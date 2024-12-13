Créez des Vidéos de Formation aux Outils de Travail Qui Captivent
Créez facilement des vidéos de formation efficaces en utilisant le texte-à-vidéo à partir de script pour une éducation des employés de haute qualité et engageante.
Développez une vidéo explicative concise de 45 secondes pour les employés existants ayant besoin de rappels rapides sur des fonctionnalités spécifiques d'un système interne complexe. Cette vidéo doit comporter des enregistrements d'écran clairs et nets avec des annotations à l'écran, une voix off claire et concise, et un minimum d'audio de fond, rendue plus accessible grâce à la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour divers styles d'apprentissage.
Produisez une vidéo de formation en ligne professionnelle de 90 secondes pour les managers de niveau intermédiaire, introduisant une nouvelle politique d'entreprise ou une mise à jour majeure d'un outil critique du lieu de travail. Employez un design visuel élégant et corporatif avec des présentateurs avatars AI autoritaires et une voix off calme et informative, en créant efficacement tout le script grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Créez une pièce promotionnelle dynamique de 30 secondes pour un atelier interne à venir sur l'amélioration de la productivité avec des fonctionnalités logicielles avancées, ciblant les jeunes professionnels désireux de développement professionnel. La vidéo doit avoir un style visuel rapide basé sur des scénarios avec des effets sonores énergiques et une voix off engageante, utilisant efficacement les modèles et scènes diversifiés de HeyGen pour illustrer rapidement les défis et solutions courants du lieu de travail.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Développez des Bibliothèques de Formation Complètes.
Produisez facilement une vaste gamme de vidéos de formation en ligne pour tous les outils de travail, garantissant que des ressources d'apprentissage cohérentes sont accessibles à chaque employé.
Améliorez l'Efficacité de la Formation.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation engageantes qui captent l'attention, améliorent la compréhension et augmentent significativement la rétention des connaissances pour des outils de travail complexes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation professionnelles ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation efficaces en convertissant vos scripts en contenu visuel engageant à l'aide d'avatars AI et de génération de voix off. Cela permet une production rapide de supports de formation de haute qualité et cohérents sans montage vidéo complexe.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour développer des vidéos de formation engageantes pour de nouveaux outils de travail ?
HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour les vidéos de formation aux outils de travail, y compris des modèles personnalisables, le support d'enregistrement d'écran et la possibilité d'ajouter des annotations. Vous pouvez facilement produire des vidéos explicatives et des démonstrations de produits, garantissant que vos employés maîtrisent efficacement les nouveaux outils.
Est-il possible de créer rapidement des vidéos explicatives de haute qualité avec HeyGen ?
Oui, HeyGen rend la création de vidéos explicatives de haute qualité sans effort. Profitez de sa fonctionnalité de texte-à-vidéo et de sa vaste bibliothèque multimédia pour produire des tutoriels engageants, garantissant que vos vidéos de formation en ligne sont claires et percutantes sans nécessiter un environnement d'enregistrement.
Puis-je maintenir la cohérence de la marque dans toutes mes vidéos de formation en ligne avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding pour intégrer votre logo et vos couleurs dans toutes vos vidéos de formation en ligne. Cela garantit une apparence cohérente et professionnelle pour tout le contenu, y compris ceux destinés à être intégrés à votre LMS.