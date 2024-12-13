Créez des Vidéos d'Intégration de Programme de Bien-être avec l'AI

Boostez l'engagement des nouvelles recrues dans les programmes de bien-être. Créez des vidéos d'intégration personnalisées efficacement avec les avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un module de micro-apprentissage dynamique de 45 secondes sous forme de vidéo d'intégration engageante pour tous les employés, expliquant comment utiliser des aspects spécifiques du programme de bien-être pour un bien-être personnalisé. La présentation visuelle doit être dynamique et claire, utilisant des graphiques nets et des superpositions de texte pour simplifier les informations complexes, avec un style audio encourageant et facile à suivre. Utilisez la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour assurer une communication précise et percutante des avantages.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'intégration concise de 30 secondes pour les équipes RH afin de présenter les initiatives clés de bien-être lors de l'orientation initiale, en soulignant comment ces programmes contribuent à la satisfaction globale des employés et à l'efficacité des coûts. Le design visuel doit être professionnel mais chaleureux, utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour garantir une apparence cohérente et de haute qualité, accompagnée d'une piste de fond apaisante. Cette vidéo communiquera efficacement la proposition de valeur des programmes de bien-être dans un format bref et percutant.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de bien-être de 75 secondes alimentée par l'AI, destinée aux employés actuels et potentiels, partageant des témoignages inspirants sur le succès et l'évolutivité des programmes de bien-être de l'entreprise. Le style visuel et audio doit être authentique et motivant, incorporant un mélange de séquences réalistes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour transmettre des expériences authentiques, complétées par une musique entraînante. Cette vidéo vise à renforcer la confiance et à encourager une participation plus large en mettant en avant les avantages réels.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Intégration de Programme de Bien-être

Créez facilement des vidéos d'intégration de programme de bien-être engageantes et alimentées par l'AI qui captivent les nouvelles recrues, simplifient les processus RH et favorisent une culture d'entreprise saine.

1
Step 1
Créez Votre Script et Sélectionnez un Avatar AI
Rédigez un contenu captivant pour votre programme de bien-être. Ensuite, choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour transmettre votre message, rendant vos vidéos de formation AI pour l'intégration des employés engageantes et pertinentes.
2
Step 2
Appliquez Votre Identité de Marque
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de marque personnalisés, y compris le logo et les couleurs de votre entreprise. Utilisez des modèles professionnels pour garantir une expérience d'intégration personnalisée qui s'aligne avec votre culture d'entreprise.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et une Voix Off
Enrichissez votre vidéo en utilisant la vaste bibliothèque de médias ou en téléchargeant vos propres ressources. Générez une voix off au son naturel pour créer des vidéos d'intégration engageantes qui communiquent clairement les détails du programme de bien-être aux nouvelles recrues.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Assurez l'accessibilité en ajoutant des sous-titres/captions automatiques. Choisissez le format d'image souhaité et exportez vos vidéos d'intégration des employés de haute qualité, prêtes à être partagées avec les nouvelles recrues et les équipes RH.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Concepts de Bien-être pour les Nouvelles Recrues

Traduisez des informations complexes sur la santé et le bien-être en vidéos faciles à comprendre et engageantes pour l'intégration des nouveaux employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les équipes RH à créer des vidéos d'intégration de programme de bien-être engageantes pour les nouvelles recrues ?

HeyGen permet aux équipes RH de créer rapidement des vidéos d'intégration de programme de bien-être professionnelles et engageantes. En utilisant des avatars vidéo AI et un générateur de texte-à-vidéo, vous pouvez facilement transformer des scripts en contenu visuellement riche, favorisant une culture d'entreprise positive et promouvant des habitudes saines dès le premier jour.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen une solution efficace pour l'évolutivité des vidéos d'intégration des employés ?

HeyGen offre une évolutivité inégalée pour les vidéos d'intégration des employés en exploitant la technologie vidéo AI. Notre plateforme permet une création et des mises à jour de contenu rapides en utilisant des avatars AI, réduisant considérablement le temps et les coûts de production tout en garantissant des modules de micro-apprentissage cohérents et de haute qualité pour toutes les nouvelles recrues.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos de bien-être alimentées par l'AI pour refléter la marque de notre entreprise ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de personnaliser les vidéos de bien-être alimentées par l'AI avec le logo, les couleurs et les messages spécifiques de votre entreprise. Cela garantit que chaque vidéo d'intégration personnalisée s'intègre parfaitement dans votre culture d'entreprise et vos programmes de bien-être existants.

HeyGen propose-t-il des modèles pour des vidéos de formation AI adaptées à l'intégration des employés ?

Oui, HeyGen propose une variété de modèles professionnels et de scènes conçus pour simplifier la création de vidéos de formation AI pour l'intégration des employés. Ces modèles fournissent une base solide, permettant aux utilisateurs de produire rapidement un contenu percutant pour les nouvelles recrues, même sans expérience approfondie en montage vidéo.

