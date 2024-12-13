Créez facilement des vidéos de présentation d'outils de flux de travail

Automatisez les tâches et simplifiez votre flux de travail avec la puissante fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction de 90 secondes spécifiquement pour les chefs d'équipe et les chefs de projet, détaillant comment créer et gérer efficacement un nouveau flux de travail à partir de zéro. Le style visuel doit être dynamique et étape par étape, soutenu par une voix off engageante et précise générée grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, garantissant que chaque étape de configuration est clairement articulée.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation approfondie de 2 minutes ciblant les administrateurs système et les utilisateurs avancés, démontrant comment configurer les paramètres de flux de travail pour une automatisation avancée au sein de la plateforme. La présentation visuelle et audio doit être détaillée, instructive et technique, en se concentrant sur la clarté pour les fonctionnalités complexes, renforcée par les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et la terminologie précise.
Exemple de Prompt 3
Construisez un tutoriel concis de 45 secondes pour les utilisateurs finaux et les membres de l'équipe assignés à des tâches, illustrant les étapes simples pour exécuter un flux de travail et marquer les tâches comme terminées. La vidéo doit maintenir un style visuel concis, orienté vers l'action et encourageant, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour présenter un guide visuellement attrayant et simple sur l'exécution des tâches au sein de l'outil de flux de travail.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de présentation d'outils de flux de travail

Créez rapidement des vidéos de présentation de flux de travail professionnelles et engageantes en utilisant les puissantes fonctionnalités de HeyGen pour expliquer clairement comment vos outils automatisent les tâches.

1
Step 1
Créez votre script ou modèle vidéo
Commencez par esquisser votre présentation de flux de travail. Utilisez un **modèle de flux de travail** ou rédigez votre script, puis exploitez la fonctionnalité de **texte en vidéo** de HeyGen pour générer automatiquement vos scènes.
2
Step 2
Choisissez votre avatar AI
Donnez vie à votre script en sélectionnant parmi la gamme diversifiée d'**avatars AI** de HeyGen. Ils narreront votre contenu, rendant vos **vidéos de flux de travail** engageantes et professionnelles.
3
Step 3
Appliquez vos éléments de marque
Personnalisez votre vidéo avec les couleurs et le logo de votre marque en utilisant les robustes **contrôles de marque** de HeyGen. Cela garantit que votre présentation de flux de travail s'aligne parfaitement avec l'identité visuelle de votre entreprise, surtout lorsque vous démontrez comment votre solution **automatise les tâches**.
4
Step 4
Exportez votre vidéo de présentation
Une fois satisfait de votre création, utilisez les **redimensionnements et exportations de format d'image** de HeyGen pour télécharger votre présentation de flux de travail de haute qualité. Partagez facilement votre démonstration d'**outil de flux de travail** terminée avec votre public.

Générez des clips explicatifs de flux de travail engageants

.

Transformez de longues explications d'outils de flux de travail en clips vidéo concis et engageants pour les communications internes, les conseils rapides ou les points forts des fonctionnalités.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer efficacement des vidéos de présentation d'outils de flux de travail ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de présentation d'outils de flux de travail captivantes en transformant des scripts textuels en contenu engageant avec des avatars AI et des voix off réalistes. Cela simplifie considérablement le processus de création de vidéos pour démontrer des flux de travail complexes.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour automatiser les tâches dans la production vidéo pour la gestion des flux de travail ?

HeyGen offre des fonctionnalités robustes qui automatisent les tâches au sein de la production vidéo, vous permettant de gérer efficacement les projets vidéo de flux de travail. Vous pouvez générer des scènes entières à partir d'un script et appliquer des contrôles de marque, configurant les paramètres pour un résultat cohérent sur tout votre contenu.

HeyGen peut-il fournir un modèle de flux de travail pour des processus commerciaux courants comme l'intégration de nouveaux employés ?

Oui, HeyGen propose une variété de modèles et de scènes qui peuvent servir d'excellents modèles de flux de travail pour des scénarios courants, tels que la création d'une présentation pour l'intégration de nouveaux employés. Ces modèles personnalisables aident à démarrer vos projets vidéo et à maintenir la cohérence de la marque.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos de flux de travail engageantes ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de flux de travail engageantes en utilisant des avatars AI et la technologie de texte en vidéo, vous permettant de vous concentrer sur le message plutôt que sur le montage vidéo complexe. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres et choisir différents formats d'image pour diverses plateformes, garantissant que votre présentation atteint un public plus large.

