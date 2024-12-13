Générateur de Vidéos Créatives : Créez un Contenu Époustouflant avec l'AI

Transformez vos idées en vidéos captivantes en quelques minutes grâce à notre générateur de vidéos créatives et à la puissante fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir d'un script.

Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs, montrant comment ils peuvent facilement exploiter un générateur de vidéos créatif. Le style visuel doit être lumineux et professionnel, incorporant des graphismes élégants et une bande sonore moderne et entraînante, tandis que l'audio présente un narrateur clair et enthousiaste. Mettez en avant la facilité de démarrer avec des modèles et des scènes conçus par des experts pour créer rapidement des vidéos sociales captivantes qui attirent l'attention.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo explicative de 60 secondes conçue pour les créateurs de contenu et les éducateurs, démontrant comment transformer des idées complexes en contenu visuel engageant à l'aide d'un générateur de vidéos AI. Adoptez un style visuel clair et informatif avec des transitions fluides et une voix off autoritaire et calme. Utilisez des avatars AI réalistes comme 'têtes parlantes' pour présenter les informations clés, rendant le contenu hautement digeste et professionnel pour des fins éducatives.
Exemple de Prompt 2
Développez une annonce de recrutement convaincante de 30 secondes destinée aux entrepreneurs et startups cherchant à agrandir leur équipe, en mettant l'accent sur la rapidité et l'innovation des vidéos générées par AI. L'esthétique visuelle doit être rapide et dynamique, avec des textes inspirants à l'écran et une musique de fond énergique. Illustrez comment vous pouvez créer des vidéos sans effort en saisissant simplement votre message et en laissant la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir d'un script construire toute la narration visuelle.
Exemple de Prompt 3
Créez un court-métrage unique de 50 secondes pour les artistes numériques et les agences de marketing, explorant les limites du contrôle créatif dans la production vidéo. Employez un style visuel artistique et expérimental avec des graphismes en mouvement abstraits et une bande sonore atmosphérique pour évoquer un sentiment d'innovation. Mettez en avant la fonctionnalité précise de génération de voix off, permettant une synchronisation audio parfaite et une ambiance, assurant que votre vision artistique se réalise avec un minimum d'effort, même en partant de modèles préfabriqués.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Génération de Vidéos Créatives

Transformez facilement vos idées en vidéos époustouflantes générées par AI avec les outils intuitifs de HeyGen, donnant vie à votre vision créative en quelques minutes.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script dans la plateforme. Notre AI convertira automatiquement votre texte en une vidéo dynamique, servant de base à votre projet créatif.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Améliorez votre message en sélectionnant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI. Personnalisez leur apparence et leur voix pour correspondre parfaitement à votre marque et à votre récit pour vos vidéos générées par AI.
3
Step 3
Appliquez des Éléments de Branding
Personnalisez davantage votre vidéo en appliquant le logo, les couleurs et d'autres éléments créatifs de votre marque. Assurez la cohérence et rendez vos vidéos uniques avec un contrôle créatif précis.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois satisfait, exportez votre vidéo en haute résolution au format MP4. Partagez votre vidéo créative professionnellement réalisée avec votre audience sur toutes les plateformes sans effort.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez un Contenu Motivant Inspirant

.

Développez des vidéos motivantes puissantes qui résonnent profondément avec les spectateurs et favorisent des connexions positives.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus de création de vidéos créatives ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de haute qualité et engageantes grâce à son générateur de vidéos AI avancé. Exploitez des modèles préfabriqués, personnalisez des avatars AI et gardez un contrôle créatif total pour produire du contenu unique efficacement.

Quels types de vidéos générées par AI puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez produire divers types de vidéos générées par AI, allant de contenus engageants pour les réseaux sociaux à des têtes parlantes professionnelles. Il vous suffit de saisir votre texte, et le puissant moteur texte-en-vidéo de HeyGen donne vie à vos idées avec des avatars AI réalistes.

HeyGen propose-t-il des outils pour un montage vidéo AI efficace ?

HeyGen offre un logiciel de montage vidéo AI complet, simplifiant le processus de création. Il inclut des fonctionnalités telles que la génération de voix AI, des sous-titres automatiques et des options pour exporter votre production finale en fichier MP4 haute résolution, rationalisant ainsi votre flux de travail.

Puis-je personnaliser mes vidéos générées par AI à des fins de branding avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen vous offre un contrôle créatif étendu pour personnaliser vos vidéos générées par AI. Vous pouvez facilement ajouter le logo de votre entreprise, ajuster les couleurs pour correspondre à l'identité de votre marque et personnaliser les avatars AI pour assurer une apparence cohérente et professionnelle.

