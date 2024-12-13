Créez des Vidéos de Lancement de Version : Partagez Rapidement les Nouvelles Fonctionnalités
Générez instantanément des vidéos de mise à jour produit et des notes de version captivantes avec la puissante fonction de texte-à-vidéo de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un clip vidéo dynamique de 30 secondes à partager sur les réseaux sociaux pour annoncer une nouvelle version, ciblant les utilisateurs potentiels avec un style visuel tendance et une musique moderne, en tirant parti des modèles et scènes de HeyGen pour une production rapide et percutante.
Produisez une vidéo de storytelling produit convaincante de 60 secondes pour les parties prenantes et les nouveaux utilisateurs, détaillant l'évolution et la valeur d'une collection de vidéos produit avec un style visuel professionnel et inspirant et un style audio narratif, en renforçant le message grâce à la génération de voix off de HeyGen.
Concevez une vidéo de démonstration flexible de 90 secondes pour les utilisateurs techniques, expliquant une amélioration clé mentionnée dans les notes de version, avec une approche visuelle claire et calme accompagnée d'une musique de fond complétant une narration précise, et en assurant l'accessibilité grâce aux sous-titres/captions de HeyGen.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos de Lancement de Produit Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des clips vidéo partageables pour les mises à jour produit et les nouvelles fonctionnalités, maximisant l'engagement sur les plateformes de réseaux sociaux.
Améliorez la Formation Interne sur les Fonctionnalités Produit.
Boostez l'engagement et la rétention de l'équipe sur les nouvelles fonctionnalités et mises à jour produit avec des vidéos de formation dynamiques et faciles à comprendre, alimentées par l'IA.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de mise à jour produit et d'annonces de nouvelles fonctionnalités ?
HeyGen vous permet de créer facilement des "vidéos de mise à jour produit" et des annonces de "nouvelles fonctionnalités" engageantes avec des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo. Vous pouvez rapidement générer des vidéos de "notes de version", assurant que votre audience est toujours informée de vos dernières offres.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de démonstration flexibles avec des capacités d'enregistrement d'écran ?
Absolument, HeyGen vous permet de produire des "vidéos de démonstration flexibles" dynamiques en combinant "l'enregistrement d'écran pour les vidéos produit" avec un présentateur avatar AI. Utilisez l'enregistreur intégré de webcam et d'écran pour montrer efficacement la fonctionnalité de votre produit.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour rendre les vidéos produit partageables sur diverses plateformes ?
HeyGen rend votre contenu hautement "partageable" en vous permettant de générer facilement des "clips vidéo partageables" avec des ratios d'aspect personnalisables et des options d'exportation. Vous pouvez ajouter des sous-titres et des contrôles de marque pour garantir que vos "vidéos produit" sont optimisées pour les médias "sociaux" et une distribution plus large.
Comment HeyGen peut-il améliorer le storytelling produit et consolider les collections de vidéos ?
HeyGen améliore considérablement votre "storytelling produit" en vous permettant de créer un contenu cohérent et de marque en utilisant des avatars AI et des modèles personnalisables. Organisez tous vos supports marketing en collections de "vidéos produit" cohérentes, simplifiant la gestion et la distribution du contenu.