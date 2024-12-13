Créer des Vidéos de Sécurité pour le Travail à Domicile

Améliorez la sécurité et l'engagement des employés avec des vidéos de formation professionnelles créées rapidement à l'aide d'avatars AI.

579/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo éducative concise de 45 secondes destinée à tout le personnel travaillant à domicile, couvrant l'hygiène numérique cruciale et les pratiques sécurisées pour prévenir les menaces cybernétiques. Adoptez une esthétique visuelle moderne et nette avec des graphiques animés engageants illustrant les escroqueries courantes, accompagnés d'une voix off accessible mais ferme. Exploitez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour simplifier la production et intégrez des séquences d'archives pertinentes de la bibliothèque de médias/soutien aux archives pour illustrer des scénarios réels.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo engageante de 30 secondes sur la sécurité du travail à domicile destinée aux nouveaux employés à distance et aux propriétaires de petites entreprises, en se concentrant sur des conseils de sécurité domestique généraux au-delà de l'ordinateur. Le style visuel doit être amical et optimiste, montrant des exemples positifs dans un environnement domestique avec une musique de fond entraînante. Utilisez les modèles et scènes diversifiés de HeyGen pour assembler rapidement le récit et générez une voix off chaleureuse et accueillante à l'aide de la fonction de génération de voix off pour transmettre les conseils essentiels.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo pratique de 50 secondes pour les personnes passant de longues périodes devant des équipements d'affichage à domicile, offrant des conseils pratiques sur la prévention de la fatigue oculaire et les routines de pause recommandées. Le style visuel et audio doit être clair et illustratif, utilisant des graphiques simples et une animation douce pour mettre en évidence des étirements pratiques et des exercices oculaires, avec un ton doux et encourageant. Assurez une visualisation optimale sur toutes les plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen et présentez un avatar AI pour délivrer des rappels de santé concis.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Sécurité pour le Travail à Domicile

Produisez facilement des vidéos de sécurité engageantes et informatives pour protéger votre main-d'œuvre à distance, assurant un environnement sain et sécurisé.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle Vidéo
Choisissez parmi nos divers modèles vidéo pour lancer votre vidéo de sécurité pour le travail à domicile, assurant une base professionnelle.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu de Sécurité
Remplissez votre vidéo avec des informations de sécurité cruciales, en ajoutant des visuels pertinents et des médias de notre vaste bibliothèque multimédia pour illustrer des sujets comme l'ergonomie.
3
Step 3
Générez la Narration et les Sous-titres
Améliorez la clarté et l'accessibilité en ajoutant des sous-titres à votre vidéo, garantissant que vos messages de sécurité sont facilement compris par tous les employés à distance.
4
Step 4
Exportez et Déployez pour la Formation
Une fois finalisées, exportez vos vidéos de sécurité pour le travail à domicile et déployez-les sans effort dans votre LMS pour une formation efficace des employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Informations de Sécurité Complexes

.

Décomposez les directives complexes de sécurité pour le travail à domicile en vidéos AI faciles à comprendre, rendant les informations critiques accessibles et percutantes pour tous les employés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de sécurité pour le travail à domicile ?

HeyGen facilite la création de vidéos de sécurité convaincantes pour le travail à domicile en utilisant des avatars AI et des capacités de texte à vidéo. Vous pouvez rapidement transformer des scripts en production de vidéos de formation professionnelle qui assurent la sécurité des employés.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos de sécurité HeyGen ?

HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour votre contenu vidéo de sécurité, vous permettant d'utiliser des modèles vidéo, de télécharger vos propres ressources de bibliothèque multimédia et d'ajouter des sous-titres professionnels et de la musique de fond. Notre éditeur vidéo intuitif garantit que votre message est parfaitement marqué et clair.

HeyGen peut-il aider à produire une formation spécialisée en sécurité, comme l'ergonomie ?

Oui, HeyGen est idéal pour produire des vidéos de formation spécialisées, y compris celles sur l'ergonomie, le cours de cybersécurité ou la sécurité des équipements d'affichage. Vous pouvez utiliser des avatars AI pour fournir des informations détaillées sur les pratiques de sécurité essentielles pour le travail à domicile de manière efficace.

Comment les vidéos de formation à la sécurité créées par HeyGen sont-elles distribuées au personnel ?

HeyGen permet une distribution facile de vos vidéos de formation à la sécurité grâce à diverses options d'exportation, y compris des formats compatibles avec les plateformes LMS courantes. Cela garantit que votre contenu de sécurité pour les employés atteint efficacement toute votre équipe et soutient un engagement et une rétention accrus.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo