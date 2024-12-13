Créez facilement des vidéos de gestion de charge de travail avec l'IA

Simplifiez les formations complexes et boostez l'efficacité de votre équipe en transformant vos scripts en vidéos engageantes grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 90 secondes pour les départements RH et les responsables de formation, illustrant la création de vidéos de formation IA percutantes pour l'intégration des nouveaux employés. Cette vidéo doit présenter des graphismes modernes et engageants et un fond sonore dynamique, soulignant comment la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo simplifie la création de contenu. Utilisez des sous-titres pour garantir l'accessibilité et renforcer les points d'apprentissage clés pour une formation d'équipe efficace.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative de 2 minutes destinée aux responsables des opérations et aux planificateurs de ressources, détaillant comment améliorer l'allocation des ressources grâce aux avatars IA. Le style visuel et audio doit être axé sur les données avec des graphiques et des diagrammes clairs, tout en maintenant un ton sérieux mais accessible. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour visualiser une distribution efficace des ressources et des prévisions de projet, montrant une approche sophistiquée des défis opérationnels.
Exemple de Prompt 3
Concevez un clip promotionnel de 45 secondes pour les équipes marketing et les créateurs de contenu, mettant en avant la facilité de personnalisation des vidéos de gestion de charge de travail avec un porte-parole IA. Le style visuel doit être dynamique et marqué, présentant divers exemples de redimensionnement et d'exportation de formats adaptés à différentes plateformes, avec le porte-parole IA délivrant un message confiant et engageant. Cette suggestion met en avant la flexibilité et le fini professionnel que les avatars IA de HeyGen apportent au contenu personnalisé.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de gestion de charge de travail

Concevez sans effort des vidéos de gestion de charge de travail engageantes et informatives en utilisant des outils alimentés par l'IA et des avatars IA professionnels pour simplifier la formation d'équipe et l'allocation des ressources.

1
Step 1
Choisissez un modèle vidéo
Commencez par sélectionner un modèle vidéo préconçu dans la vaste bibliothèque. Ces modèles offrent un point de départ professionnel pour vos vidéos de gestion de charge de travail, vous permettant de structurer rapidement votre contenu.
2
Step 2
Ajoutez un avatar IA et un script
Intégrez des avatars IA dans vos scènes pour servir de présentateurs à l'écran. Il vous suffit de coller votre script, et notre fonctionnalité de texte en vidéo générera automatiquement des voix off réalistes.
3
Step 3
Appliquez votre image de marque et des sous-titres
Personnalisez votre vidéo avec les couleurs et le logo de votre marque à l'aide des contrôles de branding. Améliorez l'accessibilité et l'engagement en activant les sous-titres automatiques pour tout le contenu parlé.
4
Step 4
Exportez votre vidéo de gestion de charge de travail
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la dans divers formats adaptés à différentes plateformes. Partagez vos nouvelles vidéos de formation IA pour communiquer efficacement les stratégies de charge de travail et améliorer la productivité de l'équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Motivez les équipes avec des porte-paroles IA

Générez des vidéos motivationnelles utilisant des porte-paroles IA pour booster le moral et la productivité de l'équipe, renforçant les pratiques positives de gestion de charge de travail.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos professionnelles de gestion de charge de travail ?

HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'IA et un générateur de texte en vidéo intuitif, vous permettant de créer rapidement des vidéos de gestion de charge de travail captivantes. Utilisez des modèles vidéo préconçus et des avatars IA pour transformer efficacement vos scripts en contenu visuel engageant.

Quelles capacités avancées d'IA les avatars IA de HeyGen apportent-ils à la production vidéo ?

Les avatars IA de HeyGen sont alimentés par une IA sophistiquée, leur permettant de transmettre votre message avec des expressions réalistes et des voix off directement à partir de votre script texte. Ces avatars porte-parole IA offrent une présence professionnelle et cohérente pour tous vos besoins de formation et de communication d'équipe.

Est-il possible de personnaliser les vidéos créées avec HeyGen pour des applications commerciales spécifiques ?

Absolument. HeyGen offre de nombreuses options pour personnaliser les vidéos, garantissant qu'elles s'alignent parfaitement avec votre marque et vos objectifs spécifiques. Vous pouvez intégrer votre image de marque, utiliser diverses scènes et médias de notre bibliothèque, et adapter le contenu pour la formation d'équipe, les présentations de vente ou le succès client.

Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour améliorer l'accessibilité et la portée mondiale des vidéos ?

HeyGen inclut la génération de voix off intégrée et un générateur de sous-titres IA pour ajouter automatiquement des sous-titres à vos vidéos, augmentant considérablement l'accessibilité. Cela garantit que vos vidéos de gestion de charge de travail, et tout autre contenu, peuvent atteindre efficacement un public mondial plus large.

