Créez des Vidéos de Préparation de Webinaires : Rapide, Professionnel, Facile

Élevez vos enregistrements de webinaires en contenu professionnel et engageant sans effort. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour offrir des présentations dynamiques et mémorables.

529/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation dynamique de 90 secondes destinée aux formateurs d'entreprise et aux éducateurs, illustrant les techniques clés pour créer des vidéos de formation engageantes et véritablement efficaces. Présentez avec un style visuel vibrant et illustratif et une voix off dynamique et informative. Montrez comment rendre les sujets complexes digestes en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter le contenu avec professionnalisme et charisme.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction professionnelle de 2 minutes pour les équipes marketing et les organisateurs d'événements, détaillant comment structurer des vidéos de formation pour les webinaires à venir. L'esthétique doit être soignée et professionnelle avec une voix autoritaire mais accessible, offrant des conseils pratiques pour une exécution d'événement sans faille. Améliorez vos visuels avec des séquences et des graphiques pertinents de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour élever la qualité de production.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative rapide de 45 secondes pour les créateurs de contenu et les professionnels de la formation et du développement, montrant comment maximiser l'impact des enregistrements de webinaires grâce à une accessibilité améliorée. Employez un style visuel moderne et énergique avec une narration claire et confiante pour souligner la facilité avec laquelle vous pouvez garantir que votre contenu atteint un public plus large. Démontrez clairement la commodité d'ajouter les sous-titres/captions de HeyGen à n'importe quelle vidéo pour améliorer l'engagement et la compréhension des spectateurs.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Préparation de Webinaires

Créez des vidéos professionnelles et engageantes pour préparer parfaitement votre audience aux webinaires à venir, en veillant à ce qu'ils arrivent informés et prêts à participer efficacement.

1
Step 1
Créez Votre Script et Plan
Développez un script clair pour votre vidéo, en décrivant les informations clés et les appels à l'action. Exploitez la capacité de texte en vidéo de HeyGen pour transformer sans effort votre contenu écrit en visuels dynamiques, garantissant une présentation bien structurée et efficace.
2
Step 2
Choisissez un Avatar AI Engagé
Sélectionnez un avatar AI dans la bibliothèque diversifiée de HeyGen pour être votre présentateur. Cela ajoute une touche humaine et professionnelle à votre vidéo de préparation, rendant votre contenu plus accessible et plus facile à connecter pour votre audience.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez l'impact de votre vidéo en incorporant des visuels pertinents comme des diapositives, des images ou des séquences stock. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour organiser magnifiquement votre contenu et appliquer les couleurs et le logo de votre marque, garantissant un aspect soigné et cohérent.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo de préparation terminée, finalisez-la en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement des ratios d'aspect et d'exports de HeyGen pour l'optimiser pour diverses plateformes. Partagez votre vidéo de webinaire professionnelle avec votre audience pour susciter l'anticipation et garantir qu'ils sont bien préparés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des Vidéos Éducatives Courtes et Engagantes

.

Créez rapidement des clips vidéo courts et engageants pour des tutoriels pré-webinaires ou des introductions de concepts clés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de formation engageantes sans tournage complexe ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation professionnelles et efficaces en transformant des scripts en contenu dynamique avec des avatars AI et des voix off automatisées. Cette approche innovante élimine le besoin de filmer des vidéos de formation traditionnelles, simplifiant considérablement votre processus de production.

Puis-je convertir mes enregistrements de formation ou diapositives existants en contenu vidéo soigné avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de transformer facilement des enregistrements ou diapositives existants en vidéos de webinaires professionnelles et en contenu de formation engageant. Vous pouvez exploiter les capacités de texte en vidéo et les avatars AI pour améliorer votre matériel, remplaçant efficacement le besoin de filmer des vidéos de formation avec votre smartphone.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour structurer des vidéos de formation et garantir un contenu engageant ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes pour structurer des vidéos de formation, y compris la génération de texte en vidéo à partir de scripts et les sous-titres/captions automatiques. Ces outils garantissent que votre contenu est engageant et professionnel, rendant vos vidéos de webinaires plus accessibles et percutantes pour votre audience.

Comment HeyGen assure-t-il une qualité professionnelle et un branding pour mes vidéos de formation et de webinaires ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque directement dans votre contenu vidéo. Avec le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports de haute qualité, HeyGen garantit que vos vidéos de développement professionnel conservent un aspect soigné et cohérent.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo