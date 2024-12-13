créez des vidéos de sensibilisation au lancement d'alerte avec facilité

Élevez votre Programme de Lancement d'Alerte. Éduquez rapidement sur la législation du lancement d'alerte et le signalement des actes répréhensibles avec des avatars IA dynamiques.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo animée de 60 secondes ciblant les potentiels lanceurs d'alerte et les professionnels des ressources humaines, expliquant les aspects clés de la législation sur le lancement d'alerte et soulignant l'importance de Comprendre la Loi. Utilisez des visuels propres de style infographique avec des superpositions de texte claires générées via Text-to-video à partir du script, assurant l'accessibilité avec des sous-titres complets et une narration rassurante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes pour les employés et les responsables de la conformité, montrant comment une plateforme de signalement d'incidents sécurisée utilise les effets technologiques pour protéger l'anonymat et faciliter les divulgations sécurisées. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et axé sur la technologie en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des arrière-plans dynamiques, accompagnée d'une voix off optimiste et confiante.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo inspirante de 45 secondes pour les dirigeants et les employés en général, illustrant l'impact positif d'un Programme de Lancement d'Alerte de Classe Mondiale sur la promotion d'un monde transparent. Employez une esthétique visuelle positive et inspirante avec la génération de voix off de HeyGen fournissant une narration inspirante et rassurante pour renforcer la confiance et encourager la participation.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer des vidéos de sensibilisation au lancement d'alerte

Donnez à votre organisation les moyens de créer des vidéos claires et percutantes qui éduquent les employés sur le lancement d'alerte, favorisent la responsabilité et construisent une culture transparente.

1
Step 1
Choisissez votre Avatar IA et votre Script
Sélectionnez un avatar IA professionnel et rédigez votre script pour expliquer clairement les principes du lancement d'alerte, en veillant à ce que votre message soit délivré avec précision grâce à la capacité text-to-video de HeyGen à partir d'un script.
2
Step 2
Appliquez la Marque et les Visuels
Améliorez votre vidéo en appliquant les contrôles de marque de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, et intégrez des visuels pertinents de la bibliothèque de médias de HeyGen pour renforcer les points clés de vos vidéos.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et des Sous-titres
Générez des voix off claires et utilisez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir que votre message sur le signalement des actes répréhensibles soit accessible et compris par tous.
4
Step 4
Exportez et Partagez votre Vidéo
Exportez votre vidéo de sensibilisation terminée dans le format d'aspect souhaité en utilisant les options d'exportation de HeyGen, prête à renforcer le Programme de Lancement d'Alerte de Classe Mondiale de votre organisation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Vidéos de Mise à Jour de Politique Rapides

Générez des clips vidéo concis et engageants pour diffuser des mises à jour urgentes ou des rappels sur les lois de lancement d'alerte et les protocoles de signalement internes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos efficaces de sensibilisation au lancement d'alerte ?

HeyGen permet à votre organisation de créer rapidement des vidéos convaincantes de sensibilisation au lancement d'alerte en utilisant des avatars IA et la technologie text-to-video. Cela garantit que vous pouvez informer efficacement les employés sur le signalement des actes répréhensibles et promouvoir la responsabilité avec un contenu de qualité professionnelle.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos pour des Programmes de Lancement d'Alerte spécifiques ?

Oui, HeyGen permet un contrôle total de la marque, vous permettant de personnaliser vos vidéos de programme de lancement d'alerte avec des logos, des couleurs et des messages spécifiques. Cela aide à renforcer l'engagement de votre organisation envers un Programme de Lancement d'Alerte de Classe Mondiale et à maintenir une identité de marque cohérente.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un outil idéal pour produire du contenu de formation au lancement d'alerte ?

HeyGen simplifie la production de contenu de formation au lancement d'alerte avec des fonctionnalités robustes comme le text-to-video à partir d'un script et la génération de voix off. Cela simplifie l'éducation de votre équipe sur la législation du lancement d'alerte, les inconduites et l'importance d'une plateforme de signalement d'incidents sécurisée.

Comment HeyGen soutient-il la création d'une Bibliothèque Vidéo complète pour l'éducation au lancement d'alerte ?

La plateforme polyvalente de HeyGen vous aide à construire une Bibliothèque Vidéo complète pour l'éducation au lancement d'alerte en offrant divers modèles et une création de contenu facile. Vous pouvez produire de manière cohérente des vidéos informatives pour promouvoir un monde transparent et assurer la compréhension du paysage juridique autour de la fraude et des inconduites.

