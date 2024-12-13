Générateur de Publicités Créatives : Boostez vos Campagnes avec l'AI

Créez des publicités AI à fort taux de conversion en quelques minutes en utilisant notre capacité de texte-à-vidéo à partir d'un script pour maximiser votre ROAS.

Créez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, démontrant comment HeyGen agit comme un générateur de publicités créatives. Utilisez sa fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script pour produire rapidement des publicités vidéo variées, enrichies par des avatars AI amicaux, le tout présenté avec une esthétique moderne et entraînante et une voix off chaleureuse d'AI.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo professionnelle de 45 secondes pour les responsables marketing, illustrant comment les modèles de publicité étendus de HeyGen garantissent une cohérence de marque supérieure dans toutes les campagnes. La vidéo doit adopter un style visuel propre et corporatif avec une voix off autoritaire, mettant en avant l'utilisation des modèles et des scènes ainsi que le redimensionnement et l'exportation des formats pour une adaptation sans faille.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo rapide de 60 secondes ciblant les spécialistes du marketing de performance et les agences, expliquant comment HeyGen simplifie la création et l'itération des publicités AI pour une optimisation rapide des publicités. La vidéo doit avoir un style visuel élégant et axé sur les résultats et une voix AI confiante, soulignant le support robuste de la bibliothèque de médias/stock et la génération efficace de voix off.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo tendance de 30 secondes pour les créateurs de contenu freelance et les influenceurs des réseaux sociaux, présentant HeyGen comme le créateur ultime de publicités AI pour des plateformes sociales engageantes. Employez des visuels vibrants et une voix off énergique et conversationnelle, utilisant des avatars AI pour se connecter avec le public et des sous-titres/captions générés automatiquement pour une portée maximale.
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Publicités Créatives

Concevez sans effort des publicités visuelles et vidéo à fort taux de conversion pour n'importe quelle plateforme en utilisant des outils alimentés par l'AI et un éditeur intuitif glisser-déposer, accélérant votre stratégie créative.

1
Step 1
Créez la Base de Votre Publicité
Commencez par sélectionner parmi une bibliothèque de modèles de publicité professionnels ou démarrez avec une toile vierge pour configurer rapidement la structure de votre nouvelle création. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour un design efficace.
2
Step 2
Ajoutez des Éléments AI Engagés
Améliorez votre création en incorporant des avatars AI dynamiques et en générant des voix off convaincantes à partir de votre script. Les avatars AI de HeyGen donnent vie à votre contenu publicitaire, le rendant plus captivant pour votre audience.
3
Step 3
Appliquez Votre Identité de Marque
Assurez une forte cohérence de marque dans toutes vos créations. Personnalisez votre publicité avec des contrôles de branding spécifiques à HeyGen, y compris les logos, les couleurs et les polices, pour s'aligner parfaitement avec vos directives de marque.
4
Step 4
Exportez pour le Succès de la Campagne
Finalisez votre création publicitaire de haute qualité en utilisant le redimensionnement et l'exportation des formats de HeyGen pour diverses plateformes sociales. Préparez votre publicité pour des campagnes publicitaires variées, assurant une présentation optimale où qu'elle soit déployée.

Publicités de Témoignages Clients Alimentées par l'AI

Transformez les histoires de réussite de vos clients en publicités vidéo AI convaincantes, renforçant la confiance et stimulant les conversions avec des témoignages authentiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus de génération de publicités créatives ?

HeyGen sert de générateur de publicités AI, vous permettant de produire rapidement des publicités vidéo et image convaincantes. Exploitez les outils alimentés par l'AI et les modèles de publicité pour rationaliser votre stratégie créative et assurer la cohérence de la marque dans toutes vos campagnes publicitaires.

Quels types d'outils alimentés par l'AI HeyGen propose-t-il pour les publicités vidéo ?

HeyGen fournit des outils de pointe alimentés par l'AI, y compris des avatars AI et la génération de texte-à-vidéo, pour créer des publicités vidéo dynamiques. Notre plateforme vous permet de transformer des scripts en contenu engageant avec des voix off professionnelles et des sous-titres, améliorant vos efforts de marketing de performance.

HeyGen peut-il aider à concevoir divers créatifs publicitaires ?

Absolument, HeyGen est un créateur de publicités AI qui simplifie la conception de divers créatifs publicitaires. En utilisant notre éditeur glisser-déposer et nos modèles de publicité étendus, vous pouvez facilement intégrer des éléments de marque et générer des publicités vidéo et image pour diverses plateformes sociales.

Comment HeyGen soutient-il la cohérence de la marque dans les campagnes publicitaires ?

HeyGen aide à maintenir une forte cohérence de la marque en vous permettant de contrôler les éléments de branding tels que les logos et les couleurs dans vos publicités créatives. Cela garantit que toutes vos campagnes publicitaires reflètent une stratégie créative unifiée, rendant votre message plus percutant sur les plateformes sociales.

