Créez sans effort un Guide de Style Vidéo de Marque
Établissez des directives cohérentes d'identité de marque pour chaque vidéo. Exploitez les contrôles de marque de HeyGen pour appliquer facilement vos logos et palette de couleurs exacts.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo didactique dynamique de 45 secondes destinée aux jeunes designers et créateurs de contenu, décomposant visuellement des éléments clés tels que la "palette de couleurs" approuvée, les "polices de marque" et l'utilisation correcte des "images". Le style visuel doit être engageant et illustratif, accompagné d'une voix off amicale et d'une musique de fond légère, montrant à quel point il est facile de mettre en œuvre ces directives en utilisant les modèles et scènes de HeyGen.
Développez une vidéo de conseils concise de 30 secondes pour les monteurs vidéo indépendants et les gestionnaires de réseaux sociaux, offrant des "conseils de design" rapides pour intégrer des "logos" et respecter des "directives de style vidéographique" spécifiques dans le contenu court. Le style visuel et audio doit être rapide, éducatif et moderne, utilisant les avatars AI de HeyGen pour délivrer des conseils d'experts rapidement.
Créez une vidéo de présentation sophistiquée de 75 secondes ciblant les agences créatives et les équipes d'entreprise, démontrant la nature complète d'un ensemble complet de "directives d'identité de marque" et comment elles influencent la production vidéo, de la sélection des "modèles" appropriés au choix des "types de musique". Cette vidéo nécessite une esthétique visuelle cinématographique et soignée avec une bande sonore inspirante, utilisant la génération de voix off de HeyGen pour une narration professionnelle et autoritaire.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Augmentez l'Engagement de la Formation aux Directives de Marque.
Utilisez l'IA pour créer des vidéos engageantes qui forment efficacement les équipes sur les directives d'identité de marque et les normes de design visuel, garantissant une application cohérente.
Générez un Contenu de Marque Cohérent pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos et des clips pour les réseaux sociaux qui respectent strictement votre guide de style visuel, maintenant une identité de marque cohérente à travers les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il garantir un style vidéo de marque cohérent pour tout mon contenu ?
HeyGen vous permet de maintenir un style vidéo de marque cohérent en vous permettant d'appliquer facilement la palette de couleurs, les logos et les polices de votre marque. Ses modèles et contrôles de marque garantissent que chaque vidéo s'aligne sur vos directives d'identité de marque établies, créant une apparence et une sensation reconnaissables et professionnelles.
Quels conseils de design HeyGen offre-t-il pour créer un guide de style visuel convaincant pour les vidéos ?
HeyGen simplifie la création d'un guide de style visuel convaincant pour les vidéos grâce à son interface intuitive et ses modèles prêts à l'emploi. Vous pouvez intégrer sans effort les images et éléments de design spécifiques à votre marque, garantissant que votre contenu vidéo reflète toujours des normes de design professionnelles sans nécessiter une expertise en design approfondie.
HeyGen peut-il intégrer nos polices de marque spécifiques et notre palette de couleurs dans les projets vidéo ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes qui vous permettent d'intégrer sans effort les polices de marque, la palette de couleurs et les logos spécifiques de votre organisation dans tous vos projets vidéo. Cela garantit que chaque contenu adhère constamment à vos directives d'identité de marque établies.
Pourquoi un guide de style vidéo de marque est-il important pour une stratégie de marketing vidéo ?
Un guide de style vidéo de marque solide est crucial pour une stratégie de marketing vidéo réussie car il garantit une apparence et une sensation cohérentes à travers tout votre contenu, renforçant votre identité de marque. HeyGen facilite la mise en œuvre de ces directives, vous permettant de créer des vidéos conformes à la marque de manière efficace et efficiente pour un impact maximal.