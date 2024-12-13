Créez des Vidéos sur le Respect au Travail pour une Culture Florissante
Boostez l'engagement et favorisez une culture de travail positive avec des vidéos de formation dynamiques. Utilisez des avatars AI pour un contenu percutant qui résonne.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo convaincante de 60 secondes spécifiquement pour tous les employés, y compris les chefs d'équipe, mettant en avant l'importance de l'action des témoins et l'utilisation des systèmes de soutien lorsque des comportements inappropriés sont observés. Employez un style visuel narratif avec des scènes courtes et percutantes et un ton empathique, encourageant l'intervention proactive et le signalement. Commencez avec un modèle préconçu de HeyGen pour construire rapidement des scénarios qui démontrent des stratégies de communication et de résolution efficaces.
Produisez une vidéo concise de 30 secondes axée sur la formation à la diversité pour les managers et les chefs d'équipe, en décrivant les aspects clés du leadership inclusif. Le style visuel doit être moderne et dynamique, avec des images diversifiées et une voix off professionnelle qui transmet confiance et clarté. Assurez-vous que la vidéo inclut les sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la rétention d'information, rendant les concepts complexes faciles à comprendre en un coup d'œil.
Développez une vidéo puissante de 50 secondes pour tout le personnel nécessitant des rappels annuels sur la conduite acceptable au travail et la formation à la conformité. Cette vidéo doit adopter une approche visuelle directe et sans détour avec des graphiques épurés et une voix ferme mais accessible, renforçant les définitions légales et les politiques de l'entreprise. Utilisez la fonction de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script pour transformer efficacement les directives de politique en un module de formation visuellement engageant et facilement assimilable.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Boostez l'engagement et la rétention de la formation avec l'AI.
Améliorez l'impact de vos vidéos de formation sur le respect avec l'AI, en veillant à ce que les employés s'engagent activement et retiennent les informations critiques.
Créez plus de cours et atteignez plus d'apprenants dans le monde entier.
Élargissez efficacement vos programmes de formation sur le respect au travail et RH pour garantir que tous les employés reçoivent une éducation cohérente et essentielle.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos professionnelles sur le respect au travail ?
HeyGen simplifie la création de vidéos de formation engageantes sur le respect en transformant des scripts en contenu dynamique avec des avatars générés par AI et des scripts personnalisables, rendant le processus efficace pour les équipes RH.
Quelles fonctionnalités rendent les vidéos de formation AI de HeyGen efficaces pour la conformité ?
HeyGen améliore l'engagement et la rétention d'information dans la formation à la conformité grâce à des fonctionnalités comme le porte-parole AI et les sous-titres générés automatiquement. Cela garantit que vos vidéos de formation au travail sont percutantes et facilement compréhensibles.
HeyGen peut-il personnaliser le contenu pour des formations spécifiques à la culture d'entreprise comme la Diversité ou la Prévention du Harcèlement ?
Absolument. HeyGen offre des scripts personnalisables et une variété de modèles pour créer des vidéos de formation spécifiques sur des sujets tels que la Formation à la Diversité et la Prévention du Harcèlement, favorisant une forte culture de respect.
HeyGen fournit-il des modèles pour simplifier la création de vidéos de formation RH ?
Oui, HeyGen propose des modèles robustes et une plateforme intuitive qui permet aux équipes RH de produire rapidement des vidéos de formation RH de haute qualité sur divers sujets de conduite acceptable au travail.