Créez Instantanément des Vidéos Engagantes de Présentation du Kit de Bienvenue
Améliorez l'engagement et la rétention des employés. Produisez rapidement des vidéos d'intégration engageantes en utilisant les modèles et scènes personnalisables de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une "vidéo d'intégration" informative de 45 secondes spécifiquement conçue pour les membres de l'équipe à distance, décrivant les principaux éléments de leur kit de bienvenue physique. Cette vidéo doit adopter un style visuel propre et instructif avec des superpositions de texte claires, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script et des sous-titres pour garantir l'accessibilité et la clarté.
Produisez une "vidéo de bienvenue" dynamique de 30 secondes ciblant les professionnels des RH visant à augmenter significativement l'engagement des nouveaux employés. Le style visuel doit être inspirant et énergique, mettant en valeur les valeurs de la marque à travers les modèles et scènes de HeyGen, complété par des séquences d'archives captivantes de la bibliothèque multimédia/soutien d'archives pour créer une impression positive immédiate.
Concevez une "vidéo d'intégration des employés" concise de 50 secondes qui sert de guide de démarrage rapide pour le kit de bienvenue et les premières étapes immédiates pour les nouveaux membres de l'équipe. Employez un style visuel direct et orienté vers l'action, en utilisant le redimensionnement d'aspect et les exportations de HeyGen pour optimiser pour diverses plateformes internes, assurant une livraison efficace des informations essentielles.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Boostez l'Engagement et la Rétention de la Formation avec l'AI.
Exploitez la vidéo AI pour rendre les kits de bienvenue et la formation d'intégration plus interactifs et mémorables, améliorant la rétention des nouvelles recrues.
Élargissez les Cours d'Intégration pour une Portée Mondiale.
Produisez facilement un grand volume de vidéos d'intégration engageantes, assurant une diffusion d'informations cohérente à toutes les nouvelles recrues dans le monde entier.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration des employés engageantes ?
Le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie la production de vidéos d'intégration professionnelles en convertissant des scripts en contenu engageant. Vous pouvez exploiter notre vaste bibliothèque de modèles de vidéos d'intégration pour accueillir rapidement les nouvelles recrues, assurant un message cohérent et une intégration de la marque.
Quels sont les principaux avantages de l'utilisation de la vidéo pour les vidéos de présentation du kit de bienvenue ?
Utiliser la vidéo pour les vidéos de présentation du kit de bienvenue augmente considérablement l'engagement des employés et aide les nouvelles recrues à comprendre rapidement la culture de l'entreprise. Des visuels engageants et des explications claires conduisent à une meilleure compréhension et peuvent améliorer la rétention des employés dès le premier jour.
Puis-je personnaliser les vidéos de bienvenue créées avec HeyGen pour correspondre à l'image de marque de mon entreprise ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour s'assurer que vos vidéos de bienvenue s'alignent parfaitement avec la culture de votre entreprise. Vous pouvez incorporer votre logo et vos couleurs de marque, et même utiliser des avatars AI personnalisés pour délivrer des messages personnalisés de votre équipe de direction, le tout généré à partir de texte-à-vidéo simple.
Est-il possible de convertir des documents de formation existants en vidéos d'intégration dynamiques avec HeyGen ?
Oui, HeyGen vous permet de transformer facilement des documents de formation statiques en vidéos d'intégration dynamiques. Notre plateforme prend en charge la conversion de document-à-vidéo, rendant simple la création de vidéos explicatives et de contenu vidéo d'intégration complet en fournissant simplement votre script ou texte existant.