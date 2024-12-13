HeyGen rationalise la transformation de vos consignes de sécurité et détails d'évaluation des risques d'un script en une vidéo dynamique. Il vous suffit d'entrer votre texte, de sélectionner un avatar AI, et HeyGen génère une vidéo complète avec voix off et visuels synchronisés, ce qui est parfait pour les vidéos explicatives et la formation en ligne.