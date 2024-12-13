Générateur de Publicités Créatives : Boostez vos Campagnes avec l'AI
Créez des publicités AI à fort taux de conversion en quelques minutes en utilisant notre capacité de texte-à-vidéo à partir d'un script pour maximiser votre ROAS.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo professionnelle de 45 secondes pour les responsables marketing, illustrant comment les modèles de publicité étendus de HeyGen garantissent une cohérence de marque supérieure dans toutes les campagnes. La vidéo doit adopter un style visuel propre et corporatif avec une voix off autoritaire, mettant en avant l'utilisation des modèles et des scènes ainsi que le redimensionnement et l'exportation des formats pour une adaptation sans faille.
Produisez une vidéo rapide de 60 secondes ciblant les spécialistes du marketing de performance et les agences, expliquant comment HeyGen simplifie la création et l'itération des publicités AI pour une optimisation rapide des publicités. La vidéo doit avoir un style visuel élégant et axé sur les résultats et une voix AI confiante, soulignant le support robuste de la bibliothèque de médias/stock et la génération efficace de voix off.
Concevez une vidéo tendance de 30 secondes pour les créateurs de contenu freelance et les influenceurs des réseaux sociaux, présentant HeyGen comme le créateur ultime de publicités AI pour des plateformes sociales engageantes. Employez des visuels vibrants et une voix off énergique et conversationnelle, utilisant des avatars AI pour se connecter avec le public et des sous-titres/captions générés automatiquement pour une portée maximale.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création Rapide de Publicités Performantes.
Produisez sans effort des publicités vidéo performantes en quelques minutes, améliorant vos campagnes publicitaires créatives avec l'efficacité de l'AI.
Production de Publicités Engagées pour les Réseaux Sociaux.
Générez rapidement des publicités vidéo captivantes et des clips adaptés aux plateformes sociales, augmentant l'engagement pour vos publicités AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus de génération de publicités créatives ?
HeyGen sert de générateur de publicités AI, vous permettant de produire rapidement des publicités vidéo et image convaincantes. Exploitez les outils alimentés par l'AI et les modèles de publicité pour rationaliser votre stratégie créative et assurer la cohérence de la marque dans toutes vos campagnes publicitaires.
Quels types d'outils alimentés par l'AI HeyGen propose-t-il pour les publicités vidéo ?
HeyGen fournit des outils de pointe alimentés par l'AI, y compris des avatars AI et la génération de texte-à-vidéo, pour créer des publicités vidéo dynamiques. Notre plateforme vous permet de transformer des scripts en contenu engageant avec des voix off professionnelles et des sous-titres, améliorant vos efforts de marketing de performance.
HeyGen peut-il aider à concevoir divers créatifs publicitaires ?
Absolument, HeyGen est un créateur de publicités AI qui simplifie la conception de divers créatifs publicitaires. En utilisant notre éditeur glisser-déposer et nos modèles de publicité étendus, vous pouvez facilement intégrer des éléments de marque et générer des publicités vidéo et image pour diverses plateformes sociales.
Comment HeyGen soutient-il la cohérence de la marque dans les campagnes publicitaires ?
HeyGen aide à maintenir une forte cohérence de la marque en vous permettant de contrôler les éléments de branding tels que les logos et les couleurs dans vos publicités créatives. Cela garantit que toutes vos campagnes publicitaires reflètent une stratégie créative unifiée, rendant votre message plus percutant sur les plateformes sociales.