Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'apprentissage basée sur des scénarios de 60 secondes pour tous les employés, axée sur la résolution des conflits courants au travail avec une approche réaliste et interactive, en utilisant divers "avatars AI" pour représenter différentes perspectives. Le style visuel et audio doit être professionnel et encourageant, promouvant la résolution collaborative des problèmes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation à la conformité de 30 secondes pour tout le personnel, couvrant les politiques essentielles de lutte contre le harcèlement, présentée avec un style visuel formel et concis et une voix off autoritaire mais accessible. Cette vidéo garantira l'accessibilité en générant des "Sous-titres/captions" précis pour tous les dialogues.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de mise à jour des politiques de 50 secondes destinée aux équipes RH et à la direction de l'entreprise, présentant de nouvelles directives avec un style visuel moderne et de marque, et une voix off professionnelle dynamique. Cette vidéo exploitera pleinement les "Templates & scenes" de HeyGen pour maintenir la cohérence de la marque et accélérer la création.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Conduite au Travail

Générez facilement des vidéos de conduite au travail engageantes et précises avec l'IA, rationalisant votre formation des employés et garantissant la conformité.

1
Step 1
Choisissez un Modèle Professionnel
Sélectionnez dans la bibliothèque de modèles de vidéos personnalisables et de scènes de HeyGen, y compris ceux spécifiquement conçus pour la conduite au travail, pour établir rapidement une base professionnelle pour votre vidéo de formation à la conformité.
2
Step 2
Créez un Contenu Engagé Propulsé par l'IA
Écrivez ou collez votre script, puis utilisez la capacité de text-to-video de HeyGen pour générer instantanément des dialogues. Cela simplifie le processus de production de vidéos de formation de haute qualité pour les employés.
3
Step 3
Appliquez Votre Identité de Marque et Accessibilité
Intégrez facilement les contrôles de marque de votre entreprise, tels que les logos et les couleurs, pour garantir que toutes les vidéos d'étiquette au travail s'alignent avec l'identité et les normes de votre organisation.
4
Step 4
Exportez et Intégrez Sans Effort
Une fois finalisée, exportez votre vidéo pour diverses plateformes. Intégrez sans effort vos vidéos de conduite au travail directement dans votre Système de Gestion de l'Apprentissage (LMS) pour distribuer efficacement la formation à votre personnel.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Favorisez une Culture et des Valeurs Positives au Travail

Développez des vidéos engageantes qui renforcent les valeurs de l'entreprise, promeuvent une conduite éthique et inspirent un environnement de travail respectueux et inclusif.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de conduite au travail ?

Le Générateur de Vidéos de Conduite au Travail de HeyGen simplifie la production de vidéos de formation essentielles pour les employés en utilisant des avatars AI et la technologie de text-to-video. Cela permet aux équipes RH de créer efficacement des vidéos de conduite au travail sans avoir besoin d'une expérience approfondie en production vidéo.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos engageantes sur l'étiquette au travail avec une marque personnalisée ?

Oui, HeyGen propose un moteur créatif avec des modèles de vidéos personnalisables et des contrôles de marque robustes pour vous aider à créer des vidéos engageantes sur l'étiquette au travail. Vous pouvez facilement intégrer le logo et les couleurs de votre entreprise pour garantir que tout le contenu s'aligne avec l'identité de votre marque, améliorant ainsi l'engagement des apprenants.

Quelles fonctionnalités rendent HeyGen efficace pour les vidéos de formation à la conformité ?

HeyGen offre une solution de génération de vidéos de bout en bout pour la création de vidéos de formation à la conformité, avec des présentateurs AI réalistes et des Sous-titres/captions. Ses capacités soutiennent l'apprentissage basé sur des scénarios, rendant les sujets complexes plus digestes et efficaces pour les employés.

HeyGen prend-il en charge une intégration transparente pour la distribution de contenu de formation ?

Absolument. HeyGen est conçu pour prendre en charge les intégrations LMS, garantissant que vos vidéos de formation pour les employés générées peuvent être facilement distribuées et suivies au sein de vos systèmes de gestion de l'apprentissage existants. Cela rend l'extension de vos initiatives de formation efficace et simple.

