Créez des Vidéos de Formation à Partir de Scripts Rapides et Faciles
Transformez vos idées de scripts vidéo de formation en vidéos époustouflantes et engageantes en utilisant des avatars IA réalistes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Réalisez une vidéo d'intégration RH professionnelle de 60 secondes pour les nouveaux employés, destinée aux professionnels des RH et aux spécialistes de la formation et du développement, avec une esthétique visuelle propre et informative et une voix autoritaire et calme. Cette vidéo de formation IA montre comment introduire efficacement les politiques et la culture de l'entreprise, grâce aux "avatars IA" de HeyGen pour offrir des présentations cohérentes et de haute qualité sans tournage complexe.
Produisez une vidéo de micro-apprentissage dynamique de 30 secondes pour les équipes de vente et les chefs de produit, avec des visuels clairs et engageants et une voix amicale et enthousiaste pour mettre en avant les nouvelles fonctionnalités du produit. Cette démonstration de produit concise utilise la fonction "Sous-titres/captions" de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la rétention, rendant les informations complexes facilement digestibles en déplacement.
Concevez un script vidéo de formation informatif de 50 secondes pour les créateurs de contenu et les éducateurs, adoptant une approche visuelle créative de type tutoriel avec des animations illustratives et une voix claire et instructive. Découvrez comment exploiter les modèles de script vidéo préfabriqués pour structurer efficacement votre contenu, en utilisant la "Génération de voix off" de HeyGen pour ajouter rapidement et efficacement une narration professionnelle, transformant des scripts statiques en matériel de formation engageant.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Augmentez l'impact de vos vidéos de formation IA avec des visuels et une narration engageants, garantissant que les apprenants restent concentrés et retiennent efficacement l'information.
Échelle de Création de Contenu de Formation.
Générez rapidement un grand volume de cours de script vidéo de formation, élargissant votre portée à un public mondial avec un contenu cohérent et captivant.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des scripts vidéo engageants pour des vidéos de formation ?
La plateforme alimentée par l'IA de HeyGen fournit des outils robustes et des capacités de structuration de script, vous permettant de créer efficacement des scripts vidéo captivants pour des vidéos de formation. Vous pouvez exploiter des modèles de script vidéo alimentés par l'IA pour rationaliser votre processus créatif et produire un contenu de haute qualité.
HeyGen propose-t-il des modèles alimentés par l'IA pour créer des scripts vidéo de formation ?
Oui, HeyGen propose une variété de modèles de script vidéo alimentés par l'IA conçus pour donner un coup de pouce à votre création de contenu. Ces modèles vous aident à développer rapidement des scripts vidéo de formation efficaces, garantissant que votre message est clair et percutant.
HeyGen peut-il intégrer des Porte-paroles IA dans mes vidéos de formation IA ?
Absolument, HeyGen vous permet d'intégrer sans effort des Porte-paroles IA ou des avatars IA dans vos vidéos de formation IA. Cela améliore l'engagement et le professionnalisme, donnant vie à votre contenu de formation avec des présentateurs et des voix off dynamiques.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen la solution idéale pour produire des vidéos de micro-apprentissage professionnelles ?
HeyGen simplifie l'ensemble du processus de production pour les vidéos de micro-apprentissage professionnelles, de la génération de modèles de script vidéo à l'ajout de sous-titres et d'appels à l'action. Ses fonctionnalités complètes vous permettent de créer efficacement des vidéos de formation de haute qualité pour divers cas d'utilisation comme l'intégration RH ou les démonstrations de produits.