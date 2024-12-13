Générateur de Vidéos de Message Créateur : Vidéo AI Facile

Transformez vos idées en vidéos professionnelles instantanément avec des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une publicité dynamique de 45 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux créateurs de contenu souhaitant produire des vidéos professionnelles efficacement. Le style visuel doit être rapide avec des transitions engageantes et des scènes variées, mettant en avant des vidéos de haute qualité qui captent l'attention. Le style audio nécessite une voix off dynamique et énergique, soulignant la puissance de l'utilisation des avatars AI et du redimensionnement & exportation des formats pour créer un contenu captivant pour diverses plateformes de réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 2
Créez une démonstration produit de 90 secondes pour les équipes marketing présentant une nouvelle fonctionnalité logicielle, en utilisant un format de vidéo explicative. Le style visuel doit être soigné et informatif, avec des enregistrements d'écran nets et des graphiques animés subtils pour illustrer les fonctionnalités clés. Une voix off professionnelle et articulée, améliorée par la génération de voix off de HeyGen, guidera le public, avec un avatar AI apportant une touche humaine et ajoutant de la crédibilité à la présentation.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation interne de 2 minutes pour les nouveaux employés, axée sur une procédure d'intégration complexe. Le style visuel doit être clair, étape par étape, et facile à suivre, incorporant des visuels pertinents de la bibliothèque multimédia/soutien de stock pour illustrer les concepts. Le style audio utilisera une voix calme et didactique, parfaitement synchronisée avec les actions à l'écran, et les informations critiques seront renforcées par des sous-titres/captions générés automatiquement pour assurer une compréhension maximale.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Message Créateur

Transformez sans effort vos messages textuels en vidéos captivantes et professionnelles parfaites pour les réseaux sociaux et au-delà, grâce à une AI avancée.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par entrer votre message ou script dans le générateur de texte en vidéo. Notre AI analysera votre contenu pour préparer la création de la vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque ou délivrer votre message, ajoutant une touche humaine à votre vidéo.
3
Step 3
Ajoutez Branding et Visuels
Personnalisez votre vidéo avec vos contrôles de marque, y compris logos, couleurs et médias de fond, pour assurer la cohérence de la marque et l'attrait visuel.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo et exportez-la en haute qualité, en utilisant le redimensionnement & exportation des formats pour un partage optimal sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Publicités Vidéo Performantes

Produisez rapidement des publicités vidéo efficaces et à fort taux de conversion avec des outils alimentés par AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen convertit-il le texte en vidéos professionnelles ?

HeyGen utilise une technologie avancée de texte en vidéo AI pour transformer votre script en contenu vidéo captivant. Il vous suffit d'entrer votre texte, de sélectionner un avatar AI et une voix off, et HeyGen génère une vidéo complète avec audio et visuels synchronisés.

Quels types d'avatars AI HeyGen propose-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen offre une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes, vous permettant de choisir le présentateur idéal pour votre message. Ces avatars AI peuvent être personnalisés pour délivrer votre script avec des expressions et des mouvements naturels, rendant vos vidéos très professionnelles.

Puis-je personnaliser les vidéos générées par HeyGen avec ma propre image de marque et mes ressources ?

Absolument ! HeyGen propose des outils d'édition vidéo robustes et des contrôles de marque, vous permettant d'ajouter votre logo, vos couleurs de marque et vos médias personnalisés. Cela garantit que vos vidéos générées par AI conservent une apparence professionnelle cohérente et de haute qualité.

Quelle est la facilité d'utilisation de HeyGen pour créer du contenu vidéo rapidement ?

HeyGen est conçu avec une interface glisser-déposer, le rendant incroyablement intuitif pour les créateurs de contenu afin de générer des vidéos professionnelles efficacement. Vous pouvez rapidement transformer un script en une vidéo de message créateur captivante avec un minimum d'effort.

