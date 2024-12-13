Créez des Vidéos de Configuration de Fournisseurs Rapidement avec l'AI
Simplifiez les processus de gestion des fournisseurs avec des vidéos explicatives personnalisables, propulsées par les Modèles & scènes efficaces de HeyGen pour une création rapide.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo 'comment faire' complète de 60 secondes ciblant les fournisseurs existants qui ont besoin d'un guide détaillé pour mettre à jour leurs informations sur le portail fournisseur. La vidéo doit adopter un style de tutoriel professionnel, combinant des enregistrements d'écran avec l'explication d'un avatar AI, le tout soutenu par des 'Sous-titres/captions' précis générés à partir de la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir de script' pour s'assurer que chaque étape des 'processus de gestion des fournisseurs' est comprise.
Développez une vidéo promotionnelle convaincante de 30 secondes destinée aux 'équipes RH' et aux responsables des achats, montrant comment 'créer des vidéos de configuration des fournisseurs' peut réduire considérablement le 'temps d'intégration'. Le style visuel doit être moderne et axé sur l'infographie, utilisant un 'Acteur vocal AI' autoritaire pour mettre en avant les gains d'efficacité et démontrer le résultat professionnel réalisable avec le 'Redimensionnement & exportation des rapports d'aspect' pour diverses plateformes.
Concevez un 'tutoriel vidéo' informatif de 50 secondes pour les entreprises avec des fournisseurs mondiaux diversifiés, en se concentrant sur des procédures de configuration personnalisées et prenant en charge 'plusieurs langues'. Cette vidéo doit transmettre visuellement la flexibilité avec des 'Modèles & scènes' dynamiques et présenter des 'Avatars AI' parlant dans différentes langues, complétés par des 'Sous-titres/captions' pour garantir la clarté pour chaque partenaire international, soulignant la puissance des 'modèles vidéo pilotés par AI' pour une portée mondiale.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Simplifiez les Cours d'Intégration des Fournisseurs.
Développez rapidement des cours d'intégration de fournisseurs complets et des vidéos d'instruction pour éduquer efficacement de nouveaux partenaires.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Utilisez des vidéos pilotées par AI pour augmenter l'engagement et améliorer la rétention des connaissances pour les processus critiques de configuration des fournisseurs.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de configuration de fournisseurs ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de configuration de fournisseurs en utilisant des modèles vidéo pilotés par AI et notre puissant Générateur de Vidéos AI. Vous pouvez rapidement produire des vidéos de formation engageantes et des tutoriels vidéo pour une intégration efficace des fournisseurs, réduisant considérablement le temps d'intégration.
Les Avatars AI de HeyGen peuvent-ils améliorer notre formation sur le portail fournisseur ?
Absolument. Les Avatars AI réalistes de HeyGen peuvent délivrer des formations sur le portail fournisseur et des vidéos explicatives dans plusieurs langues, assurant une communication claire pour les fournisseurs mondiaux. Cette fonctionnalité aide les équipes RH à standardiser les processus de gestion des fournisseurs avec des visuels professionnels et cohérents et des capacités d'Acteur vocal AI.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour des processus simplifiés dans l'intégration des fournisseurs ?
HeyGen fournit des outils complets pour créer des vidéos de configuration de fournisseurs percutantes qui contribuent à des processus simplifiés pour l'intégration des fournisseurs. Utilisez le Générateur de Sous-titres AI, les contrôles de marque personnalisés et une bibliothèque multimédia robuste pour garantir que vos vidéos d'instruction sont claires, accessibles et alignées avec l'identité de votre entreprise.
Pourquoi les entreprises devraient-elles utiliser HeyGen pour les vidéos explicatives et les vidéos d'instruction liées à la gestion des fournisseurs ?
Les entreprises devraient choisir HeyGen pour créer efficacement des vidéos explicatives et des vidéos d'instruction de haute qualité pour les processus de gestion des fournisseurs. Notre plateforme vous permet de produire rapidement des tutoriels vidéo professionnels, améliorant la clarté et la cohérence à travers toutes les étapes de configuration et d'intégration des fournisseurs.