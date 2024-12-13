Créez des Vidéos de Conduite au Travail avec l'IA
Produisez rapidement des vidéos percutantes sur l'étiquette et la conformité au travail en utilisant notre puissante fonctionnalité de Text-to-video.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'apprentissage basée sur des scénarios de 60 secondes pour tous les employés, axée sur la résolution des conflits courants au travail avec une approche réaliste et interactive, en utilisant divers "avatars AI" pour représenter différentes perspectives. Le style visuel et audio doit être professionnel et encourageant, promouvant la résolution collaborative des problèmes.
Produisez une vidéo de formation à la conformité de 30 secondes pour tout le personnel, couvrant les politiques essentielles de lutte contre le harcèlement, présentée avec un style visuel formel et concis et une voix off autoritaire mais accessible. Cette vidéo garantira l'accessibilité en générant des "Sous-titres/captions" précis pour tous les dialogues.
Concevez une vidéo de mise à jour des politiques de 50 secondes destinée aux équipes RH et à la direction de l'entreprise, présentant de nouvelles directives avec un style visuel moderne et de marque, et une voix off professionnelle dynamique. Cette vidéo exploitera pleinement les "Templates & scenes" de HeyGen pour maintenir la cohérence de la marque et accélérer la création.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement des Employés dans la Formation à la Conduite.
Améliorez la participation et la mémorisation des politiques cruciales de conduite au travail en livrant un contenu interactif et visuellement riche généré par l'IA.
Rationalisez et Élargissez la Formation à la Conformité au Travail.
Produisez et distribuez efficacement des vidéos complètes sur la conduite et la conformité au travail à tous les employés, quel que soit leur emplacement, avec l'IA.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de conduite au travail ?
Le Générateur de Vidéos de Conduite au Travail de HeyGen simplifie la production de vidéos de formation essentielles pour les employés en utilisant des avatars AI et la technologie de text-to-video. Cela permet aux équipes RH de créer efficacement des vidéos de conduite au travail sans avoir besoin d'une expérience approfondie en production vidéo.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos engageantes sur l'étiquette au travail avec une marque personnalisée ?
Oui, HeyGen propose un moteur créatif avec des modèles de vidéos personnalisables et des contrôles de marque robustes pour vous aider à créer des vidéos engageantes sur l'étiquette au travail. Vous pouvez facilement intégrer le logo et les couleurs de votre entreprise pour garantir que tout le contenu s'aligne avec l'identité de votre marque, améliorant ainsi l'engagement des apprenants.
Quelles fonctionnalités rendent HeyGen efficace pour les vidéos de formation à la conformité ?
HeyGen offre une solution de génération de vidéos de bout en bout pour la création de vidéos de formation à la conformité, avec des présentateurs AI réalistes et des Sous-titres/captions. Ses capacités soutiennent l'apprentissage basé sur des scénarios, rendant les sujets complexes plus digestes et efficaces pour les employés.
HeyGen prend-il en charge une intégration transparente pour la distribution de contenu de formation ?
Absolument. HeyGen est conçu pour prendre en charge les intégrations LMS, garantissant que vos vidéos de formation pour les employés générées peuvent être facilement distribuées et suivies au sein de vos systèmes de gestion de l'apprentissage existants. Cela rend l'extension de vos initiatives de formation efficace et simple.