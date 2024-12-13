Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs, montrant comment ils peuvent facilement exploiter un générateur de vidéos créatif. Le style visuel doit être lumineux et professionnel, incorporant des graphismes élégants et une bande sonore moderne et entraînante, tandis que l'audio présente un narrateur clair et enthousiaste. Mettez en avant la facilité de démarrer avec des modèles et des scènes conçus par des experts pour créer rapidement des vidéos sociales captivantes qui attirent l'attention.

Générer une Vidéo