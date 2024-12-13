Créateur de Vidéos Créatif : Réalisez des Vidéos Époustouflantes Facilement

Créez des vidéos de haute qualité sans effort. Accédez à une variété de modèles et de scènes pour un contenu visuel époustouflant.

Créez une vidéo engageante de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux responsables marketing, montrant comment HeyGen agit comme un créateur de vidéos créatif pour produire rapidement un contenu vidéo marketing convaincant. Le style visuel doit être professionnel et inspirant, avec des graphiques animés modernes et une musique de fond entraînante et professionnelle. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour transformer facilement des idées écrites en récits soignés.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes conçue pour les influenceurs des réseaux sociaux et les créateurs de contenu, démontrant comment ils peuvent créer des vidéos sans effort pour les réseaux sociaux. Cette vidéo doit avoir une esthétique rapide et visuellement stimulante avec des transitions énergiques et des extraits audio tendance. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter un contenu engageant sans avoir besoin d'une équipe de tournage.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative de 60 secondes destinée aux éducateurs en ligne et aux créateurs de marques personnelles, illustrant comment HeyGen peut être leur créateur de vidéos AI de référence pour produire des leçons vidéo de haute qualité ou des déclarations personnelles. La vidéo doit adopter un style visuel propre et accessible avec une narration claire et une musique de fond calme et rassurante. Assurez-vous que tous les points clés sont accessibles en générant automatiquement des sous-titres.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle élégante de 40 secondes destinée aux entreprises de commerce électronique et aux chefs de produit, en mettant l'accent sur la facilité avec laquelle ils peuvent créer des présentations de produits époustouflantes. Le style visuel doit être vibrant et centré sur le produit, accompagné d'une musique de fond rythmée qui renforce l'attrait du produit. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour lancer le processus créatif et garantir un rendu final soigné.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos créatif

Libérez votre créativité et produisez des vidéos professionnelles sans effort avec notre plateforme intuitive, conçue pour donner vie à votre vision en quelques étapes simples.

1
Step 1
Créez avec l'AI
Générez votre contenu vidéo initial en saisissant du texte, que notre créateur de vidéos AI transforme en vidéo captivante, complète avec des avatars AI et des scènes dynamiques.
2
Step 2
Ajoutez de la Profondeur Visuelle
Intégrez des visuels époustouflants et des transitions et effets dynamiques de notre vaste bibliothèque de médias/soutien stock pour donner à votre vidéo un aspect soigné et engageant.
3
Step 3
Appliquez Votre Marque
Utilisez les contrôles de marque (logo, couleurs) pour appliquer votre identité unique à travers votre vidéo, garantissant une cohérence professionnelle avec des outils de personnalisation puissants.
4
Step 4
Exportez Votre Création
Finalisez votre projet et exportez une vidéo de haute qualité prête pour n'importe quelle plateforme, en utilisant le redimensionnement d'aspect-ratio et les exports pour un affichage optimal.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

.

Créez des témoignages vidéo authentiques et engageants et des études de cas en utilisant l'AI, construisant efficacement la confiance et démontrant la valeur aux prospects.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos marketing engageantes ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé qui vous permet de générer du contenu vidéo de haute qualité en utilisant des avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir d'un simple script. Cela vous permet de produire rapidement et efficacement des vidéos marketing convaincantes, vous démarquant de la concurrence.

HeyGen propose-t-il des outils pour la personnalisation créative des vidéos ?

Oui, HeyGen offre des outils de personnalisation étendus, y compris une riche bibliothèque de modèles vidéo et une vaste bibliothèque de contenu stock, vous permettant de créer des vidéos uniques et personnalisées. Vous pouvez facilement appliquer des contrôles de marque comme les logos et les couleurs pour garantir que votre contenu est distinctif.

Quelles fonctionnalités d'édition professionnelle HeyGen inclut-il pour la production vidéo ?

HeyGen simplifie la production vidéo avec des fonctionnalités puissantes comme la génération de voix off et les sous-titres automatiques, améliorant vos capacités d'édition vidéo. Ces fonctionnalités d'édition professionnelle aident à garantir que vos vidéos créées sont soignées et accessibles à un public plus large.

HeyGen peut-il créer des vidéos optimisées pour les plateformes de réseaux sociaux ?

Absolument. HeyGen est conçu pour vous aider à créer des vidéos spécifiquement optimisées pour diverses plateformes de réseaux sociaux. Ses capacités de redimensionnement d'aspect-ratio garantissent que vos vidéos sur les réseaux sociaux sont parfaites sur n'importe quel canal, faisant de HeyGen un créateur de vidéos polyvalent.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo