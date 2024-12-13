Créez des Vidéos de Normes en Milieu de Travail Sans Effort

Simplifiez la formation des employés et la communication des politiques avec des avatars AI époustouflants.

522/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo concise de 60 secondes clarifiant les politiques courantes de l'entreprise pour tous les employés, en particulier ceux ayant besoin d'un rappel sur les politiques de l'entreprise comme les protocoles de communication ou les directives de télétravail. Visuellement, adoptez une approche moderne de type infographie avec des superpositions de texte claires, accompagnée d'un ton amical et informatif délivré par un avatar AI, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour des présentateurs cohérents et accessibles.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les managers et chefs d'équipe sur l'utilisation efficace du nouveau logiciel de l'entreprise, mettant en avant les fonctionnalités clés et les améliorations de flux de travail. Le style visuel doit être dynamique et épuré, incorporant des enregistrements d'écran et des animations nettes, soutenus par une musique de fond entraînante. Cela peut être rapidement assemblé en utilisant les modèles et scènes étendus de HeyGen, simplifiant la production de plusieurs segments de formation ciblés.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo inclusive de 50 secondes pour établir des normes claires en milieu de travail pour une main-d'œuvre diversifiée, en veillant à ce que les informations vitales sur la conduite et les attentes soient accessibles à tous, y compris aux employés internationaux. Les visuels doivent présenter des avatars AI diversifiés et une iconographie inclusive, avec une narration claire, renforcée de manière critique par les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir une compréhension et une conformité universelles à travers les barrières linguistiques.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Normes en Milieu de Travail

Simplifiez la formation des employés et assurez la conformité aux politiques en générant rapidement des vidéos claires et professionnelles sur les normes en milieu de travail avec l'AI.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez à partir d'un Script
Commencez par choisir parmi une variété de modèles de vidéo ou collez votre script de politique pour utiliser la fonctionnalité Texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen pour une génération rapide de contenu.
2
Step 2
Personnalisez avec des Avatars AI et le Branding
Améliorez votre vidéo en sélectionnant un avatar AI pour présenter vos normes en milieu de travail, rendant vos politiques engageantes et faciles à comprendre pour les employés.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et l'Accessibilité
Améliorez la clarté et l'inclusivité en générant automatiquement des sous-titres/captions pour votre vidéo, garantissant que vos normes en milieu de travail sont accessibles à tous les employés.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo de Formation
Finalisez votre vidéo de formation professionnelle en l'exportant dans le format d'aspect souhaité, la rendant prête pour une distribution fluide à vos employés ou plateformes LMS.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifiez les Politiques Complexes en Milieu de Travail

.

Transformez les politiques et procédures complexes en milieu de travail en vidéos AI claires et faciles à comprendre, améliorant l'adhésion et la compréhension des employés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos efficaces sur les normes en milieu de travail ?

HeyGen vous permet de générer rapidement des "vidéos de normes en milieu de travail" et des "vidéos de formation pour les employés" engageantes en utilisant des "avatars AI" et la fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir de script". Cela simplifie le processus de communication des "politiques de l'entreprise" et des meilleures pratiques de manière efficace.

Est-il facile de créer des vidéos de formation pour les employés avec HeyGen ?

Oui, HeyGen simplifie le processus pour "créer des vidéos de formation" pour la "formation des employés" grâce à des "modèles de vidéo" intuitifs et une riche "bibliothèque de médias/support de stock". Vous pouvez produire efficacement du contenu professionnel pour les "politiques en milieu de travail" et les "vidéos de sécurité au travail".

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos de formation des employés ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes comme les "sous-titres/captions" pour l'accessibilité, des "contrôles de branding" pour s'aligner avec les "politiques de l'entreprise", et une variété de "modèles et scènes" pour améliorer les matériaux de "formation des employés". Ces outils garantissent que vos "politiques en milieu de travail" sont clairement comprises par tous.

Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les entreprises ?

Le "générateur de vidéos AI" de HeyGen permet aux entreprises de "créer rapidement des vidéos de formation" et des "vidéos de sécurité au travail" sans avoir besoin d'équipements complexes ou de compétences spécialisées. Sa plateforme intuitive permet aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos professionnelles avec des "avatars AI" et la "génération de voix off" de manière efficace.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo