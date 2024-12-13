Créez des vidéos d'instructions de livraison des fournisseurs avec l'AI

Fournissez des instructions claires et assurez la conformité. Nos avatars AI rendent la création de vidéos de formation professionnelles rapide, engageante et sans erreur.

Exemple de Prompt 1
Générez une vidéo d'instruction détaillée de 1,5 minute conçue pour les nouveaux fournisseurs et le personnel logistique, démontrant méticuleusement les procédures spécifiques de livraison des fournisseurs. Cette vidéo devrait adopter un style visuel étape par étape, enrichi de sous-titres/captions clairs pour s'assurer que chaque instruction est comprise, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour rendre les détails complexes accessibles dans des vidéos de formation.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de formation à la conformité des fournisseurs structurée de 2 minutes, ciblant les professionnels des RH et de la formation & développement ainsi que les équipes de conformité des fournisseurs, en se concentrant sur les exigences réglementaires critiques et les procédures opérationnelles standard. Le style visuel doit être de marque et professionnel, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour organiser efficacement le contenu, complété par des visuels pertinents provenant de la bibliothèque de médias/soutien de stock pour illustrer des directives complexes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo dynamique de 45 secondes pour un aperçu rapide, parfaite pour les créateurs de e-learning et les fournisseurs ayant besoin de mises à jour rapides sur les instructions de saisie de commande ou des processus similaires. Employez un style visuel moderne et concis avec des coupes rapides, en utilisant la fonctionnalité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour une génération de contenu efficace et en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour garantir une visualisation optimale sur diverses plateformes, en mettant l'accent sur la facilité d'un générateur de texte en vidéo gratuit.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne la création de vidéos d'instructions de livraison des fournisseurs

Produisez sans effort des vidéos de formation AI claires et engageantes pour vos fournisseurs, assurant la conformité et des opérations fluides avec des outils intuitifs.

1
Step 1
Créez votre script
Convertissez facilement vos instructions détaillées de livraison des fournisseurs en un script soigné, formant le contenu principal de votre vidéo en utilisant la fonctionnalité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script.
2
Step 2
Choisissez votre AI Spokesperson
Améliorez l'engagement en sélectionnant un avatar AI pour présenter vos instructions, transformant votre contenu écrit en un message dynamique pour les fournisseurs.
3
Step 3
Appliquez les éléments de marque
Renforcez l'identité de votre entreprise en appliquant votre logo et vos couleurs de marque avec les contrôles de marque de HeyGen, assurant une apparence professionnelle et cohérente.
4
Step 4
Exportez votre vidéo finale
Produisez vos vidéos d'instructions de livraison des fournisseurs dans le rapport d'aspect optimal, prêtes à être déployées pour améliorer la conformité des fournisseurs et l'efficacité opérationnelle.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les instructions de livraison complexes

Transformez des procédures de livraison de fournisseurs complexes en vidéos claires et faciles à comprendre, minimisant les erreurs et améliorant la conformité.

Questions Fréquemment Posées

Comment l'AI Spokesperson de HeyGen peut-elle améliorer nos vidéos de formation ?

HeyGen vous permet d'utiliser des avatars AI réalistes pour créer des vidéos de formation AI engageantes sans effort. Avec des capacités de texte en vidéo, vous pouvez transformer des scripts en présentations professionnelles, améliorant l'apprentissage pour la formation à la conformité des fournisseurs ou les instructions internes.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un puissant générateur de texte en vidéo gratuit pour les entreprises ?

HeyGen fournit des outils AI puissants qui transforment vos scripts en vidéos captivantes avec des voix off AI et des sous-titres en quelques minutes. Cela simplifie la création de divers contenus, des vidéos d'instructions de livraison des fournisseurs aux guides de traitement des retours clients.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour la création de vidéos d'entreprise ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise dans les modèles de vidéo. Cela garantit que toutes vos vidéos de formation AI maintiennent une identité de marque cohérente et professionnelle.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer des vidéos d'instructions de livraison des fournisseurs détaillées ?

Absolument. La plateforme de HeyGen est idéale pour créer des vidéos d'instructions de livraison des fournisseurs claires et concises en utilisant des avatars AI et une génération de voix off automatisée. Cela simplifie des sujets complexes comme les instructions de saisie de commande, assurant des opérations fluides et la conformité.

