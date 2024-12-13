Créez des Vidéos de Bienvenue Événementielles Instantanément

Concevez des vidéos de bienvenue captivantes avec des modèles et scènes professionnels pour stimuler l'engagement lors de votre prochain événement.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Générez une "vidéo d'introduction" de 45 secondes pour accueillir chaleureusement les participants à un atelier d'art communautaire local. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle amicale et illustrative avec des couleurs vives, accompagnée d'une musique acoustique douce en arrière-plan. Intégrez les "avatars AI" de HeyGen pour délivrer des messages personnalisés, rendant l'accueil plus intime et ludique pour tous les membres de la communauté rejoignant l'événement.
Exemple de Prompt 2
Produisez une "vidéo événementielle" de 60 secondes pour l'intégration d'entreprise, conçue pour accueillir les nouvelles recrues dans une culture d'entreprise dynamique. Cette vidéo nécessite un style visuel professionnel et minimaliste, transmettant des informations clés clairement avec une musique instrumentale sophistiquée. Utilisez la fonctionnalité "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la clarté, en l'utilisant efficacement comme un "créateur de vidéos événementielles" pour simplifier l'expérience d'intégration.
Exemple de Prompt 3
Créez un clip de bienvenue rapide de 20 secondes pour un webinaire de marketing en ligne, destiné aux propriétaires de petites entreprises et aux marketeurs en herbe. La vidéo doit avoir un style visuel rapide, engageant et contemporain, complété par une musique de fond énergique. Utilisez la "Médiathèque/stock support" robuste de HeyGen pour assembler rapidement un contenu visuellement riche, établissant une "Vidéo d'intro Youtube" excitante qui encourage la participation active.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Bienvenue Événementielles

Créez des vidéos de bienvenue engageantes pour tout événement, des webinaires en ligne aux grandes conférences, en veillant à ce que vos participants se sentent valorisés et informés dès le début.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Parcourez notre collection diversifiée de "modèles vidéo" conçus pour divers types d'événements. Commencez avec une mise en page préconçue professionnelle de nos "Templates & scenes" pour construire rapidement votre message de bienvenue.
2
Step 2
Personnalisez Votre Message de Bienvenue
Personnalisez votre vidéo en ajustant les couleurs, les polices et en ajoutant les détails spécifiques de votre événement. Utilisez nos "Contrôles de marque (logo, couleurs)" pour garantir la cohérence avec le thème et l'identité visuelle de votre événement.
3
Step 3
Améliorez avec l'AI et les Médias
Intégrez un "avatar AI" pour délivrer votre discours de bienvenue ou téléchargez vos propres clips et images. Vous pouvez également tirer parti de notre vaste "Médiathèque/stock support" pour des visuels engageants et de la musique de fond.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Générez votre vidéo de bienvenue finale en haute résolution. Utilisez "Redimensionnement et exportations d'aspect-ratio" pour l'optimiser pour des plateformes comme "Youtube" ou "les réseaux sociaux", prête à accueillir vos participants.

Cas d'Utilisation

Améliorez l'engagement et la rétention lors des formations avec l'AI

Améliorez l'engagement et la rétention lors des formations avec l'AI

Renforcez l'engagement et la rétention lors des événements de bienvenue et d'intégration avec des introductions vidéo dynamiques et alimentées par l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos événementielles engageantes ?

HeyGen est un créateur de vidéos événementielles intuitif qui vous permet de créer des vidéos captivantes en utilisant une collection diversifiée de modèles vidéo. Il vous suffit de sélectionner un modèle, d'ajouter votre contenu et de le personnaliser pour produire une vidéo promotionnelle ou récapitulative professionnelle pour toute occasion.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour créer des vidéos de bienvenue et d'introduction uniques ?

Absolument ! HeyGen vous permet de concevoir des vidéos de bienvenue personnalisées et des vidéos d'introduction dynamiques pour des plateformes comme YouTube et les réseaux sociaux. Vous pouvez intégrer des révélations de logo, des animations engageantes et des outils de personnalisation pour faire une première impression mémorable.

Quel type de contrôle créatif ai-je sur ma production vidéo avec HeyGen ?

HeyGen offre un contrôle créatif étendu pour la création de votre contenu vidéo, y compris des avatars AI, la conversion de texte en vidéo à partir de script, et une médiathèque robuste. Vous pouvez également utiliser les contrôles de marque pour les logos et les couleurs, garantissant que votre vidéo teaser événementielle ou toute autre production s'aligne parfaitement avec votre marque.

Puis-je ajouter des éléments personnalisés comme de la musique et des transitions à mes vidéos HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet d'améliorer vos vidéos avec une variété d'éléments personnalisés, y compris de la musique de fond, des transitions et des effets visuels dynamiques. Cela vous aide à créer des intros animées de haute qualité et des diaporamas événementiels à la fois créatifs et professionnels.

