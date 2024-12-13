Créateur de Vidéos d'Intégration : Simplifiez le Parcours des Nouveaux Utilisateurs
Créez des vidéos de formation engageantes pour les nouveaux employés en utilisant la puissante génération de voix off de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une introduction élégante de 60 secondes pour les créateurs de contenu en herbe, illustrant comment ils peuvent personnaliser votre contenu vidéo pour construire une marque personnelle forte. Le style visuel et audio doit être professionnel et dynamique, avec des transitions fluides et une voix off claire et confiante. Ce prompt doit guider les utilisateurs dans la création de leur récit en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, transformant leurs idées en visuels captivants pour leur audience.
Produisez une vidéo d'intégration accueillante de 30 secondes spécifiquement pour les départements RH des startups technologiques, en mettant l'accent sur la création d'une culture d'entreprise positive dès la première interaction avec les nouveaux employés. La vidéo doit adopter un style visuel chaleureux et invitant avec des avatars AI réalistes, complété par une musique de fond douce et encourageante. Mettez en avant comment les avatars AI de HeyGen peuvent ajouter une touche humaine et de personnalisation à leurs vidéos d'intégration, permettant aux nouvelles recrues de se sentir instantanément connectées.
Créez une vidéo explicative de produit informative de 50 secondes destinée aux équipes marketing qui ont besoin de partager efficacement votre vidéo sur les sites web et les réseaux sociaux. Le style visuel doit être épuré avec des graphismes nets et une voix off professionnelle et articulée, garantissant clarté et impact. Illustrez comment la capacité de génération de voix off de HeyGen permet des itérations rapides et des options linguistiques diversifiées, assurant que leur message est parfaitement transmis à un large public.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement lors de l'Intégration avec l'AI.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos d'intégration amusantes et engageantes, augmentant considérablement l'engagement et la rétention des nouveaux employés.
Développez des Cours d'Intégration pour Créateurs à Grande Échelle.
Produisez facilement des cours vidéo complets et des supports de formation pour intégrer efficacement plus de créateurs et étendre votre portée à l'échelle mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos d'intégration engageantes ?
HeyGen simplifie la création de vidéos d'intégration amusantes et engageantes grâce à une large sélection de modèles vidéo personnalisables. Vous pouvez facilement modifier les scènes, ajouter votre marque et utiliser des avatars AI pour personnaliser l'expérience de chaque nouvel employé, faisant de HeyGen un créateur de vidéos efficace.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen le créateur idéal de vidéos d'intégration ?
HeyGen offre des outils robustes spécialement conçus pour les créateurs, y compris des voix off AI, des capacités de texte à vidéo et des contrôles de marque étendus. Ces fonctionnalités vous permettent de créer une nouvelle vidéo à partir de zéro ou de personnaliser des modèles existants, garantissant des vidéos d'intégration professionnelles et uniques pour les nouveaux employés.
Puis-je personnaliser les éléments visuels et audio de mes vidéos d'intégration avec HeyGen ?
Absolument ! HeyGen vous permet de personnaliser entièrement votre vidéo en incorporant votre logo et vos couleurs de marque directement dans vos vidéos d'intégration. Avec des voix off AI avancées et la possibilité d'inclure des éléments vidéo animés, vous pouvez garantir une expérience professionnelle et mémorable pour chaque nouvelle recrue.
Une fois créées, comment puis-je partager efficacement mes vidéos d'intégration HeyGen ?
HeyGen facilite le partage de vos vidéos d'intégration terminées de manière simple et efficace. Vous pouvez facilement exporter vos vidéos dans divers formats adaptés à différentes plateformes ou les intégrer directement sur le site web de votre entreprise, garantissant aux nouveaux employés un accès fluide aux informations essentielles.