Créez des Vidéos sur l'Étiquette au Travail Rapidement avec l'AI

Élevez la conduite professionnelle et rationalisez la formation pour les équipes RH. Générez des vidéos percutantes avec les avatars AI de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo pédagogique de 60 secondes pour les responsables des ventes et les managers de la réussite client, mettant l'accent sur la conduite professionnelle dans la communication numérique au travail. Le style visuel et audio doit être engageant et concis, avec une esthétique moderne. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer efficacement le récit de ces vidéos importantes sur l'étiquette au travail.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de formation de 30 secondes sur les normes culturelles pour tous les employés et formateurs, illustrant les aspects clés des interactions respectueuses au travail. La vidéo doit avoir un style visuel informatif et inclusif avec des graphismes épurés et un son clair, amélioré par les sous-titres de HeyGen pour une accessibilité maximale.
Exemple de Prompt 3
Créez une courte vidéo de 50 secondes destinée aux marketeurs et au personnel général, visant à créer des vidéos sur l'étiquette au travail qui abordent les courtoisies courantes au bureau. Le style visuel et audio doit être dynamique et accessible, incorporant des éléments animés subtils. Ce projet utilisera efficacement les modèles et scènes de HeyGen pour établir rapidement un look soigné et rationaliser le processus de formation.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos sur l'Étiquette au Travail

Produisez facilement des vidéos engageantes sur l'étiquette au travail avec les outils AI de HeyGen, assurant une communication claire et une conduite professionnelle dans toute votre organisation.

1
Step 1
Créez Votre Script et Sélectionnez un Avatar AI
Commencez par rédiger votre script pour votre vidéo. Ensuite, choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes pour être votre présentateur.
2
Step 2
Générez des Voix Off à partir de Votre Script
Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour convertir automatiquement votre contenu écrit en voix off au son naturel pour vos vidéos sur l'étiquette au travail.
3
Step 3
Améliorez avec des Sous-titres AI et le Branding
Boostez l'accessibilité et l'engagement en utilisant le générateur de sous-titres AI. Appliquez des contrôles de marque pour garantir que votre vidéo s'aligne avec l'identité visuelle de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation Professionnelle
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la facilement dans divers formats d'aspect pour un partage fluide sur toutes vos plateformes, livrant des vidéos de formation AI de haute qualité à votre équipe.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Promouvez la Conduite Professionnelle et les Normes Culturelles

Développez des vidéos convaincantes qui clarifient la conduite professionnelle et les normes culturelles, en utilisant l'AI pour offrir des conseils de communication au travail clairs et percutants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos engageantes sur l'étiquette au travail ?

Les outils AI de HeyGen permettent aux utilisateurs de créer facilement des vidéos captivantes sur l'étiquette au travail. Vous pouvez utiliser des avatars AI réalistes et des fonctionnalités de texte-à-vidéo pour communiquer efficacement la conduite professionnelle et la formation aux normes culturelles au sein de votre organisation.

Quel rôle jouent les avatars AI dans les vidéos de formation AI de HeyGen ?

Les avatars AI de HeyGen donnent vie à vos vidéos de formation AI, servant de présentateurs professionnels sans besoin de caméras ou d'acteurs. Ils améliorent la communication au travail en livrant des scripts avec une génération de voix off naturelle et des sous-titres générés automatiquement pour l'accessibilité.

Les équipes RH peuvent-elles utiliser HeyGen pour rationaliser les vidéos d'intégration et de formation ?

Absolument, les équipes RH peuvent considérablement rationaliser la création de vidéos d'intégration et de contenu de formation en utilisant HeyGen. Notre plateforme offre des modèles et scènes personnalisables ainsi que des contrôles de marque pour garantir la cohérence et le professionnalisme de tous vos supports de communication au travail.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour rendre les vidéos de communication au travail accessibles ?

Oui, HeyGen accorde une priorité à l'accessibilité de la communication au travail grâce à son générateur de sous-titres AI intégré. Cette fonctionnalité ajoute automatiquement des sous-titres précis à vos vidéos, garantissant que vos messages sont clairs et compréhensibles pour tous les employés.

