Créez des Vidéos de Formation sur l'Identité Visuelle Rapidement et Facilement

Transformez rapidement vos lignes directrices de marque en contenu engageant. Donnez à votre équipe les moyens de maîtriser l'identité visuelle avec les avatars AI de HeyGen.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo professionnelle de 45 secondes expliquant l'importance cruciale des lignes directrices de la marque pour maintenir une identité de marque cohérente, destinée aux responsables marketing et aux équipes de communication d'entreprise. Le style visuel doit être épuré et autoritaire, présentant des exemples de bonne et mauvaise utilisation de la marque, soutenus par une voix off claire et informative. Employez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information de manière engageante et crédible.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative complète de 90 secondes détaillant le processus typique du client pour développer une identité visuelle, depuis l'appel de découverte initial jusqu'à la livraison des actifs finaux, pour les designers indépendants et les agences créatives. Cette vidéo doit adopter un récit étape par étape avec des transitions fluides et une voix engageante et amicale, décrivant clairement chaque étape. Exploitez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir du script pour générer facilement le flux narratif.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle élégante de 30 secondes mettant l'accent sur une direction créative efficace et l'utilisation stratégique de modèles pour rationaliser la création d'actifs de marque, destinée aux professionnels du marketing. Le style visuel et audio doit être rapide, moderne et énergique, montrant des transformations rapides de divers matériaux marketing. Intégrez le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer rapidement les exemples visuels.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation sur l'Identité Visuelle

Produisez efficacement des vidéos de formation engageantes pour communiquer l'identité visuelle de votre marque, assurant cohérence et clarté à tous les points de contact avec HeyGen.

1
Step 1
Créez Votre Script
Définissez vos lignes directrices de marque et votre contenu de formation. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir du script pour convertir facilement votre contenu écrit en vidéo, formant la base de votre formation sur l'identité visuelle.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez parmi une gamme de modèles et de scènes qui s'alignent avec votre identité visuelle et votre esthétique de marque. Cela aide à établir la base visuelle de votre formation, renforçant les modèles de votre marque.
3
Step 3
Ajoutez des Présentateurs Engagés
Donnez vie à votre formation en sélectionnant et en personnalisant des avatars AI pour présenter vos concepts d'identité visuelle. Cela personnalise l'expérience d'apprentissage et communique efficacement votre direction créative.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de formation en utilisant les options de redimensionnement et d'exportation d'aspect de HeyGen. Assurez-vous que vos actifs finaux sont prêts pour la distribution sur diverses plateformes, renforçant votre identité de marque de manière cohérente.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des mises à jour concises des lignes directrices de la marque

Générez des clips vidéo courts et percutants pour partager des conseils rapides, des mises à jour ou des exemples de lignes directrices de la marque sur les plateformes internes de manière efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation sur l'identité visuelle ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation sur l'identité visuelle en transformant des scripts en contenu engageant avec des avatars AI. Profitez de modèles personnalisables et de contrôles de marque pour garantir que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec votre identité de marque établie et vos lignes directrices visuelles.

Quels outils HeyGen offre-t-il pour maintenir les lignes directrices de la marque ?

HeyGen fournit des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer sans effort votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées dans chaque vidéo. Cela garantit que toute votre direction créative et vos lignes directrices de marque sont appliquées de manière cohérente à tous les actifs finaux.

HeyGen peut-il faciliter l'explication des concepts de Design d'Identité Visuelle ?

Bien que HeyGen se concentre sur la création de vidéos, il peut considérablement améliorer vos présentations de Design d'Identité Visuelle. Vous pouvez transformer vos notes de création de concepts et moodboards en explications vidéo dynamiques, en utilisant des modèles professionnels et des médias divers pour articuler efficacement votre direction créative.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus client pour les actifs visuels ?

HeyGen simplifie le processus client en permettant une production rapide d'explications vidéo de haute qualité pour diverses étapes, des insights de l'appel de découverte à l'emballage des actifs finaux. Créez rapidement du contenu adapté à votre public cible, améliorant la clarté et accélérant la livraison du projet.

