des Créateurs AI : Boostez Vos Campagnes

Menez des campagnes percutantes et connectez-vous avec plus de clients grâce à de puissants avatars AI.

Imaginez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, montrant avec quelle facilité ils peuvent lancer leur prochaine campagne de partenariat avec des créateurs. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des coupes rapides et des graphismes vibrants, accompagnés d'une bande sonore entraînante et motivante et d'une voix off professionnelle. Mettez en avant la facilité d'utilisation en démontrant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo pour générer des récits convaincants pour leurs efforts de marketing d'influence.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de 45 secondes visuellement engageante destinée aux créateurs de contenu et aux agences créatives, illustrant la puissance d'un générateur de vidéos d'influenceur AI. L'esthétique doit être futuriste et épurée, utilisant des transitions fluides et de la musique électronique ambiante, tandis qu'un avatar AI amical et confiant présente un argument convaincant pour une collaboration de marque. Soulignez comment les avatars AI de HeyGen et les divers modèles et scènes peuvent élever leurs présentations et étendre leur portée pour diverses vidéos sur les réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo inspirante de 60 secondes pour les stratèges de marque et les entreprises de commerce électronique, racontant une campagne vidéo réussie alimentée par l'AI autour d'un partenariat avec un créateur. Le style visuel doit être cinématographique et soigné, employant des images puissantes d'intégration de produits et de contenu authentique de créateurs, souligné par une partition orchestrale inspirante et une narration engageante. Montrez comment la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen peut améliorer la narration visuelle et comment les sous-titres/captions automatiques garantissent un engagement maximal du public sur diverses plateformes pour une narration de marque percutante.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo tutorielle de 30 secondes étape par étape ciblant les créateurs en herbe et les stagiaires en marketing, démontrant la simplicité de créer une annonce de créateur de partenariat vidéo. L'approche visuelle doit être lumineuse et conviviale, avec des enregistrements d'écran clairs et des superpositions de texte utiles, complétées par une musique de fond joyeuse et une voix off chaleureuse et guidante. Mettez en avant la facilité avec laquelle les utilisateurs peuvent adapter le contenu en utilisant les divers modèles vidéo de HeyGen et exporter instantanément pour n'importe quelle plateforme avec redimensionnement et exportation au format d'aspect.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Partenariat avec des Créateurs

Générez facilement des vidéos convaincantes pour vos campagnes de marketing de créateurs avec l'AI, transformant votre narration de marque et votre engagement.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par coller ou écrire votre script souhaité. Notre plateforme utilise une technologie avancée de transformation de texte en vidéo à partir de script pour transformer vos mots en un récit vidéo dynamique, posant les bases d'un contenu de partenariat avec des créateurs engageant.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Influenceur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque ou produit. Ces influenceurs virtuels sont parfaits pour délivrer votre message de manière cohérente et authentique, améliorant votre expérience de générateur de vidéos d'influenceur AI.
3
Step 3
Ajoutez des Touches Professionnelles
Affinez votre vidéo avec une génération de voix off de haute qualité et des sous-titres/captions générés automatiquement. Assurez-vous que votre message est clair et accessible, rendant vos vidéos de marketing d'influence polies et percutantes.
4
Step 4
Exportez pour les Campagnes
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la dans divers formats optimisés pour différentes plateformes de réseaux sociaux. Déployez vos campagnes vidéo alimentées par l'AI sans effort et connectez-vous avec votre audience grâce à des vidéos sociales convaincantes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et élevez les audiences avec des vidéos motivantes

.

Créez des vidéos inspirantes et motivantes pour connecter avec les audiences, renforçant les messages de marque à travers les voix des créateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos de partenariat avec des créateurs ?

HeyGen permet aux marques et aux créateurs de produire des vidéos de créateurs authentiques et de haute qualité pour des campagnes de marketing d'influence puissantes. Utilisez le générateur de vidéos d'influenceur AI de HeyGen pour créer rapidement des vidéos engageantes sur les réseaux sociaux qui construisent des campagnes convaincantes et génèrent des résultats pour votre marque.

Quelles fonctionnalités uniques HeyGen offre-t-il pour la génération de vidéos AI ?

HeyGen propose un générateur de vidéos d'influenceur AI avancé, transformant le texte en vidéo à partir de script avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off sophistiquée. Notre interface conviviale et nos nombreux modèles vidéo simplifient la création de contenu, vous permettant de produire des vidéos professionnelles sans effort.

HeyGen est-il adapté à tous les niveaux de créateurs de contenu ?

Absolument. HeyGen est conçu comme un éditeur vidéo intuitif, rendant la création de contenu accessible aux podcasteurs, YouTubers, blogueurs et cinéastes expérimentés. Notre interface conviviale, combinée à des modèles vidéo personnalisables et une vaste bibliothèque multimédia, aide chaque créateur à produire efficacement des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux.

Puis-je personnaliser les vidéos avec l'identité de ma marque en utilisant HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer facilement votre logo et vos couleurs de marque dans chaque vidéo. Améliorez votre narration de marque et augmentez la notoriété de votre marque avec des promotions de produits de qualité professionnelle et d'autres vidéos marketing, complètes avec des sous-titres personnalisables et des ratios d'aspect optimaux.

