Créez des Vidéos de Vision et de Mission pour Votre Marque
Renforcez votre plan stratégique avec des vidéos engageantes. Créez facilement des déclarations de vision et de mission convaincantes en utilisant les avatars AI de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo engageante de 60 secondes pour les équipes marketing et les chefs de projet, détaillant comment une déclaration de mission forte, avec ses qualités 'descriptives', guide les 'objectifs stratégiques'. Le style visuel et audio doit être dynamique et informatif, mélangeant des infographies animées avec une voix off claire et entraînante pour maintenir l'attention du public. Exploitez les divers modèles et scènes de HeyGen pour construire votre récit et assurez un son professionnel avec la génération de voix off.
Créez une vidéo pratique de 90 secondes conçue pour la formation interne en entreprise et les chefs d'équipe, démontrant 'comment rédiger une déclaration de vision et de mission' à travers une 'session tableau blanc' simulée avec une 'équipe'. L'esthétique doit être moderne et collaborative, utilisant des superpositions de texte à l'écran pour mettre en évidence les points clés, associées à un ton audio amical et instructif. Améliorez l'accessibilité en ajoutant des sous-titres et enrichissez la narration visuelle en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
Créez une vidéo percutante de 30 secondes pour les entrepreneurs et les dirigeants cherchant des financements, en soulignant la puissance des 'déclarations de vision et de mission' bien définies comme leur 'étoile polaire' et comment 'créer des vidéos de vision et de mission'. Le style visuel doit être rapide et inspirant, utilisant des transitions élégantes et une musique de fond puissante pour transmettre un avenir 'audacieux'. Assurez-vous que votre message est adaptable à diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de format d'image de HeyGen, en intégrant potentiellement un avatar AI pour la cohérence de la marque.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Inspirez les Audiences avec une Vision Stratégique.
Créez des vidéos convaincantes pour articuler clairement votre vision et mission futures, inspirant les équipes et les parties prenantes à s'aligner sur les objectifs stratégiques.
Améliorez la Communication Interne et l'Alignement.
Exploitez les vidéos AI pour communiquer votre vision et mission fondamentales aux employés, favorisant une meilleure compréhension et un alignement d'équipe.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de vision et de mission convaincantes pour notre organisation ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de vision et de mission percutantes en transformant votre script en contenu engageant avec des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles. Cela vous permet d'articuler clairement les aspirations futures et la direction de votre entreprise à votre équipe et à vos parties prenantes.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser nos vidéos de déclaration de vision ?
HeyGen propose des contrôles de marque étendus, y compris l'intégration de logos et des couleurs personnalisées, ainsi qu'une riche bibliothèque de médias et des modèles personnalisables. Ces fonctionnalités vous permettent de produire une vidéo distinctive qui reflète véritablement l'identité unique de votre marque et vos objectifs stratégiques.
HeyGen peut-il simplifier le processus d'explication d'un plan stratégique ou d'une déclaration de mission à notre équipe ?
Absolument. HeyGen simplifie la communication complexe en vous permettant de convertir directement votre plan stratégique ou votre déclaration de mission en une vidéo engageante. Avec des voix off professionnelles et des sous-titres faciles à ajouter, votre équipe peut rapidement saisir le message central et les objectifs audacieux.
HeyGen permet-il de communiquer efficacement à la fois une vision descriptive et une déclaration de mission complète ?
Oui, HeyGen est conçu pour articuler à la fois votre vision descriptive et votre déclaration de mission complète avec clarté et impact. Notre plateforme alimentée par l'AI garantit que votre message, qu'il soit audacieux ou quantitatif, résonne puissamment, en faisant un excellent outil pour votre communication étoile polaire.