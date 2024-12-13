Créez des Vidéos de Formation sur le Comportement au Travail Instantanément
Donnez à vos équipes L&D les moyens de développer des vidéos de formation efficaces sur le comportement au travail, pilotées par l'IA, en exploitant les avatars AI de HeyGen pour des récits captivants.
Développez une vidéo de formation de 60 secondes sur l'étiquette de communication efficace au sein de l'entreprise. Cette vidéo de formation, destinée à tous les employés actuels, doit présenter un style visuel clair et direct avec du texte informatif à l'écran. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script et incluez des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et renforcer les messages comportementaux clés.
Concevez une vidéo percutante de 30 secondes pour la direction et les chefs d'équipe, mettant en avant les meilleures pratiques pour favoriser un environnement de travail inclusif. Le style visuel et audio doit être moderne et inspirant, avec une musique de fond entraînante pour transmettre un message positif. Commencez avec l'un des modèles professionnels et scènes de HeyGen et intégrez des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock pour créer rapidement des vidéos de formation sur le comportement au travail.
Produisez une vidéo informative de 50 secondes pour les managers de niveau intermédiaire sur la manière de fournir des retours constructifs pour améliorer le comportement et la performance de l'équipe. L'approche visuelle doit être professionnelle et directe, avec une narration claire et calme guidant le spectateur. Employez les avatars AI de HeyGen pour présenter les points clés et utilisez le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour garantir que le contenu est optimisé pour divers canaux de communication interne.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée de la Formation des Employés.
Développez efficacement de nombreux modules de formation sur le comportement au travail, les rendant facilement accessibles à une base d'employés mondiale.
Améliorer l'Efficacité de la Formation.
Exploitez l'IA pour créer un contenu de formation dynamique et interactif qui améliore considérablement l'engagement des employés et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment puis-je créer facilement des vidéos de formation engageantes sur le comportement au travail ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation engageantes pour les employés avec une large sélection de modèles personnalisables et une fonctionnalité puissante de script et de storyboard. Utilisez les Avatars AI et les capacités de texte en vidéo pour produire rapidement du contenu professionnel, répondant à l'intention créative de vos besoins de formation.
Quel rôle jouent les Avatars AI dans l'amélioration des vidéos de formation sur le comportement au travail ?
Les Avatars AI de HeyGen donnent vie à vos vidéos de formation sur le comportement au travail, offrant un présentateur cohérent et professionnel sans besoin de tournage. Cela simplifie considérablement la production de contenu pour diverses exigences de formation en conformité RH et de vidéos d'accueil pour vos employés.
HeyGen peut-il aider à créer du contenu vidéo évolutif piloté par l'IA pour la formation des employés ?
Oui, la plateforme de création de contenu vidéo pilotée par l'IA de HeyGen permet aux équipes L&D de produire rapidement des vidéos de formation de haute qualité pour les employés. Nos outils intuitifs, y compris les voix off, les sous-titres et le support multilingue, garantissent une mise à l'échelle efficace de vos ressources éducatives pour une main-d'œuvre mondiale.
HeyGen propose-t-il des modèles spécifiques pour les vidéos de formation sur le comportement au travail ?
Absolument. HeyGen propose une variété de modèles professionnels, y compris ceux adaptés aux vidéos de formation sur le comportement au travail. Ces modèles sont entièrement personnalisables, vous permettant d'intégrer votre image de marque, votre script et vos éléments visuels de manière transparente pour créer des vidéos de formation efficaces.