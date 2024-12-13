Créez des vidéos sur les politiques de harcèlement au travail pour des environnements de travail plus sûrs
Assurez la conformité et les directives avec des vidéos de formation engageantes. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour une formation des employés personnalisée et percutante.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de formation engageante de 60 secondes destinée à tous les employés actuels, en particulier les managers, illustrant des scénarios courants de harcèlement au travail, y compris le harcèlement sexuel, et détaillant le processus de signalement. Le style visuel doit être basé sur des scénarios, utilisant divers avatars AI pour représenter les situations de manière réaliste, soutenu par un récit direct et informatif. Les avatars AI de HeyGen donneront vie à ces vidéos de formation importantes, rendant le contenu très pertinent et percutant.
Produisez une vidéo de communication interne concise de 30 secondes, destinée à la fois à la direction de l'entreprise et à l'ensemble des employés, qui renforce l'engagement à favoriser un environnement de travail plus sûr. Cette vidéo doit adopter un style visuel inspirant et valorisant, mettant en avant des interactions positives au travail, complétées par une voix off confiante et articulée. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour garantir une piste audio soignée et professionnelle, exprimant sans faille les valeurs de formation de l'entreprise.
Concevez une pièce informative de 50 secondes pour les professionnels des RH et les responsables de la conformité, axée sur les directives et la conformité spécifiques à la conduite en milieu de travail. La vidéo doit avoir un style visuel formel et structuré, utilisant efficacement des modèles préconçus pour une présentation claire et efficace de l'information. En commençant par les modèles et scènes de HeyGen, les utilisateurs peuvent rapidement créer des vidéos de formation personnalisées qui respectent les normes de l'industrie et les exigences légales, en s'inspirant des modèles de vidéos sur les politiques en milieu de travail.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez et distribuez la formation sur les politiques.
Créez et distribuez facilement des vidéos essentielles sur les politiques de harcèlement au travail à tous les employés, assurant un accès et une compréhension généralisés des directives RH critiques.
Améliorez l'engagement et la rétention des politiques.
Utilisez l'AI pour rendre les vidéos de formation sur le harcèlement au travail très engageantes, améliorant la compréhension et la rétention par les employés des informations de conformité vitales.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos sur les politiques de harcèlement au travail ?
HeyGen permet aux équipes RH de "créer facilement des vidéos sur les politiques de harcèlement au travail" en utilisant des "vidéos alimentées par l'AI". Notre plateforme simplifie le processus, rendant plus rapide et plus efficace la production de "vidéos engageantes" pour tous les besoins de "formation des employés".
HeyGen propose-t-il des modèles spécifiquement pour la formation anti-harcèlement et discrimination ?
Oui, HeyGen offre une variété de "modèles de vidéos sur les politiques en milieu de travail", y compris des options adaptées au contenu de "modèles de vidéos anti-harcèlement et discrimination". Ces "modèles" personnalisables vous permettent d'adapter rapidement les cadres existants aux "politiques de harcèlement" et "directives de conformité" spécifiques de votre entreprise.
Quels avantages l'AI offre-t-elle pour la formation en entreprise sur des sujets sensibles comme le harcèlement ?
Les "vidéos de formation" alimentées par l'AI de HeyGen garantissent un message cohérent et une production de haute qualité, cruciale pour les "politiques de harcèlement". L'utilisation d'"avatars AI" réalistes améliore l'engagement des apprenants et crée un "environnement de travail plus sûr" grâce à une "formation des employés" standardisée et percutante.
Puis-je personnaliser les avatars AI et le contenu pour les besoins spécifiques de formation de mon organisation ?
Absolument. HeyGen permet une personnalisation étendue des "avatars AI", des voix et du contenu pour s'aligner sur votre marque et vos besoins spécifiques en "vidéos de formation personnalisées". Vous pouvez facilement adapter vos messages pour une "formation des employés" complète et efficace sur le "harcèlement sexuel" et d'autres sujets critiques.