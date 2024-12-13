Créez des Vidéos de Formation sur le Contenu du Site Web qui Captivent

Créez facilement des tutoriels vidéo captivants pour le contenu de votre site web, assurant une communication claire et une meilleure rétention grâce à de puissants avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes ciblant les équipes marketing, présentant les meilleures pratiques pour le 'contenu web' et la 'création de contenu'. La vidéo doit adopter un style moderne et visuellement frappant avec une bande sonore énergique, et intégrer un avatar AI engageant pour délivrer des insights clés sur l'optimisation de la présence en ligne.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative concise de 90 secondes pour les départements RH, axée sur l'intégration efficace des employés pour les nouvelles directives de contenu de site web. Le style visuel doit être épuré et instructif avec une musique de fond calme, utilisant bien les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir clarté et accessibilité pour tous les apprenants.
Exemple de Prompt 3
Développez un 'tutoriel vidéo' rapide de 30 secondes pour les chefs de produit, illustrant un conseil rapide sur l'utilisation des nouvelles fonctionnalités du site web, spécifiquement destiné à 'créer des vidéos de formation sur le contenu du site web'. Cette vidéo nécessite un style visuel rapide et concis avec une musique de fond entraînante, utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un contenu d'apparence professionnelle.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail



Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation sur le Contenu du Site Web

Produisez facilement des vidéos de formation engageantes et informatives pour le contenu de votre site web en utilisant les puissantes fonctionnalités AI et les outils intuitifs de HeyGen, simplifiant votre processus de création de contenu.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Développez un script clair décrivant votre matériel de formation sur le contenu du site web. Exploitez la capacité de HeyGen "Texte-à-vidéo à partir du script" pour transformer sans effort votre contenu écrit en une narration vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur Virtuel
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" engageants pour présenter votre formation. Ces présentateurs virtuels délivrent votre message avec des expressions naturelles et des voix off captivantes.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et Améliorez l'Accessibilité
Incorporez des visuels dynamiques et assurez-vous que votre formation est accessible à tous. Générez facilement des "Sous-titres/captions" précis pour accompagner votre contenu vidéo, améliorant la compréhension et la portée.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Chef-d'œuvre
Finalisez votre vidéo de formation professionnelle sur le contenu du site web. Utilisez "Redimensionnement & exportations de format" pour préparer votre vidéo dans divers formats, assurant un déploiement fluide sur toutes vos plateformes souhaitées.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de formation engageantes pour le contenu de site web ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation engageantes pour le contenu de site web en utilisant des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen génère une vidéo professionnelle parfaite pour tout contenu web, améliorant votre processus de création de contenu.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour la création efficace de vidéos de formation ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de formation avec une large gamme de modèles vidéo et de puissantes capacités de texte-à-vidéo. Vous pouvez rapidement transformer votre script en contenu soigné, avec des voix off AI et des sous-titres automatiques, réduisant considérablement le temps de production.

HeyGen peut-il soutenir le branding pour les vidéos tutoriels ou les tutoriels vidéo ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour garantir que vos vidéos tutoriels et tutoriels vidéo s'alignent avec l'identité de votre marque. Vous pouvez personnaliser les logos et les couleurs, maintenant un look cohérent et professionnel à travers tous vos tutoriels vidéo et contenu web.

Comment HeyGen facilite-t-il la production de vidéos de formation animées professionnelles ?

HeyGen simplifie la production de vidéos de formation animées en vous permettant de transformer le storyboarding statique en visuels dynamiques avec des avatars AI. Son interface intuitive et ses diverses scènes signifient qu'il y a moins de montage vidéo traditionnel requis, rendant la production professionnelle accessible pour toutes vos vidéos de formation.

