Créez des Vidéos de Configuration de Lieux avec l'IA

Transformez votre espace événementiel avec des visites virtuelles captivantes et des guides 'comment faire' en utilisant les avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une visite virtuelle élégante de 60 secondes pour les spécialistes du marketing de lieux et les clients potentiels, illustrant comment un seul espace peut être transformé en trois configurations d'événements distinctes. La vidéo doit utiliser une esthétique visuelle sophistiquée avec des transitions fluides et une musique de fond subtile, mettant en vedette un avatar AI de HeyGen pour guider les spectateurs à travers chaque configuration unique, offrant une production vidéo captivante qui met en valeur la polyvalence.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes ciblant les planificateurs d'événements occupés, offrant des conseils rapides pour optimiser l'efficacité de la configuration des lieux. Le style visuel doit être rapide avec des superpositions claires de type infographique et une voix énergique et informative, utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour convertir rapidement les idées clés en contenu visuel dynamique. Cette vidéo vise à fournir des conseils pratiques sur la création rapide et efficace de vidéos de configuration de lieux.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo sociale convaincante de 50 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les spécialistes du marketing, démontrant diverses options créatives de configuration de lieux à l'aide de modèles préconçus pour une inspiration rapide en planification d'événements. La présentation visuelle doit être moderne et inspirante, accompagnée d'une bande sonore motivante et entraînante, facilement assemblée à l'aide des modèles et scènes de HeyGen pour montrer diverses possibilités et simplifier la création de vidéos pour les vidéos en ligne.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Configuration de Lieux

Produisez des visites vidéo professionnelles et engageantes de vos espaces et lieux événementiels, facilitant la visualisation et la réservation pour les planificateurs.

1
Step 1
Créez Votre Fondation Vidéo
Commencez par sélectionner un modèle pertinent dans notre bibliothèque ou en saisissant votre script pour générer une vidéo de base. Cela pose les bases de votre guide de configuration de lieu.
2
Step 2
Ajoutez Votre Porte-parole AI
Améliorez votre vidéo en choisissant un avatar AI pour guider les spectateurs à travers le lieu. Cela ajoute une touche humaine sans besoin de tournage.
3
Step 3
Appliquez des Voix Off Professionnelles
Assurez-vous que votre message est clair et accessible en utilisant notre fonctionnalité de génération de voix off. Cela vous permet d'ajouter un audio naturel dans diverses langues pour un public mondial, complétant vos voix off multilingues.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Guide
Une fois finalisé, exportez votre vidéo dans le format d'aspect souhaité, prête à être partagée sur les réseaux sociaux ou intégrée sur votre site web. Atteignez un public plus large avec votre visite de lieu soignée.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation du Personnel à la Configuration de Lieux

Améliorez l'apprentissage et la rétention pour votre équipe avec des vidéos interactives alimentées par l'IA détaillant les procédures de configuration de lieux.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de configuration de lieux engageantes ?

HeyGen permet aux planificateurs d'événements et aux spécialistes du marketing de produire des vidéos professionnelles de configuration de lieux et des guides 'comment faire' en utilisant des avatars AI et des modèles personnalisables. Cela simplifie la création de contenu visuel, rendant les instructions complexes faciles à suivre et améliorant votre production vidéo.

Puis-je générer des visites virtuelles d'espaces événementiels avec les outils de création vidéo de HeyGen ?

Absolument ! Les outils vidéo alimentés par l'IA de HeyGen vous permettent de développer des visites virtuelles immersives pour les espaces événementiels en transformant des scripts en contenu visuel dynamique. Vous pouvez exploiter des modèles et notre bibliothèque multimédia robuste pour mettre en valeur chaque détail efficacement.

Quels types de contenu créatif puis-je produire avec HeyGen au-delà de la configuration de lieux ?

Au-delà des tutoriels détaillés de configuration de lieux, HeyGen est idéal pour la création de contenu créatif diversifié, y compris des vidéos DIY engageantes, des explications de produits et des visuels marketing. Notre plateforme utilise des avatars AI et la technologie de texte à vidéo pour rationaliser la production vidéo sur n'importe quel sujet, garantissant des résultats de haute qualité.

Comment les avatars AI de HeyGen améliorent-ils la production vidéo pour les guides d'événements ?

Les avatars AI avancés de HeyGen offrent une présence professionnelle et cohérente à l'écran pour vos guides vidéo d'événements, rendant votre contenu visuel très engageant. Ces porte-paroles AI donnent vie aux scripts, assurant une communication claire et un aspect soigné pour tous vos besoins de création vidéo.

