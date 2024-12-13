Créez des Vidéos de Formation au Portail Fournisseur avec des Avatars AI
Créez facilement des vidéos de formation engageantes pour une intégration fluide des fournisseurs. Transformez vos scripts personnalisables en contenu didactique captivant avec la conversion de texte en vidéo à partir d'un script.
Développez une vidéo didactique de 60 secondes démontrant un flux de travail clé d'approvisionnement au sein du portail fournisseur pour les fournisseurs existants, en se concentrant sur une tâche spécifique comme la soumission de projet. Le style visuel doit être un enregistrement d'écran précis étape par étape avec des clics mis en évidence et une esthétique moderne. Le style audio doit être concis et direct, renforcé par une génération de voix off professionnelle et des sous-titres/captions précis pour une clarté maximale.
Créez une vidéo dynamique de 30 secondes destinée à tous les fournisseurs, mettant en avant l'efficacité et les avantages d'une gestion cohérente des fournisseurs via le portail. Le style visuel doit être dynamique et inclure des coupes rapides, des infographies dynamiques et des avatars AI expressifs pour maintenir un engagement élevé. Le style audio doit être énergique et encourageant, utilisant des scripts personnalisables pour transmettre un message puissant sur les opérations rationalisées.
Concevez une vidéo d'apprentissage en ligne de 90 secondes pour aborder les points de douleur courants que rencontrent les fournisseurs et montrer comment le portail simplifie les processus, illustrant la facilité d'utilisation pour créer des vidéos de formation au portail fournisseur. Ciblez les fournisseurs qui pourraient avoir des difficultés avec les soumissions manuelles, en présentant un ton rassurant et utile. Le style visuel doit présenter un récit clair de problème-solution avec des démonstrations d'interface conviviales, soutenu par une riche bibliothèque de médias/stock pour des scénarios pertinents, le tout narré via la conversion de texte en vidéo à partir d'un script.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée de la Formation et la Production de Contenu.
Produisez rapidement des vidéos de formation de haute qualité pour votre portail fournisseur, rendant les informations essentielles accessibles à un réseau mondial de fournisseurs de manière efficace.
Améliorer l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Utilisez des outils basés sur l'AI pour créer des vidéos de formation engageantes qui améliorent la compréhension et la rétention des processus complexes du portail fournisseur.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation au portail fournisseur ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation au portail fournisseur en convertissant vos scripts en vidéos professionnelles utilisant des avatars AI et la technologie de conversion de texte en vidéo. Cet outil puissant basé sur l'AI permet une production rapide de vidéos didactiques de haute qualité pour l'intégration des fournisseurs sans montage complexe.
Qu'est-ce qui rend les vidéos de formation AI de HeyGen engageantes pour la gestion des fournisseurs ?
Les vidéos de formation AI de HeyGen utilisent des avatars AI réalistes et des scripts personnalisables pour offrir un contenu de formation engageant. Ces guides vidéo professionnels aident à garantir que vos fournisseurs comprennent efficacement le processus de soumission de projet et d'autres aspects critiques de la gestion des fournisseurs.
Puis-je personnaliser le branding pour mes guides vidéo du Portail Fournisseur Approuvé ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque directement dans vos guides vidéo. Cela garantit que tous vos supports de formation en ligne, y compris ceux pour un Portail Fournisseur Approuvé, maintiennent une identité de marque cohérente et professionnelle.
Comment HeyGen soutient-il un flux de travail d'approvisionnement efficace avec du contenu d'apprentissage en ligne ?
HeyGen facilite un flux de travail d'approvisionnement efficace en permettant une génération rapide et des mises à jour de contenu d'apprentissage en ligne. Vous pouvez facilement produire des vidéos de formation complètes et des guides vidéo, complets avec des voix off et des sous-titres, pour soutenir votre équipe et vos fournisseurs à travers divers processus.