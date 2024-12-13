Créez des Vidéos de Protection des Lanceurs d'Alerte avec l'AI
Protégez votre équipe des représailles et de la fraude. Transformez facilement vos scripts en vidéos engageantes grâce à la puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction de 60 secondes pour tous les employés, détaillant comment signaler une mauvaise conduite et définissant clairement ce qui constitue des représailles selon la politique de l'entreprise. Cette vidéo doit adopter un style visuel professionnel et sérieux, incorporant un texte à l'écran net et des visuels informatifs, accompagnés d'une voix off calme et autoritaire. Employez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour créer efficacement le contenu.
Créez une vidéo convaincante de 30 secondes ciblant les employés qui envisagent de signaler un problème, les rassurant sur la confidentialité et le processus robuste de notre plateforme de signalement d'incidents. La vidéo doit présenter un style visuel empathique et digne de confiance, utilisant des couleurs apaisantes et un récit rassurant délivré via la génération de voix off de HeyGen, soulignant la facilité et la sécurité du signalement en ligne.
Concevez une vidéo de communication d'entreprise concise de 50 secondes pour la direction et les employés en général, soulignant l'engagement indéfectible de l'employeur envers un programme anti-représailles et la protection des droits de sécurité et de santé au travail. L'esthétique visuelle doit être corporative et autoritaire, utilisant des séquences vidéo professionnelles et une piste audio confiante et claire. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour assurer une présentation de marque soignée et cohérente.

Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement dans la Formation des Lanceurs d'Alerte.
Améliorez la compréhension et la rétention des informations critiques du Programme de Protection des Lanceurs d'Alerte et des politiques anti-représailles par le biais de vidéos AI engageantes.
Développez des Cours de Conformité Complets.
Produisez rapidement des cours de formation étendus couvrant la fraude, la mauvaise conduite et les mesures anti-représailles, garantissant que tous les employés sont bien informés à l'échelle mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider les organisations à créer des vidéos convaincantes de protection des lanceurs d'alerte ?
HeyGen permet aux entreprises de créer facilement des vidéos engageantes expliquant les protections pour les lanceurs d'alerte et leur Programme de Protection des Lanceurs d'Alerte. En utilisant des avatars AI, le texte-à-vidéo et des contrôles de marque personnalisés, les organisations peuvent produire un contenu clair et professionnel qui éduque efficacement les employés.
Quel rôle jouent les vidéos propulsées par HeyGen dans la prévention des représailles et la promotion d'un programme anti-représailles ?
HeyGen permet la production rapide de vidéos cohérentes qui éduquent les employés sur les droits de sécurité et de santé au travail, en soulignant l'importance d'un programme anti-représailles. Ces vidéos, complètes avec voix off et sous-titres, décrivent clairement les politiques pour prévenir les représailles, favorisant un environnement de signalement sûr.
HeyGen peut-il aider à communiquer clairement le processus pour les plaintes de lanceurs d'alerte concernant la fraude ou la mauvaise conduite ?
Oui, HeyGen simplifie la communication des procédures pour les plaintes de lanceurs d'alerte liées à la fraude ou à la mauvaise conduite. Grâce à des modèles prêts à l'emploi et des avatars AI, les entreprises peuvent générer des vidéos informatives qui démystifient le processus de signalement, le rendant accessible et digne de confiance pour tous les employés.
Comment HeyGen soutient-il les employeurs dans la mise en œuvre de mesures de prévention efficaces par le biais de vidéos ?
HeyGen aide les employeurs à développer un contenu vidéo percutant pour des mesures de prévention critiques. En exploitant ses capacités de texte-à-vidéo et sa bibliothèque multimédia, HeyGen permet aux employeurs de créer des vidéos de formation et de sensibilisation sur mesure qui communiquent efficacement les directives pour minimiser les risques de fraude et de mauvaise conduite.