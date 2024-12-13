Créez sans effort un Guide de Style Vidéo de Marque

Établissez des directives cohérentes d'identité de marque pour chaque vidéo. Exploitez les contrôles de marque de HeyGen pour appliquer facilement vos logos et palette de couleurs exacts.

523/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo didactique dynamique de 45 secondes destinée aux jeunes designers et créateurs de contenu, décomposant visuellement des éléments clés tels que la "palette de couleurs" approuvée, les "polices de marque" et l'utilisation correcte des "images". Le style visuel doit être engageant et illustratif, accompagné d'une voix off amicale et d'une musique de fond légère, montrant à quel point il est facile de mettre en œuvre ces directives en utilisant les modèles et scènes de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de conseils concise de 30 secondes pour les monteurs vidéo indépendants et les gestionnaires de réseaux sociaux, offrant des "conseils de design" rapides pour intégrer des "logos" et respecter des "directives de style vidéographique" spécifiques dans le contenu court. Le style visuel et audio doit être rapide, éducatif et moderne, utilisant les avatars AI de HeyGen pour délivrer des conseils d'experts rapidement.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de présentation sophistiquée de 75 secondes ciblant les agences créatives et les équipes d'entreprise, démontrant la nature complète d'un ensemble complet de "directives d'identité de marque" et comment elles influencent la production vidéo, de la sélection des "modèles" appropriés au choix des "types de musique". Cette vidéo nécessite une esthétique visuelle cinématographique et soignée avec une bande sonore inspirante, utilisant la génération de voix off de HeyGen pour une narration professionnelle et autoritaire.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Guide de Style Visuel

Assurez-vous que votre contenu vidéo reflète constamment l'identité et les normes visuelles de votre marque avec un guide clair et actionnable, promouvant une image de marque cohérente.

1
Step 1
Définissez les Éléments Visuels de Votre Marque
Commencez par définir la "palette de couleurs", la typographie et les directives d'utilisation du logo de votre marque. Utilisez les contrôles de marque de HeyGen pour vous assurer que ces éléments sont appliqués de manière cohérente dans vos projets vidéo dès le départ.
2
Step 2
Sélectionnez des Ressources Visuelles Conformes à la Marque
Choisissez des "images", des clips vidéo et des éléments graphiques qui s'alignent avec l'esthétique de votre marque. La vaste bibliothèque multimédia de HeyGen offre des ressources pour vous aider à trouver des visuels adaptés qui garantissent une apparence et une sensation cohérentes.
3
Step 3
Ajoutez une Voix et un Message Cohérents
Développez des directives pour le ton narratif de votre vidéo, le style du script et le design sonore. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour vous assurer que tout le contenu parlé reflète votre voix unique, contribuant à un "guide de style vidéo de marque" complet.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Guide de Style Final
Examinez votre guide de style vidéo pour confirmer que toutes les "normes de design" sont représentées avec précision. Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect de HeyGen pour créer des versions adaptées à diverses plateformes, prêtes pour la distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Accélérez la Création de Publicités Vidéo de Marque

.

Créez rapidement des publicités vidéo performantes qui s'alignent parfaitement avec vos directives d'identité de marque et de style vidéographique, garantissant une cohérence sur le marché.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il garantir un style vidéo de marque cohérent pour tout mon contenu ?

HeyGen vous permet de maintenir un style vidéo de marque cohérent en vous permettant d'appliquer facilement la palette de couleurs, les logos et les polices de votre marque. Ses modèles et contrôles de marque garantissent que chaque vidéo s'aligne sur vos directives d'identité de marque établies, créant une apparence et une sensation reconnaissables et professionnelles.

Quels conseils de design HeyGen offre-t-il pour créer un guide de style visuel convaincant pour les vidéos ?

HeyGen simplifie la création d'un guide de style visuel convaincant pour les vidéos grâce à son interface intuitive et ses modèles prêts à l'emploi. Vous pouvez intégrer sans effort les images et éléments de design spécifiques à votre marque, garantissant que votre contenu vidéo reflète toujours des normes de design professionnelles sans nécessiter une expertise en design approfondie.

HeyGen peut-il intégrer nos polices de marque spécifiques et notre palette de couleurs dans les projets vidéo ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes qui vous permettent d'intégrer sans effort les polices de marque, la palette de couleurs et les logos spécifiques de votre organisation dans tous vos projets vidéo. Cela garantit que chaque contenu adhère constamment à vos directives d'identité de marque établies.

Pourquoi un guide de style vidéo de marque est-il important pour une stratégie de marketing vidéo ?

Un guide de style vidéo de marque solide est crucial pour une stratégie de marketing vidéo réussie car il garantit une apparence et une sensation cohérentes à travers tout votre contenu, renforçant votre identité de marque. HeyGen facilite la mise en œuvre de ces directives, vous permettant de créer des vidéos conformes à la marque de manière efficace et efficiente pour un impact maximal.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo