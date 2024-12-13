Créez des Vidéos sur les Attentes en Milieu de Travail avec l'AI
Améliorez la compréhension des employés et simplifiez l'intégration en générant des vidéos professionnelles avec des avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction de 60 secondes pour tous les employés, expliquant les politiques mises à jour de l'entreprise sur la confidentialité des données et la conduite éthique. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour garantir un message précis, présenté dans un style visuel propre et corporatif avec une livraison audio claire et autoritaire qui favorise la compréhension et la conformité au sein de l'organisation.
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les candidats potentiels et les nouveaux employés, mettant en avant la culture unique de l'entreprise et les comportements attendus à travers des visuels dynamiques et un récit inspirant. Employez la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une piste audio entraînante et motivante qui capture l'essence de notre esprit d'équipe et notre engagement envers le respect.
Concevez une vidéo concise de 50 secondes pour les membres de l'équipe à distance, décrivant les meilleures pratiques pour les réunions virtuelles et l'étiquette de formation à distance efficace. Intégrez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité, en présentant l'information avec un style visuel moderne et minimaliste et un ton audio direct et informatif, assurant une communication interne claire quel que soit l'environnement.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Développez des modules de formation vidéo complets pour tous les employés.
Produisez efficacement du contenu vidéo détaillé pour communiquer les attentes en milieu de travail et les politiques de l'entreprise à travers votre organisation.
Améliorez la compréhension et la rétention des politiques clés par les employés.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos dynamiques et mémorables qui garantissent que les employés comprennent et retiennent les attentes cruciales en milieu de travail.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos engageantes sur les attentes en milieu de travail ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos engageantes sur les attentes en milieu de travail. En utilisant des avatars AI avancés et des scènes personnalisables, vous pouvez transformer du texte en contenu vidéo professionnel, assurant une communication claire et cohérente pour votre équipe.
HeyGen propose-t-il des modèles pour les vidéos sur les attentes en milieu de travail ?
Oui, HeyGen propose des Modèles de Vidéos sur les Attentes en Milieu de Travail, simplifiant le processus de création de vidéos. Ces modèles, combinés avec des avatars AI et des scènes personnalisables, facilitent la production de contenu cohérent et professionnel pour la formation ou l'intégration de nouveaux employés.
Quel type d'avatars AI et d'acteurs vocaux HeyGen propose-t-il pour les vidéos ?
HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars AI et d'acteurs vocaux AI avancés pour donner vie à vos vidéos. Vous pouvez même personnaliser les avatars et utiliser des voix off multilingues, garantissant que vos messages sont délivrés professionnellement avec les contrôles de marque souhaités.
Le Générateur de Texte en Vidéo Gratuit de HeyGen est-il efficace pour la communication interne ?
HeyGen offre un puissant Générateur de Texte en Vidéo Gratuit qui vous permet de transformer des scripts en vidéos captivantes pour divers usages, y compris la communication interne et la formation. Cela permet une création efficace de contenu vidéo de haute qualité à partir d'une simple entrée de texte.