Déverrouillez les Insights RH : Créez des Vidéos d'Analyse de la Main-d'œuvre

Transformez des données complexes de gestion des talents en vidéos stratégiques RH engageantes rapidement avec un texte en vidéo intuitif à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo stratégique RH convaincante de 45 secondes destinée à la haute direction et aux cadres dirigeants, illustrant la puissance de la visualisation des analyses prédictives. Cette vidéo doit présenter une esthétique moderne et élégante avec des données présentées à travers des graphiques et des diagrammes dynamiques, narrée par un avatar HeyGen AI professionnel pour apporter crédibilité et gravité, garantissant que le message sur les tendances futures de la main-d'œuvre est clair et percutant.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes pour tous les employés et chefs de département, visant à visualiser les données en expliquant clairement les indicateurs clés critiques de la gestion des talents. Le style visuel doit être engageant et facile à comprendre, utilisant des graphiques animés et des superpositions de texte simples, en tirant parti des modèles et scènes intuitifs de HeyGen pour simplifier les informations complexes, les rendant accessibles et compréhensibles pour un large public interne.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo dynamique de 50 secondes pour les professionnels RH et les chefs d'équipe axée sur l'amélioration de l'engagement des employés en présentant les résultats tangibles des récentes initiatives d'analyse de la main-d'œuvre. Le style visuel et audio doit être positif et axé sur les résultats, mettant en avant des histoires de réussite et des statistiques percutantes, augmentées par les sous-titres/captions automatiques de HeyGen pour assurer une compréhension et une accessibilité maximales, renforçant les résultats positifs.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos d'Analyse de la Main-d'œuvre

Transformez vos données RH en récits visuels captivants qui stimulent l'engagement et informent les décisions stratégiques, en donnant à votre équipe RH les moyens de raconter des histoires basées sur les données.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle Vidéo Piloté par l'AI
Commencez par choisir parmi une large gamme de modèles vidéo pilotés par l'AI dans Modèles & scènes conçus pour vous aider à structurer rapidement votre récit vidéo.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI et des Données
Incorporez vos données d'analyse de la main-d'œuvre et sélectionnez parmi divers avatars AI pour présenter vos conclusions. Ces avatars donnent vie à vos insights de manière efficace.
3
Step 3
Appliquez une Personnalisation Complète
Adaptez votre vidéo pour refléter l'identité de votre organisation en utilisant les contrôles de marque (logo, couleurs). Cela permet une personnalisation complète pour s'aligner avec vos communications internes.
4
Step 4
Exportez pour un Boost de l'Engagement des Employés
Finalisez votre création en choisissant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect souhaités. Partagez votre vidéo captivante efficacement pour obtenir un Boost de l'Engagement des Employés au sein de votre équipe.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Stimulez l'Engagement des Employés avec les Données

.

Développez des vidéos inspirantes basées sur l'analyse de la main-d'œuvre pour améliorer efficacement l'engagement des employés et favoriser une culture organisationnelle positive et informée par les données.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les équipes RH à créer des vidéos d'analyse de la main-d'œuvre ?

HeyGen permet aux équipes RH de transformer des données complexes de gestion des talents en récits vidéo engageants. Utilisez des avatars AI et des modèles personnalisables pour visualiser les données et communiquer efficacement les indicateurs clés, améliorant ainsi l'engagement des employés.

Qu'est-ce que la narration basée sur les données avec HeyGen pour les RH ?

La narration basée sur les données avec HeyGen consiste à utiliser des vidéos captivantes pour expliquer les insights issus de l'analyse de la main-d'œuvre. Les modèles vidéo et la génération de voix off pilotés par l'AI de HeyGen simplifient la transmission de votre stratégie RH à travers des données visuelles, la rendant plus percutante.

HeyGen peut-il prendre en charge une personnalisation complète pour les vidéos stratégiques RH ?

Absolument, HeyGen offre une personnalisation complète pour les vidéos stratégiques RH, vous permettant d'incorporer vos contrôles de marque, logos et visualisations de données spécifiques. Cela garantit que vos vidéos d'analyse de la main-d'œuvre s'alignent parfaitement avec le message de votre organisation.

HeyGen facilite-t-il l'amélioration de l'engagement des employés grâce aux vidéos RH ?

HeyGen aide à améliorer l'engagement des employés en rendant les informations RH complexes, telles que la visualisation des analyses prédictives, plus accessibles et engageantes. Avec des avatars AI et des sous-titres de haute qualité, vos équipes RH peuvent délivrer des messages clairs et basés sur les données qui résonnent.

