Créez des Vidéos de Configuration de Fournisseurs Rapidement avec l'AI

Simplifiez les processus de gestion des fournisseurs avec des vidéos explicatives personnalisables, propulsées par les Modèles & scènes efficaces de HeyGen pour une création rapide.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo 'comment faire' complète de 60 secondes ciblant les fournisseurs existants qui ont besoin d'un guide détaillé pour mettre à jour leurs informations sur le portail fournisseur. La vidéo doit adopter un style de tutoriel professionnel, combinant des enregistrements d'écran avec l'explication d'un avatar AI, le tout soutenu par des 'Sous-titres/captions' précis générés à partir de la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir de script' pour s'assurer que chaque étape des 'processus de gestion des fournisseurs' est comprise.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo promotionnelle convaincante de 30 secondes destinée aux 'équipes RH' et aux responsables des achats, montrant comment 'créer des vidéos de configuration des fournisseurs' peut réduire considérablement le 'temps d'intégration'. Le style visuel doit être moderne et axé sur l'infographie, utilisant un 'Acteur vocal AI' autoritaire pour mettre en avant les gains d'efficacité et démontrer le résultat professionnel réalisable avec le 'Redimensionnement & exportation des rapports d'aspect' pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Concevez un 'tutoriel vidéo' informatif de 50 secondes pour les entreprises avec des fournisseurs mondiaux diversifiés, en se concentrant sur des procédures de configuration personnalisées et prenant en charge 'plusieurs langues'. Cette vidéo doit transmettre visuellement la flexibilité avec des 'Modèles & scènes' dynamiques et présenter des 'Avatars AI' parlant dans différentes langues, complétés par des 'Sous-titres/captions' pour garantir la clarté pour chaque partenaire international, soulignant la puissance des 'modèles vidéo pilotés par AI' pour une portée mondiale.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Configuration de Fournisseurs

Créez rapidement des guides d'intégration de fournisseurs clairs et professionnels et des vidéos de formation en utilisant le Générateur de Vidéos AI de HeyGen pour simplifier votre gestion des fournisseurs.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle Piloté par AI
Commencez votre projet en choisissant parmi une gamme de modèles vidéo pilotés par AI, parfaits pour créer des vidéos de configuration de fournisseurs engageantes.
2
Step 2
Ajoutez Votre Avatar AI
Personnalisez votre contenu d'instruction en sélectionnant un avatar AI engageant pour agir en tant que présentateur à l'écran, rendant votre formation fournisseur plus dynamique.
3
Step 3
Générez une Voix Off
Améliorez la clarté et le professionnalisme en utilisant la fonctionnalité avancée de génération de voix off de HeyGen pour ajouter une narration au son naturel à votre vidéo.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Complétez votre vidéo d'intégration des fournisseurs en l'exportant dans le rapport d'aspect souhaité, prête pour une distribution fluide aux nouveaux fournisseurs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Processus Complexes des Fournisseurs

Transformez facilement les processus de gestion des fournisseurs complexes et la formation sur le portail en tutoriels vidéo clairs et compréhensibles alimentés par AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de configuration de fournisseurs ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de configuration de fournisseurs en utilisant des modèles vidéo pilotés par AI et notre puissant Générateur de Vidéos AI. Vous pouvez rapidement produire des vidéos de formation engageantes et des tutoriels vidéo pour une intégration efficace des fournisseurs, réduisant considérablement le temps d'intégration.

Les Avatars AI de HeyGen peuvent-ils améliorer notre formation sur le portail fournisseur ?

Absolument. Les Avatars AI réalistes de HeyGen peuvent délivrer des formations sur le portail fournisseur et des vidéos explicatives dans plusieurs langues, assurant une communication claire pour les fournisseurs mondiaux. Cette fonctionnalité aide les équipes RH à standardiser les processus de gestion des fournisseurs avec des visuels professionnels et cohérents et des capacités d'Acteur vocal AI.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour des processus simplifiés dans l'intégration des fournisseurs ?

HeyGen fournit des outils complets pour créer des vidéos de configuration de fournisseurs percutantes qui contribuent à des processus simplifiés pour l'intégration des fournisseurs. Utilisez le Générateur de Sous-titres AI, les contrôles de marque personnalisés et une bibliothèque multimédia robuste pour garantir que vos vidéos d'instruction sont claires, accessibles et alignées avec l'identité de votre entreprise.

Pourquoi les entreprises devraient-elles utiliser HeyGen pour les vidéos explicatives et les vidéos d'instruction liées à la gestion des fournisseurs ?

Les entreprises devraient choisir HeyGen pour créer efficacement des vidéos explicatives et des vidéos d'instruction de haute qualité pour les processus de gestion des fournisseurs. Notre plateforme vous permet de produire rapidement des tutoriels vidéo professionnels, améliorant la clarté et la cohérence à travers toutes les étapes de configuration et d'intégration des fournisseurs.

