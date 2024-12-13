Créez des Vidéos de Transfert de Flux de Travail Plus Rapidement avec des Avatars AI

Construisez une documentation de processus claire en quelques minutes en utilisant la conversion texte-en-vidéo à partir de script avec des voix AI de haute qualité.

Exemple de Prompt 1
Comment les équipes de vente peuvent-elles assurer une transition fluide du processus de vente lorsqu'un prospect passe de la qualification à la conclusion ? Créez une vidéo dynamique de 60 secondes ciblant les managers commerciaux et les nouvelles recrues, démontrant les points de contact clés et les exigences de transfert de données. Le style visuel doit être énergique avec des coupes rapides et des textes en surbrillance à l'écran, tandis que l'audio maintient un ton confiant et persuasif. Exploitez les Modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une présentation soignée qui simplifie la formation.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo concise de 30 secondes pour le flux d'intégration RH, illustrant spécifiquement le transfert initial de configuration informatique pour les nouveaux employés. Cette vidéo accueillante et informative doit présenter un style visuel amical avec des couleurs vives et des animations simples, complétée par une voix claire et encourageante. Assurez l'accessibilité pour tous les nouveaux employés en incorporant les Sous-titres automatiques de HeyGen, rendant les informations critiques facilement digestibles.
Exemple de Prompt 3
Démontrez comment les chefs de projet peuvent créer des vidéos de transfert de flux de travail qui maintiennent la cohérence de la marque dans toutes les communications internes. Créez une vidéo élégante de 50 secondes ciblant les équipes marketing, montrant comment personnaliser les avatars AI pour correspondre aux directives de marque de l'entreprise pour un look soigné et autoritaire. Le style visuel doit être moderne et sophistiqué, avec un ton audio clair et autoritaire, parfait pour partager des détails vitaux de transition de projet sur différentes plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de format d'image de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Transfert de Flux de Travail

Rationalisez les transitions de votre équipe avec des vidéos de transfert de flux de travail professionnelles, alimentées par l'AI. Assurez clarté et cohérence pour chaque processus.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez avec un Script
Commencez par sélectionner un Modèle préconçu adapté aux transferts de flux de travail ou collez votre texte pour générer une vidéo directement à partir de votre conversion texte-en-vidéo à partir de script.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Améliorez vos vidéos de transfert de flux de travail en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque et délivrer votre message de manière professionnelle.
3
Step 3
Ajoutez Vos Détails de Flux de Travail et Voix Off
Saisissez vos étapes et instructions spécifiques de flux de travail, puis utilisez la génération de Voix Off pour créer une narration claire et de haute qualité pour votre vidéo.
4
Step 4
Appliquez le Branding et Exportez Votre Vidéo
Assurez la cohérence de la marque dans vos communications en appliquant les contrôles de Branding de votre entreprise (logo, couleurs) à la vidéo, puis exportez-la pour un partage fluide.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Transferts de Processus Complexes

Transformez des procédures de flux de travail compliquées en explications vidéo faciles à comprendre, éliminant la confusion et accélérant les transitions.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de transfert de flux de travail ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de transfert de flux de travail en utilisant ses avatars AI avancés et un puissant générateur de texte-en-vidéo. Vous pouvez rapidement transformer vos scripts en guides visuels engageants, assurant une communication cohérente et claire au sein de vos équipes.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les avatars AI dans HeyGen ?

HeyGen vous permet de personnaliser les avatars AI pour assurer la cohérence de la marque dans toutes vos vidéos. Vous pouvez choisir parmi divers avatars AI de haute qualité et même créer des avatars AI personnalisés pour représenter parfaitement votre marque ou votre équipe.

HeyGen peut-il être utilisé pour différents types de transferts internes ?

Absolument, HeyGen est polyvalent pour créer divers types de vidéos de transfert de flux de travail internes, y compris les transferts de support client, les transitions de processus de vente, les flux d'intégration RH et les transferts de modules de formation. Son design intuitif et ses modèles disponibles facilitent la génération de contenu ciblé pour n'importe quel scénario.

Comment HeyGen génère-t-il du contenu texte-en-vidéo de haute qualité ?

HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'AI et un générateur sophistiqué de texte-en-vidéo pour transformer les scripts en vidéos engageantes. Il associe des avatars AI réalistes à des voix off AI de haute qualité, garantissant que vos messages sont délivrés de manière professionnelle et claire à votre audience.

