Créez des Vidéos de Planification Rétroactive Plus Rapidement avec l'AI

Visualisez les chronologies de projet et améliorez la gestion des tâches en transformant des scripts en vidéos professionnelles à l'aide d'avatars AI.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative engageante d'une minute et demie pour les équipes RH, illustrant les avantages de l'intégration de l'AI dans leurs flux de travail de 'gestion de projet'. Présentez une esthétique visuelle moderne et professionnelle accompagnée d'une voix off de haute qualité, montrant comment la génération de voix off et les sous-titres/captions de HeyGen améliorent la communication et la clarté dans les projets internes complexes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction détaillée de deux minutes pour les chefs de projet, décrivant les meilleures pratiques pour créer un 'calendrier rétroactif' efficace afin de gérer des 'chronologies de projet' complexes. Adoptez une présentation visuelle propre et étape par étape avec une voix autoritaire, en soulignant comment le texte en vidéo à partir de script de HeyGen et la vaste bibliothèque de médias/stock peuvent construire des guides de projet complets et visuellement riches.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle dynamique d'une minute destinée aux propriétaires de petites entreprises, montrant comment l'AI peut révolutionner la 'gestion des tâches' et la 'gestion des délais'. Utilisez un style rapide et visuellement stimulant avec un récit énergique, en mettant l'accent sur la flexibilité du redimensionnement des formats et des exports de HeyGen pour diverses plateformes et la finition professionnelle fournie par les avatars AI.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Planification Rétroactive

Transformez facilement vos calendriers rétroactifs et chronologies de projet en vidéos claires et engageantes pour aligner votre équipe et gérer les délais efficacement.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou Commencez de Zéro
Choisissez un "Modèle de Vidéos de Planification Rétroactive" ou une scène vierge. Utilisez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour structurer efficacement votre projet et vos chronologies clés.
2
Step 2
Ajoutez les Détails de Votre Projet
Ajoutez votre script de "gestion de projet" détaillant les tâches et les jalons. La fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen convertira votre texte en scènes visuelles dynamiques.
3
Step 3
Personnalisez avec des Avatars AI
Personnalisez votre vidéo en sélectionnant et intégrant des "avatars AI" pour présenter votre plan rétroactif. Ces "avatars AI" donnent vie aux détails de votre projet avec une touche professionnelle.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Engagée
Exportez vos "vidéos engageantes" dans divers formats et ratios d'aspect. Utilisez le "redimensionnement des formats et exports" de HeyGen pour partager votre plan rétroactif sans effort sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Mises à Jour de Projet Rapides et Engagées

.

Créez rapidement des clips vidéo dynamiques et engageants pour communiquer des mises à jour de tâches urgentes ou des réalisations de jalons, renforçant la concentration de l'équipe.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de planification rétroactive efficacement ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de planification rétroactive engageantes en transformant des scripts textuels en visuels captivants. Profitez des avatars AI et des capacités de texte en vidéo de HeyGen pour communiquer clairement les chronologies de projet et les détails de gestion des tâches, rendant votre calendrier rétroactif facile à comprendre pour toutes les parties prenantes.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos de chronologies de projet ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques avancées telles que les avatars AI et la génération de voix off de haute qualité à partir d'un acteur vocal AI pour donner vie à vos chronologies de projet de manière professionnelle. Notre plateforme inclut également un générateur de sous-titres AI, garantissant l'accessibilité et la clarté pour les concepts complexes de gestion de projet et les dépendances.

HeyGen propose-t-il des Modèles de Vidéos de Planification Rétroactive pour simplifier ma gestion de projet ?

Oui, HeyGen offre une variété de modèles et de scènes personnalisables conçus pour simplifier la création de vos vidéos de planification rétroactive. Ces modèles vous aident à présenter efficacement votre calendrier rétroactif, à suivre les jalons et à gérer les délais avec une finition professionnelle.

Puis-je personnaliser les éléments visuels et le branding de mes vidéos de calendrier rétroactif avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen vous permet de contrôler entièrement le branding avec des options pour incorporer votre logo, vos couleurs de marque, et choisir parmi une vaste bibliothèque de médias pour personnaliser vos vidéos de planification rétroactive. Cela garantit que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'image professionnelle de votre entreprise et les présentations d'allocation de ressources.

