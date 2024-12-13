Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes spécifiquement pour les graphistes indépendants qui souhaitent créer une vitrine professionnelle de 'créateur de vidéos de portfolio créatif'. Le style visuel doit être moderne et vibrant, avec des coupes rapides d'exemples de projets divers, complétées par une bande sonore contemporaine et entraînante et une voix off claire et enthousiaste générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen. Cette vidéo doit démontrer de manière convaincante l'étendue de leur travail aux clients potentiels.

Générer une Vidéo