Créez des Vidéos Récapitulatives d'Atelier Facilement avec l'AI
Boostez l'engagement avec des récapitulatifs d'atelier époustouflants. Intégrez des avatars AI pour raconter votre histoire de manière dynamique.
Créez une vidéo récapitulative d'événement de 45 secondes visuellement attrayante pour vos réseaux sociaux, destinée aux abonnés externes et aux clients potentiels, conçue pour générer de l'enthousiasme et mettre en valeur la vitalité de votre marque. Cette vidéo doit présenter une esthétique moderne et tendance avec un texte clair à l'écran, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les moments clés et des sous-titres pour garantir l'accessibilité et une portée plus large sans son.
Développez une vidéo récapitulative informative de 90 secondes détaillant les leçons principales de votre atelier de développement professionnel, destinée aux participants qui ont assisté et à ceux qui auraient pu le manquer, pour renforcer l'apprentissage. La vidéo doit maintenir un style visuel clair et concis avec une voix off professionnelle et des graphiques pertinents, facilement générés par la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir de script et soutenus par sa bibliothèque de médias/stock complète pour des visuels pertinents.
Concevez une vidéo AI soignée de 30 secondes à des fins de marketing vidéo, mettant en avant l'expertise partagée lors de votre dernier atelier de l'industrie, spécifiquement destinée aux clients potentiels et aux pairs de l'industrie. Ce résumé concis doit incarner une esthétique visuelle élégante et de marque avec un ton professionnel, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une présentation engageante et le redimensionnement et l'exportation des formats pour optimiser pour diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Récapitulatifs Engagés pour les Réseaux Sociaux.
Transformez rapidement les moments forts de l'atelier en vidéos AI partageables pour les réseaux sociaux afin d'élargir votre portée.
Améliorez l'Apprentissage et la Formation.
Améliorez l'engagement des participants et la rétention des connaissances en livrant des vidéos récapitulatives d'atelier dynamiques basées sur l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos récapitulatives d'atelier ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos récapitulatives d'atelier engageantes et des montages en utilisant des modèles vidéo professionnels. Vous pouvez transformer les moments forts de votre événement en vidéos AI dynamiques en utilisant des avatars AI réalistes et un processus structuré de script et de storyboard.
Quels outils HeyGen propose-t-il pour améliorer le marketing vidéo sur les réseaux sociaux ?
HeyGen fournit des outils puissants basés sur l'AI conçus pour un marketing vidéo efficace sur les plateformes de réseaux sociaux. Ajoutez facilement des sous-titres, des superpositions de texte et d'autres éléments de marque à votre contenu avant de l'exporter et de le partager, garantissant un engagement maximal.
Puis-je personnaliser les avatars AI et le branding dans mes vidéos HeyGen ?
Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos avatars AI et l'identité visuelle globale de vos vidéos. Vous pouvez personnaliser vos vidéos avec des couleurs et logos spécifiques à votre marque, en utilisant divers modèles et scènes dans l'éditeur vidéo pour maintenir une identité de marque cohérente.
À quelle vitesse les utilisateurs peuvent-ils générer des vidéos AI de haute qualité avec HeyGen ?
Le processus simplifié de HeyGen permet une génération rapide de vidéos AI à partir de script, vous permettant de créer du contenu de haute qualité efficacement. Notre éditeur vidéo intuitif, combiné à des fonctionnalités comme la musique libre de droits, accélère considérablement votre flux de production vidéo.