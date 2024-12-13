Créez facilement des vidéos d'organisation du lieu de travail avec l'AI
Améliorez la culture d'entreprise et les initiatives de formation avec des vidéos professionnelles, créées sans effort à l'aide d'avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de communication interne engageante de 45 secondes, idéale pour les équipes à distance, présentant des stratégies efficaces pour l'organisation numérique du lieu de travail en utilisant l'un des modèles de vidéo dynamiques de HeyGen. Le style visuel doit être lumineux et interactif, soutenu par des capacités de texte-à-vidéo à partir de script et une bande sonore entraînante.
Créez une vidéo professionnelle concise de 30 secondes sur l'organisation du lieu de travail pour mettre en avant des processus départementaux spécifiques, ciblant les responsables de département et les chefs de projet. Le style visuel doit être élégant et informatif, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des séquences pertinentes, avec des sous-titres/captions clairs et une musique de fond neutre pour une clarté optimale.
Imaginez une vidéo de recrutement de 90 secondes conçue pour attirer les meilleurs talents en illustrant l'environnement hautement organisé et efficace que les futurs employés rejoindront. Cette vidéo d'entreprise devrait utiliser un avatar AI accueillant pour narrer, présentant un style visuel inspirant avec des tons chaleureux, et optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des ratios d'aspect.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la formation sur le lieu de travail.
Augmentez l'engagement et la rétention pour toutes vos vidéos d'organisation et de formation sur le lieu de travail en utilisant l'AI.
Accélérez le contenu d'apprentissage interne.
Créez rapidement des vidéos et des cours professionnels d'organisation du lieu de travail, atteignant efficacement tous les employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos professionnelles d'organisation du lieu de travail ?
Le générateur de vidéos AI de HeyGen est un outil puissant pour créer rapidement et efficacement des vidéos professionnelles d'organisation du lieu de travail. Il transforme le texte en contenu vidéo dynamique, améliorant considérablement la communication sur le lieu de travail.
Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les vidéos d'entreprise ?
HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos d'entreprise, y compris une large gamme de modèles de vidéos et des contrôles de branding robustes pour intégrer le logo et les couleurs de votre entreprise. Cela garantit que votre contenu reflète efficacement la culture de votre entreprise.
HeyGen peut-il aider à générer des types spécifiques de vidéos internes pour le lieu de travail ?
Oui, HeyGen est parfaitement adapté pour générer des vidéos internes spécifiques pour le lieu de travail, comme des vidéos de formation complètes ou des vidéos de recrutement convaincantes. Vous pouvez utiliser des avatars AI réalistes et des sous-titres automatiques pour transmettre des messages clairs.
Comment HeyGen simplifie-t-il la communication à distance pour les organisations ?
HeyGen simplifie considérablement la communication à distance en vous permettant de créer des vidéos engageantes pour le lieu de travail à partir de scripts textuels en quelques minutes. Ce générateur de vidéos AI efficace aide à transmettre des informations complexes de manière efficace et cohérente à travers vos équipes distribuées.