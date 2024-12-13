Créez des Vidéos de Normes en Milieu de Travail Sans Effort
Simplifiez la formation des employés et la communication des politiques avec des avatars AI époustouflants.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo concise de 60 secondes clarifiant les politiques courantes de l'entreprise pour tous les employés, en particulier ceux ayant besoin d'un rappel sur les politiques de l'entreprise comme les protocoles de communication ou les directives de télétravail. Visuellement, adoptez une approche moderne de type infographie avec des superpositions de texte claires, accompagnée d'un ton amical et informatif délivré par un avatar AI, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour des présentateurs cohérents et accessibles.
Créez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les managers et chefs d'équipe sur l'utilisation efficace du nouveau logiciel de l'entreprise, mettant en avant les fonctionnalités clés et les améliorations de flux de travail. Le style visuel doit être dynamique et épuré, incorporant des enregistrements d'écran et des animations nettes, soutenus par une musique de fond entraînante. Cela peut être rapidement assemblé en utilisant les modèles et scènes étendus de HeyGen, simplifiant la production de plusieurs segments de formation ciblés.
Concevez une vidéo inclusive de 50 secondes pour établir des normes claires en milieu de travail pour une main-d'œuvre diversifiée, en veillant à ce que les informations vitales sur la conduite et les attentes soient accessibles à tous, y compris aux employés internationaux. Les visuels doivent présenter des avatars AI diversifiés et une iconographie inclusive, avec une narration claire, renforcée de manière critique par les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir une compréhension et une conformité universelles à travers les barrières linguistiques.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez une Formation Étendue pour les Employés.
Produisez efficacement un éventail plus large de cours sur les normes et politiques en milieu de travail, assurant une éducation complète des employés.
Élevez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Exploitez l'AI pour générer des vidéos dynamiques sur les normes en milieu de travail qui améliorent l'engagement des employés et la rétention des connaissances de manière efficace.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos efficaces sur les normes en milieu de travail ?
HeyGen vous permet de générer rapidement des "vidéos de normes en milieu de travail" et des "vidéos de formation pour les employés" engageantes en utilisant des "avatars AI" et la fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir de script". Cela simplifie le processus de communication des "politiques de l'entreprise" et des meilleures pratiques de manière efficace.
Est-il facile de créer des vidéos de formation pour les employés avec HeyGen ?
Oui, HeyGen simplifie le processus pour "créer des vidéos de formation" pour la "formation des employés" grâce à des "modèles de vidéo" intuitifs et une riche "bibliothèque de médias/support de stock". Vous pouvez produire efficacement du contenu professionnel pour les "politiques en milieu de travail" et les "vidéos de sécurité au travail".
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos de formation des employés ?
HeyGen propose des fonctionnalités robustes comme les "sous-titres/captions" pour l'accessibilité, des "contrôles de branding" pour s'aligner avec les "politiques de l'entreprise", et une variété de "modèles et scènes" pour améliorer les matériaux de "formation des employés". Ces outils garantissent que vos "politiques en milieu de travail" sont clairement comprises par tous.
Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les entreprises ?
Le "générateur de vidéos AI" de HeyGen permet aux entreprises de "créer rapidement des vidéos de formation" et des "vidéos de sécurité au travail" sans avoir besoin d'équipements complexes ou de compétences spécialisées. Sa plateforme intuitive permet aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos professionnelles avec des "avatars AI" et la "génération de voix off" de manière efficace.