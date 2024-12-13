Créez des Vidéos de Configuration de Réunions Zoom avec Facilité

Planifiez et organisez vos réunions Zoom sans effort avec des guides professionnels, en utilisant les avatars AI de HeyGen.

602/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un tutoriel de 90 secondes pour les professionnels et les chefs d'équipe, en mettant l'accent sur les "paramètres de sécurité" et les "options de réunion" critiques dans Zoom, en montrant spécifiquement comment utiliser efficacement la fonctionnalité "Salle d'attente". La vidéo doit adopter un style de démonstration d'interface utilisateur propre avec un ton audio confiant et rassurant. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter des conseils de sécurité clés et des meilleures pratiques, en veillant à ce que l'information soit transmise avec autorité et clarté.
Exemple de Prompt 2
Produisez un guide rapide de 45 secondes destiné aux assistants administratifs et aux chefs de projet, illustrant comment configurer sans effort les "intégrations de calendrier et de contacts" et attribuer des "hôtes alternatifs" pour leurs réunions Zoom. L'approche visuelle doit être rapide et efficace, incorporant des superpositions de texte à l'écran pour une compréhension rapide, soutenue par une musique entraînante. Assurez une présentation textuelle précise en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo engageante d'une minute pour les présentateurs et les éducateurs, mettant en avant des fonctionnalités avancées en réunion comme la configuration d'un "fond virtuel" et l'utilisation efficace du "partage d'écran" avec des conseils détaillés sur la "gestion des paramètres de partage d'écran". La vidéo doit être visuellement dynamique, employant des écrans partagés et des surlignages animés pour démontrer les fonctionnalités, accompagnée d'une voix off enthousiaste. Améliorez l'aspect professionnel de la présentation en utilisant les modèles et scènes de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Configuration de Réunions Zoom

Produisez sans effort des guides vidéo clairs et engageants pour configurer et naviguer dans les réunions Zoom, garantissant que votre public est toujours prêt.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Développez le contenu pédagogique pour votre configuration de réunion Zoom. Utilisez le Text-to-video de HeyGen à partir d'un script pour transformer sans effort votre texte en dialogue parlé pour le guide.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez un avatar AI approprié pour guider visuellement les spectateurs à travers le processus de configuration de réunion Zoom, assurant une présentation professionnelle et engageante.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations Visuelles
Incorporez des médias supplémentaires de la bibliothèque de médias/support de stock de HeyGen pour clarifier les étapes complexes et améliorer l'attrait visuel de votre tutoriel de configuration.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Produisez votre vidéo complète de configuration de réunion Zoom. Utilisez le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour générer la vidéo dans les dimensions optimales pour le partage sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Tutoriels Rapides pour les Réseaux Sociaux

.

Générez rapidement des clips courts et engageants démontrant les étapes clés de la configuration de Zoom, parfaits pour être partagés sur les réseaux sociaux afin d'attirer et d'éduquer les utilisateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos professionnelles de configuration de réunions Zoom ?

HeyGen vous permet de "créer facilement des vidéos de configuration de réunions Zoom" en utilisant le "texte-à-vidéo à partir d'un script" et divers "avatars AI". Vous pouvez démontrer des étapes techniques comme la connexion à l'audio ou la gestion du partage d'écran avec des "modèles et scènes", simplifiant le "démarrage avec Zoom Meetings" pour votre public.

HeyGen peut-il intégrer l'identité de ma marque dans des vidéos expliquant les paramètres de sécurité de Zoom ?

Oui, HeyGen offre des "contrôles de branding" robustes pour garantir que vos vidéos pédagogiques, y compris celles détaillant les "paramètres de sécurité" pour l'"application de bureau Zoom", reflètent l'identité de votre entreprise. Améliorez la clarté avec la "génération de voix off" et des "sous-titres/captions" ajoutés automatiquement.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour expliquer les options avancées de réunion Zoom comme les intégrations de calendrier ?

HeyGen propose des outils polyvalents pour expliquer les fonctionnalités avancées des "Zoom Meetings" telles que les "intégrations de calendrier et de contacts" et comment "planifier une réunion". Utilisez la "bibliothèque de médias/support de stock" ou vos propres visuels pour clarifier la gestion des "options de réunion", et exportez avec "redimensionnement et exportation des rapports d'aspect" pour diverses plateformes.

Comment HeyGen aide-t-il à produire des vidéos sur les fonctionnalités d'accessibilité de Zoom, comme l'affichage des sous-titres ?

HeyGen est parfait pour créer du contenu accessible, y compris des tutoriels sur la façon dont les utilisateurs peuvent "afficher les sous-titres" ou utiliser un "fond virtuel" dans Zoom. Nos "avatars AI" peuvent présenter ces fonctionnalités clairement, et vous pouvez incorporer des "sous-titres/captions" directement dans vos productions vidéo pour l'expérience "application mobile" ou de bureau.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo