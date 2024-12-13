Créez des Vidéos d'Étiquette de Réunion Virtuelle pour Renforcer le Professionnalisme

Donnez aux employés un guide vidéo court et amusant pour maîtriser les règles des réunions en ligne et améliorer l'image professionnelle en utilisant les avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo concise de 60 secondes spécifiquement pour les professionnels, détaillant des conseils sérieux pour maintenir une image professionnelle impeccable lors des réunions Zoom, avec une esthétique corporative soignée et une voix off autoritaire générée grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script.
Exemple de Prompt 2
Produisez un guide dynamique et amusant de 30 secondes ciblant les utilisateurs généraux, montrant rapidement les meilleures pratiques pour utiliser efficacement les arrière-plans virtuels et les boutons de lever la main, en employant les modèles et scènes de HeyGen pour une création de contenu rapide et visuellement attrayante.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 50 secondes sous forme de liste des 10 règles essentielles des réunions en ligne pour tous les membres de l'équipe, présentée avec des sous-titres faciles à lire générés par HeyGen, complétant un style visuel professionnel et direct et une piste audio encourageante.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos d'Étiquette de Réunion Virtuelle

Créez des guides vidéo engageants, courts et amusants pour améliorer l'étiquette de réunion virtuelle de votre équipe et projeter une image professionnelle soignée avec facilité.

1
Step 1
Créez Votre Script d'Étiquette
Commencez par définir les points clés de l'étiquette des réunions virtuelles. Ensuite, sélectionnez un avatar AI professionnel dans HeyGen pour présenter votre guide et établir un lien avec votre public.
2
Step 2
Générez la Vidéo à partir du Texte
Collez votre script affiné dans HeyGen. Utilisez la fonction texte-à-vidéo à partir du script pour transformer instantanément votre texte en une vidéo dynamique, parfaite pour un guide court et amusant.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Visuels
Améliorez l'image professionnelle de votre vidéo. Utilisez les contrôles de branding de HeyGen pour appliquer le logo et les couleurs de votre entreprise, garantissant un look cohérent et soigné pour vos conseils d'étiquette de réunion virtuelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Guide
Revoyez votre vidéo d'étiquette de réunion virtuelle pour en assurer la clarté. Ensuite, utilisez les fonctionnalités de redimensionnement d'aspect et d'exportation de HeyGen pour préparer la vidéo à un partage fluide avec tous les employés sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez l'Éducation à l'Étiquette

Développez et distribuez des cours complets d'étiquette de réunion virtuelle à travers votre organisation, garantissant que tous les employés maintiennent une image professionnelle.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'étiquette de réunion virtuelle pour notre équipe ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos engageantes sur l'étiquette des réunions virtuelles en utilisant des avatars AI et la fonction texte-à-vidéo à partir de votre script. Ce processus simplifié garantit que vos employés comprennent les règles essentielles des réunions en ligne, améliorant ainsi leur image professionnelle avec des conseils cohérents.

HeyGen peut-il nous aider à produire des conseils d'étiquette de réunion vidéo qui reflètent notre marque ?

Absolument. Avec HeyGen, vous pouvez facilement produire des conseils professionnels d'étiquette de réunion vidéo, en incorporant vos éléments de marque tels que les logos et les couleurs. Cela garantit que vos directives, comme l'utilisation appropriée des arrière-plans virtuels pour les réunions Zoom, s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour un guide complet d'étiquette de réunions vidéo ?

HeyGen propose une suite de fonctionnalités pour créer un guide efficace d'étiquette de réunions vidéo, parfait pour les professionnels. Utilisez divers modèles, la génération de voix off et les sous-titres automatiques pour offrir une étiquette claire et engageante pour les professionnels.

Comment HeyGen garantit-il que nos instructions d'étiquette de réunion virtuelle sont accessibles à tous ?

HeyGen aide à garantir que vos instructions d'étiquette de réunion virtuelle sont accessibles grâce à des fonctionnalités telles que les sous-titres automatiques et la génération de voix off multilingue. Cela permet à tous les employés de comprendre facilement les règles cruciales des réunions en ligne, quelles que soient leurs préférences de visionnage ou leur localisation.

