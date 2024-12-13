Créez des vidéos sur les politiques de harcèlement au travail pour des environnements de travail plus sûrs

Assurez la conformité et les directives avec des vidéos de formation engageantes. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour une formation des employés personnalisée et percutante.

547/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de formation engageante de 60 secondes destinée à tous les employés actuels, en particulier les managers, illustrant des scénarios courants de harcèlement au travail, y compris le harcèlement sexuel, et détaillant le processus de signalement. Le style visuel doit être basé sur des scénarios, utilisant divers avatars AI pour représenter les situations de manière réaliste, soutenu par un récit direct et informatif. Les avatars AI de HeyGen donneront vie à ces vidéos de formation importantes, rendant le contenu très pertinent et percutant.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de communication interne concise de 30 secondes, destinée à la fois à la direction de l'entreprise et à l'ensemble des employés, qui renforce l'engagement à favoriser un environnement de travail plus sûr. Cette vidéo doit adopter un style visuel inspirant et valorisant, mettant en avant des interactions positives au travail, complétées par une voix off confiante et articulée. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour garantir une piste audio soignée et professionnelle, exprimant sans faille les valeurs de formation de l'entreprise.
Exemple de Prompt 3
Concevez une pièce informative de 50 secondes pour les professionnels des RH et les responsables de la conformité, axée sur les directives et la conformité spécifiques à la conduite en milieu de travail. La vidéo doit avoir un style visuel formel et structuré, utilisant efficacement des modèles préconçus pour une présentation claire et efficace de l'information. En commençant par les modèles et scènes de HeyGen, les utilisateurs peuvent rapidement créer des vidéos de formation personnalisées qui respectent les normes de l'industrie et les exigences légales, en s'inspirant des modèles de vidéos sur les politiques en milieu de travail.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos sur les politiques de harcèlement au travail

Développez rapidement des vidéos de formation anti-harcèlement claires et percutantes pour favoriser un environnement de travail plus sûr et assurer la conformité en toute simplicité.

1
Step 1
Choisissez un modèle de vidéo de politique
Commencez par sélectionner un modèle professionnellement conçu dans notre bibliothèque, y compris des modèles spécialisés de vidéos sur les politiques en milieu de travail, pour poser une base solide pour votre contenu de conformité.
2
Step 2
Créez votre script et ajoutez des avatars
Personnalisez votre message en saisissant vos politiques de harcèlement spécifiques dans le script, puis assignez des avatars AI engageants pour transmettre efficacement vos informations critiques, alimentant vos vidéos AI.
3
Step 3
Appliquez votre identité de marque
Intégrez le logo, les couleurs et autres éléments visuels de votre entreprise en utilisant les contrôles de marque pour garantir que votre vidéo est cohérente, professionnelle et crée des vidéos vraiment engageantes pour votre équipe.
4
Step 4
Exportez pour la formation des employés
Finalisez votre vidéo en choisissant le format d'image optimal pour vos canaux de distribution, puis exportez-la pour l'intégrer sans effort dans vos programmes de formation des employés, renforçant une culture d'entreprise positive.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les directives politiques complexes

.

Simplifiez les politiques de harcèlement complexes en un contenu vidéo clair et digeste, rendant les directives légales et RH complexes accessibles et faciles à comprendre pour tous les employés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos sur les politiques de harcèlement au travail ?

HeyGen permet aux équipes RH de "créer facilement des vidéos sur les politiques de harcèlement au travail" en utilisant des "vidéos alimentées par l'AI". Notre plateforme simplifie le processus, rendant plus rapide et plus efficace la production de "vidéos engageantes" pour tous les besoins de "formation des employés".

HeyGen propose-t-il des modèles spécifiquement pour la formation anti-harcèlement et discrimination ?

Oui, HeyGen offre une variété de "modèles de vidéos sur les politiques en milieu de travail", y compris des options adaptées au contenu de "modèles de vidéos anti-harcèlement et discrimination". Ces "modèles" personnalisables vous permettent d'adapter rapidement les cadres existants aux "politiques de harcèlement" et "directives de conformité" spécifiques de votre entreprise.

Quels avantages l'AI offre-t-elle pour la formation en entreprise sur des sujets sensibles comme le harcèlement ?

Les "vidéos de formation" alimentées par l'AI de HeyGen garantissent un message cohérent et une production de haute qualité, cruciale pour les "politiques de harcèlement". L'utilisation d'"avatars AI" réalistes améliore l'engagement des apprenants et crée un "environnement de travail plus sûr" grâce à une "formation des employés" standardisée et percutante.

Puis-je personnaliser les avatars AI et le contenu pour les besoins spécifiques de formation de mon organisation ?

Absolument. HeyGen permet une personnalisation étendue des "avatars AI", des voix et du contenu pour s'aligner sur votre marque et vos besoins spécifiques en "vidéos de formation personnalisées". Vous pouvez facilement adapter vos messages pour une "formation des employés" complète et efficace sur le "harcèlement sexuel" et d'autres sujets critiques.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo