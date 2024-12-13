Créer des Vidéos de Navigation de l'Espace de Travail pour un Meilleur Onboarding

Permettre aux équipes RH et aux formateurs de créer des vidéos de navigation engageantes pour l'intégration des nouveaux employés en utilisant des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de configuration dynamique de 45 secondes ciblant les responsables des ventes et les managers de la réussite client, présentant une mise à jour d'une fonctionnalité logicielle. Le style visuel doit être rapide et énergique, utilisant des enregistrements d'écran vibrants et une voix off percutante, avec les sous-titres/captions de HeyGen activés pour une compréhension universelle et une absorption rapide de l'information.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de navigation de l'espace de travail simple de 30 secondes pour tous les employés et formateurs, abordant un problème technique courant et fournissant une solution claire et concise. Le style visuel doit être direct et utile, utilisant des démonstrations étape par étape, avec une voix off de soutien générée rapidement grâce à la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour une création de contenu efficace.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo moderne de 90 secondes pour les équipes interfonctionnelles, fournissant un aperçu d'un nouvel outil de collaboration interne, en soulignant ses avantages pour créer des vidéos de navigation de l'espace de travail. Le style visuel doit être élégant et collaboratif, incorporant des transitions dynamiques et une musique de fond entraînante, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour obtenir une esthétique professionnelle et soignée.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Navigation de l'Espace de Travail

Produisez sans effort des vidéos de navigation de l'espace de travail professionnelles et engageantes en utilisant les outils AI de HeyGen pour former les équipes et guider les utilisateurs efficacement.

1
Step 1
Créez Votre Script et Scène
Commencez par rédiger votre script, puis utilisez la capacité de texte à vidéo de HeyGen pour donner vie à vos vidéos de formation AI. Sélectionnez parmi diverses scènes et modèles pour définir le contexte visuel parfait pour votre visite de l'espace de travail.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour être votre présentateur à l'écran. Nos présentateurs numériques réalistes guideront les spectateurs à travers votre espace de travail avec des expressions et des mouvements naturels, rendant vos vidéos dynamiques.
3
Step 3
Générez des Voix Off et Sous-titres
Améliorez la clarté et l'accessibilité en générant des voix off professionnelles directement à partir de votre script. Ajoutez des sous-titres automatiquement, prenant en charge plusieurs langues pour garantir que votre message atteigne un public mondial.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Engagée
Examinez votre vidéo de navigation de l'espace de travail complète et apportez les ajustements finaux. Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour optimiser votre contenu pour diverses plateformes, assurant des vidéos de navigation polies et engageantes pour votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produire Rapidement des Vidéos à Fort Impact

Générez rapidement des vidéos de navigation de l'espace de travail professionnelles et efficaces et du contenu pédagogique en quelques minutes en utilisant des outils AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de navigation de l'espace de travail engageantes ?

HeyGen permet aux équipes RH et aux formateurs de créer facilement des vidéos de navigation de l'espace de travail professionnelles et des vidéos de formation AI. Utilisez des avatars AI et un générateur de texte à vidéo pour produire du contenu engageant pour l'intégration des nouveaux employés de manière efficace.

Quels outils AI HeyGen propose-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen offre des outils AI avancés, y compris des avatars AI sophistiqués et un puissant porte-parole AI, qui peuvent transformer votre texte en contenu vidéo de haute qualité. Cela rend la production vidéo complexe accessible pour divers besoins.

Les responsables des ventes et les managers de la réussite client peuvent-ils utiliser HeyGen pour leurs besoins spécifiques ?

Absolument. Les responsables des ventes et les managers de la réussite client peuvent tirer parti de HeyGen pour produire des vidéos de configuration personnalisées ou des vidéos de navigation engageantes avec facilité. Cela simplifie la communication et améliore la compréhension pour leur audience.

HeyGen prend-il en charge plusieurs langues pour la création de vidéos de formation AI ?

Oui, HeyGen prend en charge plusieurs langues, ce qui le rend idéal pour créer des vidéos de formation AI diversifiées et du contenu efficace pour l'intégration des nouveaux employés à l'échelle mondiale. Il inclut également un générateur de sous-titres AI pour une accessibilité plus large auprès de différents publics.

