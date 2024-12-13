Créer des Vidéos de Bases du Merchandising Visuel avec l'AI

Créez rapidement des vidéos percutantes de présentation en magasin et de narration visuelle en utilisant la fonctionnalité Texte-en-vidéo de HeyGen.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de 45 secondes pour les futurs professionnels du commerce de détail et les étudiants en merchandising, démontrant des techniques essentielles d'agencement de magasin. Cette vidéo doit adopter un style visuel propre et professionnel avec une musique instrumentale calme et une voix off précise générée via la fonctionnalité Texte-en-vidéo de HeyGen pour fournir des conseils clairs et exploitables sur les présentations en magasin.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo vibrante de 30 secondes spécifiquement pour les marketeurs et les stratèges de marque, explorant les principaux aperçus de la psychologie des couleurs pour le merchandising visuel. Le style visuel et audio doit être engageant et dynamique avec des transitions animées et un Acteur Vocal AI captivant, en utilisant les Modèles & scènes de HeyGen pour un récit visuel captivant.
Exemple de Prompt 3
Concevez un guide pratique de 50 secondes pour le personnel de vente débutant et les merchandisers visuels en formation, couvrant la manipulation de base des mannequins et le placement efficace des produits dans les présentations en magasin. La vidéo nécessite un style visuel simple et étape par étape avec un audio instructif amical, utilisant pleinement les Sous-titres/captions de HeyGen pour s'assurer que chaque détail est facilement compris.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Comment Créer des Vidéos de Bases du Merchandising Visuel

Produisez rapidement des tutoriels et des guides engageants de merchandising visuel avec les puissants outils de création vidéo AI de HeyGen, parfaits pour les marketeurs et les professionnels du commerce de détail.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez votre vidéo de merchandising visuel en choisissant parmi une variété de modèles & scènes conçus professionnellement pour du contenu éducatif. Cela simplifie votre configuration initiale, fournissant une base solide pour votre guide de présentations en magasin.
2
Step 2
Personnalisez Votre Scène
Personnalisez votre vidéo en ajoutant des scènes personnalisables et en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI. Donnez vie à votre narration visuelle en intégrant des visuels pertinents et des personnages dynamiques.
3
Step 3
Générez Votre Script
Transformez votre texte en une narration captivante en utilisant la capacité Texte-en-vidéo de HeyGen. Affinez la voix off pour garantir des instructions claires et professionnelles pour vos vidéos de merchandising visuel.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre production en utilisant le redimensionnement d'aspect-ratio & les exports pour diverses plateformes. Partagez facilement vos vidéos d'agencement de magasin de haute qualité sur vos canaux souhaités.

Cas d'Utilisation

Produisez du Contenu de Merchandising Visuel Engagé pour les Réseaux Sociaux

Générez rapidement des conseils captivants de merchandising visuel et des vidéos de présentation en magasin pour les réseaux sociaux afin d'attirer et d'éduquer un large public de marketeurs et de professionnels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos convaincantes sur les bases du merchandising visuel ?

HeyGen permet aux marketeurs et aux professionnels du commerce de détail de créer des vidéos sur les bases du merchandising visuel en utilisant des modèles vidéo pilotés par l'AI. Notre plateforme simplifie la narration visuelle, vous permettant de produire rapidement du contenu engageant pour les présentations en magasin et les tutoriels de vitrines.

Les outils AI de HeyGen peuvent-ils améliorer la production de vidéos de merchandising visuel ?

Absolument. Les outils AI de HeyGen améliorent considérablement les vidéos de merchandising visuel en offrant des Avatars AI réalistes et des Acteurs Vocaux AI. Ces fonctionnalités donnent vie à vos vidéos d'agencement de magasin et de manipulation de mannequins avec une présentation professionnelle, économisant temps et ressources.

Quel rôle joue le Générateur de Texte en Vidéo Gratuit de HeyGen dans le développement de contenu de merchandising visuel ?

Le Générateur de Texte en Vidéo Gratuit de HeyGen est central pour créer efficacement du contenu de merchandising visuel. Vous pouvez transformer des scripts sur les aperçus de la psychologie des couleurs ou les techniques d'éclairage en vidéos dynamiques avec des scènes personnalisables, rendant les concepts complexes faciles à comprendre pour votre audience.

Comment les modèles personnalisables de HeyGen soutiennent-ils les professionnels du commerce de détail dans la narration visuelle ?

HeyGen propose une large gamme de modèles personnalisables et de contrôles de marque conçus pour aider les professionnels du commerce de détail à exceller dans la narration visuelle. Ces modèles peuvent être adaptés pour diverses présentations en magasin, garantissant que vos vidéos de merchandising visuel maintiennent une image de marque cohérente et professionnelle.

